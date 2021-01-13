«Предполагаемый фактор — загрязнённая питьевая вода»: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске

Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления детей в дагестанском городе Буйнакск загрязнённую питьевую воду, которая подавалась с нарушениями санитарного законодательства. В ведомстве сообщили, что при проведении исследований в пробах воды и материалах больных были выделены ДНК бактерии рода шигеллы и кампилобактерии. Городские власти заявили, что администрацией будет организована доставка бутилированной воды во все районы Буйнакска.

Причиной массового отравления детей в дагестанском городе Буйнакск стала загрязнённая питьевая вода. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что при проведении лабораторных исследований в пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных были выделены «ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)».

«По предварительным данным эпидрасследования предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, с 11 по 13 января в городе зафиксировали 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, из которых в 61 случае диагноз был поставлен детям в возрасте до 17 лет.

Среди заболевших 55 человек были госпитализированы, 45 из них — дети.

В Роспотребнадзоре призвали жителей употреблять исключительно кипяченую или бутилированную воду, не использовать сырую воду из-под крана для мытья овощей и фруктов, а также соблюдать правила личной гигиены.

Также в пресс-службе ведомства рассказали, что по решению оперативного штаба детские сады города будут закрыты.

Тем временем местные власти сообщили, что организовали доставку воды во все районы Буйнакска.

«В городе сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с массовым отравлением и заболеванием острой кишечной инфекцией. До выявления причин отравления большая просьба пользоваться только бутилированной водой. Администрацией города будет организована доставка воды водовозами во все участки и районы города», — говорится в сообщении мэрии.

Там уточнили, что график доставки воды будет опубликован на официальном сайте Буйнакска, а также в аккаунтах администрации в социальных сетях.

Главврач центральной городской больницы Буйнакска Магомед Магомедов рассказал, что тяжёлых случаев среди пациентов не зарегистрировано.

«Всем пациентам проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В больницах имеются все необходимые препараты, больные получают терапию в соответствии с имеющейся патологией», — приводит его слова пресс-служба мэрии.

Магомедов добавил, что у всех поступивших детей одинаковые симптомы — высокая температура, расстройство кишечника, тошнота и головная боль.

В разговоре с журналистами главврач уточнил, что заболевшие дети проживали в разных частях города, крупного очага заболевания в конкретной школе или детском саду не зафиксировано.

Главный врач Центральной городской больницы Буйнакска Магомед Магомедов

О симптомах отравления в разговоре с Ruptly рассказала местная жительница Калимат Мунаева, которая была доставлена в больницу вместе с дочерью.

«У девочки моей была температура 40. Слабость, боль в суставах, тошнота», — рассказала она, отметив, что после госпитализации состояние девочки улучшилось.

Калимат Мунаева

Вместе с тем глава города Исламудин Нургудаев ранее высказал мнение, что причиной заболевания детей могли стать подарочные наборы с просроченными продуктами.

«Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие — сок. Одной из основных причин отравления рассматривается и вода из-под крана. Пока не получим результаты анализов, однозначно что-то утверждать не можем», — приводит его слова РИА Новости.

Позже в городе прошло заседание оперативного штаба, по итогам которого постановлением главы города было запрещено использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения МУП «Буйнакскводоканал» для питьевых и хозяйственно- бытовых нужд населения. Также было принято решение провести процедуру гиперхлорирования водопроводных сетей.

«В связи с этим, горожанам рекомендовано не использовать водопроводную воду в течение ближайших трех суток. Для обеспечения населения водой во все районы города будут направлены водовозы», — отметили в мэрии.

В свою очередь управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений», — сообщили в СК.