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Предпочёл бы Байдена? Трамп рассказал, кого Путин хотел бы видеть президентом США
10 октября 2020, 10:00 • 122 • Политика
Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин предпочёл бы иметь дело не с ним, а с Джо Байденом. Такое заявление хозяин Белого дома сделал, отвечая на вопрос журналистов.
Таким образом Трамп попытался опровергнуть традиционные обвинения демократов в том, что он занимает слишком мягкую позицию по отношению к России. Американский лидер отметил, что, в отличие от Байдена, он готов оказывать давление на Москву.
Политик также добавил, что Байден - медленный. И что "с ним что-то не так". При этом он уточнил, что не подразумевает в данном случае почтенный возраст своего оппонента, которому исполнилось 78 лет.
Отметим, что президентские выборы состоятся в США 3 ноября. От республиканцев выдвигается Дональд Трамп, который намерен переизбраться на второй срок. От демократов - Джо Байден, который занимал пост вице-президента во времена Барака Обамы.
Байден обвиняет Трампа в неспособности найти выход из кризисной ситуации и в отсутствии плана. Трамп в ответ указывает на то, что традиционные демократические штаты потерпели провал как в социально-экономической сфере, так и на фронте борьбы с коронавирусом.
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