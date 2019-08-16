«Предположительно, напали нигерийские пираты»: что известно о захвате российских моряков в Гвинейском заливе

Трое российских моряков похищены в результате нападения пиратов на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе. Как сообщили в МИД РФ, инцидент произошёл 15 августа недалеко от камерунского порта Дуала. Российские дипломаты находятся в контакте с властями Камеруна, чтобы ускорить процесс освобождения захваченных моряков. Помимо россиян, были взяты в плен ещё пять человек. Предположительно, за атакой стоят нигерийские пираты.

Трое граждан Российской Федерации попали в плен к пиратам в Гвинейском заливе Атлантического океана, возле побережья Камеруна. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ. Соответствующие данные были получены от компании, предоставляющей услуги по трудоустройству россиян на судах, которые ходят под флагами иностранных государств.

«По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия» (город Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

При этом, по сведениям российских дипломатов, корабль подвергся атаке со стороны пиратов.

«По поступающей информации, 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании «Ультрабалк» грузовое судно Marmalaita, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды», — подчеркнули в МИД России.

Между тем представитель компании из Дании в беседе с РИА Новости опроверг данные о том, что судно принадлежит «Ультрабалк». Позднее выяснилось, что Marmalaita входит в состав флотилии немецкой компании MarConsult Schiffahrt.

«Группа пиратов проникла на борт судна и похитила восемь из 12 членов экипажа. Мы создали оперативную группу и в сотрудничестве с соответствующими властями делаем всё возможное для разрешения ситуации», — говорится в заявлении немецкой компании.

В посольстве РФ в Яунде (столица Камеруна. — RT) также добавили, что российские дипломаты находятся в тесном контакте с компетентными органами африканской республики и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению россиян.

Вместе с тем атташе посольства РФ в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что за атакой на танкер могут стоять пираты из Нигерии.

«Трое российских моряков находились на судне Marmalaita, на которое напали, предположительно, нигерийские пираты рядом с портом Дуала», — отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как следует из данных, представленных отслеживающим передвижение судов порталом Vessel finder, последний раз сигнал от Marmalaita был получен в 12:55 UTC (15:55 мск), судно в тот момент находилось в территориальных водах Камеруна в 14 морских милях от порта Дуала.

Неподтверждённая информация

Ранее AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-морских силах Камеруна сообщило, что вблизи порта Дуала в Гвинейском заливе было захвачено судно с моряками азиатского и европейского происхождения. По словам источника, предположительно, захват произвели нигерийские пираты, камерунские ВМС организовали поисковую операцию.

При этом позднее AFP, ссылаясь на источник в службе безопасности и на руководителя порта Дуала, сообщило, что пираты атаковали два судна, похитив в общей сложности 17 человек — девять граждан Китая и восьмерых украинцев.

«17 китайцев и украинцев были похищены. Девять китайцев похитили с одного из судов», — пояснил руководитель порта камерунского города Дуала.

Наряду с этим представитель компании-работодателя предоставил РИА Новости более подробные сведения о похищенных и о самом инциденте, произошедшем в Гвинейском заливе.

«В ночь с 14-го на 15-е число, когда судно стояло на рейде, подъехали (пираты. — RT), взобрались на борт, погромили там всё. Забрали восемь членов экипажа... (Трое похищенных — россияне из. — RT) Владивостока, Мурманска, Санкт-Петербурга. Все трое офицеры — капитан, старший помощник и старший механик», — пояснил он.

Похищения ради выкупа

Это уже не первый случай захвата российских моряков в водах Гвинейского залива в 2019 году. Так, 2 января пираты совершили нападение на контейнеровоз MSC Mandy недалеко от побережья Бенина, похитив шестерых россиян. Всего в составе экипажа было 24 человека, 23 из которых — граждане РФ.

«В ночь на 2 января 2019 года в Гвинейском заливе было совершено пиратское нападение на судно MSC Mandy, на борту которого находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России. В результате нападения шесть российских граждан были похищены», — отмечали в пресс-службе посольства РФ в Нигерии.

Как позднее указывал координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов, пираты потребовали выкуп за похищенных россиян. Вопрос был решён в конце января, когда граждан РФ освободили из плена.

«По информации посольства России в Абудже, 28 января освобождены российские граждане — члены экипажа контейнеровоза MSC Mandy, захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе. В настоящее время моряки прибыли на родину», — говорилось в сообщении МИД РФ от 30 января.

Согласно данным Международного морского бюро, за первые шесть месяцев 2019 года в акватории Гвинейского залива взяли в плен или похитили 62 моряка.