Предпочёл скрыться за границей и бросил свою сетку-секту: Соловьёв по пунктам объяснил, почему Навальный не революционер

В декабре 2011 года, на пике протестов в России, Алексей Навальный утверждал, что "нас достаточно, чтобы прямо сейчас взять Кремль", однако предпочёл "взять паузу" и уехал отдыхать в Мексику. Сейчас, когда в Фонде борьбы с коррупцией проходят обыски в связи с отмыванием 1 млрлд рублей, Навальный снова предпочёл скрыться за границей, бросив свою сетку-секту, пишет Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.

Телеведущий отметил, что такие поступки неизбежно деморализуют сторонников. "Не в подполье ведь ушел", - отметил он беспринципность оппозиционера.

Соловьёв также по пунктам объяснил, почему "умное голосование" Навального в итоге сыграло на руку власти и против его же собственных сторонников: прежде всего, оно легитимизировало выборы в глазах оппозиции, подтвердило значимость системной оппозиции, которую Навальный считал "кремлевским фейком", не принесло мандатов ни одному стороннику Навального и не помешало "Единой России" получить большинство в Мосгордуме.

"В сухом остатке Навальный этакий удобный карманный бузотёр, а не "неистовый Марат", - полагает журналист.

Фото: скриншот telergam/SolovievLive