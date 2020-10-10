Предпочёл бы Байдена? Трамп рассказал, кого Путин хотел бы видеть президентом США

Таким образом Трамп попытался опровергнуть традиционные обвинения демократов в том, что он занимает слишком мягкую позицию по отношению к России. Американский лидер отметил, что, в отличие от Байдена, он готов оказывать давление на Москву.

Мне Путин нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако, я думаю, он предпочёл бы иметь дело с Байденом, - отметил Трамп, выступая в радиошоу The Rush Limbaugh Show.

Политик также добавил, что Байден - медленный. И что "с ним что-то не так". При этом он уточнил, что не подразумевает в данном случае почтенный возраст своего оппонента, которому исполнилось 78 лет.

Отметим, что президентские выборы состоятся в США 3 ноября. От республиканцев выдвигается Дональд Трамп, который намерен переизбраться на второй срок. От демократов - Джо Байден, который занимал пост вице-президента во времена Барака Обамы.

Байден обвиняет Трампа в неспособности найти выход из кризисной ситуации и в отсутствии плана. Трамп в ответ указывает на то, что традиционные демократические штаты потерпели провал как в социально-экономической сфере, так и на фронте борьбы с коронавирусом.