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Предпочёл скрыться за границей и бросил свою сетку-секту: Соловьёв по пунктам объяснил, почему Навальный не революционер

13 сентября 2019, 15:24  •  112 • Политика
Владимир Соловьёв по пунктам объяснил, почему Алексей Навальный кто угодно, но только не революционер и "неистовый Марат". Основатель ФБК предпочёл скрыться за границей и бросил свою сетку-секту, обратил внимание телеведущий.
В декабре 2011 года, на пике протестов в России, Алексей Навальный утверждал, что "нас достаточно, чтобы прямо сейчас взять Кремль", однако предпочёл "взять паузу" и уехал отдыхать в Мексику. Сейчас, когда в Фонде борьбы с коррупцией проходят обыски в связи с отмыванием 1 млрлд рублей, Навальный снова предпочёл скрыться за границей, бросив свою сетку-секту, пишет Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.
Телеведущий отметил, что такие поступки неизбежно деморализуют сторонников. "Не в подполье ведь ушел", - отметил он беспринципность оппозиционера.
Соловьёв также по пунктам объяснил, почему "умное голосование" Навального в итоге сыграло на руку власти и против его же собственных сторонников: прежде всего, оно легитимизировало выборы в глазах оппозиции, подтвердило значимость системной оппозиции, которую Навальный считал "кремлевским фейком", не принесло мандатов ни одному стороннику Навального и не помешало "Единой России" получить большинство в Мосгордуме.
"В сухом остатке Навальный этакий удобный карманный бузотёр, а не "неистовый Марат", - полагает журналист.
Фото: скриншот telergam/SolovievLive

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