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Предполагаемые соучастники по делу Фургала дали на него показания

09 июля 2020, 14:00  •  31 • Политика
На губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали показания соучастники убийств, которые ему вменяются. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в четверг, 9 июля.
«В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений», — заявила Петренко.
Она отметила, что в деле есть показания как свидетелей, так и потерпевших. Эти сведения были проверены в рамках следственных действий.
Таким образом, СК располагает достаточными доказательствами для задержания губернатора Хабаровского края, добавила Петренко.
Как сообщил источник «РИА Новости», исполнители убийств, которые дали показания на Фургала, были задержаны оперативниками еще в прошлом году.
Фургала задержали накануне. Он подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов. По данным РЕН ТВ, речь идет о гибели предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело.
СК в настоящее время проверяет его на причастность к другим тяжким преступлениям.

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