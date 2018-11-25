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«Предположительно, хлор»: боевики обстреляли снарядами с отравляющими веществами жилые кварталы сирийского Алеппо

25 ноября 2018, 10:54  •  78 • В мире
В субботу, 24 ноября, северо-западные кварталы сирийского Алеппо обстреляли террористы, которые находятся в зоне деэскалации Идлиб. Боевики использовали боеприпасы, предположительно начинённые хлором. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, пострадали 46 мирных жителей, в том числе восемь детей. При этом сирийские СМИ сообщают, что за медицинской помощью обратились 107 человек. В российском оборонном ведомстве намерены обсудить инцидент с Турцией, поскольку Анкара является гарантом соблюдения режима перемирия в идлибской зоне деэскалации.
 
Архивное фото, Сирия AFP © Mohamad ABAZEED
 

Вечером в субботу, 24 ноября, северо-западные кварталы города Алеппо подверглись обстрелу боевиками террористических группировок, находившимися в зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков со ссылкой на информацию российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Огонь вёлся из 120-миллиметровых миномётов с юго-восточных окраин населённого пункта Эль-Бурайкат, контролируемого боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам»*, боеприпасами, предположительно содержащими хлор. Мины, начинённые отравляющими веществами, разорвались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия», — сказал Конашенков.

Он добавил, что симптомы отравления у пострадавших свидетельствуют о том, что жилые кварталы Алеппо были обстреляны снарядами, начинёнными хлором.

«В результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Алеппо, где им оказана медицинская помощь», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Как отмечают в Минобороны РФ, на место обстрела в срочном порядке прибыли российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты со специальным оборудованием. Российские военные химики оказывают помощь пострадавшим, а также ведут мониторинг обстановки в зоне применения отравляющих веществ.

Между тем, по последним данным сирийских СМИ, число пострадавших превысило 100 человек. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в медицинских кругах, в больницы были доставлены 107 мирных жителей с приступами удушья лёгкой и средней тяжести, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

При этом войска армии Сирии уже нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые базируются к северу от Алеппо.

«Сирийская армия ответила на обстрелы боевиков, нанеся удары по позициям, откуда вёлся обстрел, в рядах боевиков значительные потери», — приводит РИА Новости слова сирийского военного источника.

Предупреждения Минобороны

Ранее российская сторона обращала внимание, что организация «Белые каски» пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ, добавил генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что целью подобных постановок является предъявление обвинений в применении химического оружия против местного населения правительственным войскам САР.

«Совершенно очевидно, что «Белые каски» напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, в частности в идлибской зоне деэскалации», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

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Напомним, что в начале ноября Министерство иностранных дел России призывало западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать «белокасочников», которые фактически являются ответвлением террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Российские дипломаты подчёркивали, что активисты готовят очередную «шумную» постановку в зоне деэскалации Идлиб, которая должна будет способствовать реализации агрессивных планов «ведомых Вашингтоном» противников действующего сирийского лидера Башара Асада.

Комментируя обстрел Алеппо, Конашенков пояснил, что в целом за ситуацию в идлибской зоне деэскалации отвечает Турция.

«Российская сторона намерена обсудить данный инцидент с турецкой стороной как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооружённой оппозицией в идлибской зоне деэскалации», — сказал генерал-майор.

Напомним, что 17 сентября президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб. Соответствующий меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе был подписан министрами обороны России и Турции.

При этом накануне Сергей Шойгу и Хулуси Акар в ходе телефонного разговора договорились о продолжении совместной работы для обеспечения стабильности в сирийских городах Идлиб и Талль-Рифат.

По словам официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, взаимодействие двух государств помогло установить перемирие и предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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