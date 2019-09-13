|
Предпочёл скрыться за границей и бросил свою сетку-секту: Соловьёв по пунктам объяснил, почему Навальный не революционер
13 сентября 2019, 15:24 • 112 • Политика
Владимир Соловьёв по пунктам объяснил, почему Алексей Навальный кто угодно, но только не революционер и "неистовый Марат". Основатель ФБК предпочёл скрыться за границей и бросил свою сетку-секту, обратил внимание телеведущий.
В декабре 2011 года, на пике протестов в России, Алексей Навальный утверждал, что "нас достаточно, чтобы прямо сейчас взять Кремль", однако предпочёл "взять паузу" и уехал отдыхать в Мексику. Сейчас, когда в Фонде борьбы с коррупцией проходят обыски в связи с отмыванием 1 млрлд рублей, Навальный снова предпочёл скрыться за границей, бросив свою сетку-секту, пишет Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.
Телеведущий отметил, что такие поступки неизбежно деморализуют сторонников. "Не в подполье ведь ушел", - отметил он беспринципность оппозиционера.
Соловьёв также по пунктам объяснил, почему "умное голосование" Навального в итоге сыграло на руку власти и против его же собственных сторонников: прежде всего, оно легитимизировало выборы в глазах оппозиции, подтвердило значимость системной оппозиции, которую Навальный считал "кремлевским фейком", не принесло мандатов ни одному стороннику Навального и не помешало "Единой России" получить большинство в Мосгордуме.
"В сухом остатке Навальный этакий удобный карманный бузотёр, а не "неистовый Марат", - полагает журналист.
Фото: скриншот telergam/SolovievLive
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2019, 08:24
|
08 сентября 2019, 05:24
|
12 сентября 2019, 06:54
|
13 сентября 2019, 08:39
|
13 сентября 2019, 02:09
|
09 сентября 2019, 00:39
|
11 сентября 2019, 01:39