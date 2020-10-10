Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остано...
Главная / Политика

Предпочёл бы Байдена? Трамп рассказал, кого Путин хотел бы видеть президентом США

10 октября 2020, 10:00  •  122 • Политика
Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин предпочёл бы иметь дело не с ним, а с Джо Байденом. Такое заявление хозяин Белого дома сделал, отвечая на вопрос журналистов.
Таким образом Трамп попытался опровергнуть традиционные обвинения демократов в том, что он занимает слишком мягкую позицию по отношению к России. Американский лидер отметил, что, в отличие от Байдена, он готов оказывать давление на Москву.
Мне Путин нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако, я думаю, он предпочёл бы иметь дело с Байденом, - отметил Трамп, выступая в радиошоу The Rush Limbaugh Show.
Политик также добавил, что Байден - медленный. И что "с ним что-то не так". При этом он уточнил, что не подразумевает в данном случае почтенный возраст своего оппонента, которому исполнилось 78 лет.
Отметим, что президентские выборы состоятся в США 3 ноября. От республиканцев выдвигается Дональд Трамп, который намерен переизбраться на второй срок. От демократов - Джо Байден, который занимал пост вице-президента во времена Барака Обамы.
Байден обвиняет Трампа в неспособности найти выход из кризисной ситуации и в отсутствии плана. Трамп в ответ указывает на то, что традиционные демократические штаты потерпели провал как в социально-экономической сфере, так и на фронте борьбы с коронавирусом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
10 октября 2020, 02:40
"Джон Маккейн" вторгся в Китай: США грубо нарушили морские границы Поднебесной - КНР
10 октября 2020, 00:50
Медведев отдал Навальному Нобелевскую премию почти во всех номинациях
10 октября 2020, 06:20
Вован и Лексус снова в деле: Заседание парламента Дании с лже-Тихановской скоро "рассекретят"
10 октября 2020, 02:40
"Это посредничество ни к чему не привело": Алиев обвинил ОБСЕ в обострении карабахского конфликта
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России...
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
10 октября 2020, 02:40
Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца до...
10 октября 2020, 02:40
"Джон Маккейн" вторгся в Китай: США грубо нарушили морские границы Поднебес...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хватило на пять часов
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
06 октября 2020, 03:20
"Если бы не вы, мы бы пили "Баварское": Гурнов анекдотом объяснил суть армяно-азербайджанской войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.