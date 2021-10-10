«Предотвратить хаос»: что стоит за отставкой канцлера Австрии Себастьяна Курца

Отставка Себастьяна Курца с поста федерального канцлера Австрии стала одним из главных политических событий недели в Европе. Курц покинул занимаемый пост из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий. Обвинения в свой адрес экс-канцлер назвал ложными, заявив, что намерен остаться лидером Австрийской народной партии и сохранить за собой кресло в парламенте. По его словам, он уходит в отставку, чтобы предотвратить возможный политический хаос и обеспечить стабильность в стране. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала происходящее внутренним делом Австрии, отметив при этом, что Вена в последние годы демонстрировала собственный взгляд на международную повестку. Эксперты считают, что последний коррупционный скандал выгоден оппонентам Курца не только в политических кругах Австрии, но и на уровне Брюсселя.

Одним из главных событий недели в политической жизни Европы стала отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, это «внутреннее поле Австрии» и «они с этим разберутся». При этом дипломат отметила, что Вена в последние годы придерживалась самостоятельной позиции по международной повестке.

«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Напомним, Курц объявил о своей отставке вечером 9 октября на специально созванной пресс-конференции. Причиной его отказа от поста послужило ведущееся расследование — прокуратура подозревает Курца в причастности к коррупции и превышении должностных полномочий.

«В этот весьма критический период, на мой взгляд, было бы безответственно скатываться в месяцы хаоса или застоя... На мой взгляд, необходима стабильность... Поэтому, чтобы разрешить тупиковую ситуацию, я хотел бы уступить дорогу для того, чтобы предотвратить хаос и обеспечить стабильность», — заявил Курц.

По словам политика, он останется главой Австрийской народной партии (АНП) и займёт кресло депутата в Национальном совете (нижней палате парламента). Курц также предложил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену назначить исполняющим обязанности главы правительства министра иностранных дел Александра Шалленберга. Помимо этого он заявил, что «использует возможность опровергнуть... обвинения и доказать их несостоятельность».

Манипуляции мнением

Ранее об инициировании расследования в отношении канцлера сообщили в австрийской прокуратуре, занимающейся антикоррупционными делами (WKStA). Помимо Курца в деле фигурируют ещё девять человек. Среди них — его советник Штефан Штайнер, ответственный по работе со СМИ Геральд Фляйшманн и бывший генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмидт. В рамках расследования 6 октября прошли обыски в офисе Курца, штаб-квартире Австрийской народной партии и Минфине.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2016 по 2018 годы на государственные средства финансировали политически мотивированные соцопросы, результаты которых затем публиковались в газете Österreich. Предполагается, что это делалось для улучшения имиджа АНП в преддверии досрочных парламентских выборов. По данным прокуратуры, Шмидт якобы согласовал с руководством газеты сделку, согласно которой в обмен на оплачиваемую рекламу команда Себастьяна Курца получала право влиять на редакционное содержание издания. В Österreich отвергают все обвинения.

О своей невиновности ранее заявил и Курц в интервью телеканалу ORF. «Все эти обвинения направлены против сотрудников Министерства финансов. Думаю, нам следует посмотреть более внимательно, соответствуют ли эти утверждения действительности. Я думаю, раз уж мы в Австрии дорожим правовым государством, было бы хорошо, если бы продолжала применяться презумпция невиновности, а не презумпция виновности», — сказал Курц, добавив, что не понимает, почему его всегда видят «виновным во всякой несправедливости». По словам политика, у прокуратуры нет каких-либо конкретных улик.

Несмотря на это в партии «Зелёные», входящей в правящую коалицию, выразили сомнение в способности Курца исполнять обязанности главы правительства. Более того, 8 октября «Зелёные» провели переговоры с остальными парламентскими партиями, чтобы рассмотреть возможности формирования новой коалиции.

Парламент Австрии

Reuters

© Leonhard Foeger

Натиск скандалами

Стоит отметить, что это не первое расследование в отношении Курца. Так, с мая он находится под следствием по подозрению в даче ложных показаний перед парламентской комиссией по выяснению обстоятельств по так называемому «Ибица-гейту». Это название получил разразившийся в 2019 году внутриполитический скандал, последствием которого стал разрыв предыдущей коалиции АНП с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС) и смещение с должности вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (АПС). Причиной стала публикация в СМИ записи, сделанной скрытой камерой, на которой Штрахе и его однопартиец Йоханн Гуденус общаются с некой девушкой, представившейся «племянницей российского олигарха».

Во время разговора, который происходил на вилле на Ибице, обсуждались возможности финансового содействия АПС на парламентских выборах 2017 года в обмен на возможный доступ к австрийским госконтрактам. Как выяснилось позднее, «племянница олигарха» оказалась подставной фигурой. В её роли выступила некая боснийская студентка. Её предполагаемый «дядя», президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, тогда же опроверг наличие каких-либо родственных связей с девушкой из видео.

Тем не менее последствием «Ибица-гейта», помимо разрыва коалиции АНП и АПС, стало вынесение парламентом вотума недоверия правительству Курца и его отставка. В сентябре 2019-го последовали досрочные парламентские выборы, по результатам которых Австрийская народная партия вновь одержала победу и создала коалицию с партией «Зелёных», а Курц вновь занял пост федерального канцлера.

В нынешней ситуации подавшего в отставку Курца уже поддержала австрийский министр сельского хозяйства, регионов и туризма Элизабет Кёстингер, заявившая, что ждёт от органов юстиции справедливого расследования и защиты всех прав обвиняемых.

«Я уверена, что Себастьян Курц опровергнет все обвинения и вскоре вернётся на пост федерального канцлера», — написала Кёстингер в Twitter.

Ich erwarte mir nun rasche Aufklärungsarbeit der Justiz, faire Ermittlungen und den Schutz aller Rechte von Beschuldigten. Ich bin sicher, dass @sebastiankurz alle Vorwürfe entkräften und bald als Bundeskanzler ins Amt zurückkehren wird. 2/2 — Elisabeth Köstinger (@ElliKoestinger) October 9, 2021

В свою очередь, в партии «Зелёные» приветствовали решение политика об отставке.

«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, я считаю, что это правильный шаг для дальнейшего функционирования правительства и показатель ответственности за Австрию и репутацию страны за рубежом», — цитирует Die Zeit лидера «Зелёных», вице-канцлера Вернера Коглера.

Лидер партии «Зелёных» Вернер Коглер

AP

© Lisa Leutner

Политический заказ

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что организация очередного расследования в отношении уже экс-канцлера не была случайной. Так, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что обвинения не оставили Себастьяну Курцу шанса сохранить пост главы правительства, а также нанесли серьёзный репутационный урон не только ему, но и в целом Австрийской народной партии. К тому же, как отметил эксперт, в этот раз политик лишился поддержки со стороны своих партнёров по коалиции, в связи с чем отставка была неминуемой.

«В принципе коррупционный скандал, о котором идёт речь, является элементом борьбы против Курца со стороны его оппонентов, это очевидный факт. При этом хочу подчеркнуть, что фактически речь идёт о крушении карьеры не только Курца, но и об ударе по его партии АНП», — пояснил Шаповалов в разговоре с RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев отметил, что развернувшийся в Австрии политический кризис нужно рассматривать в контексте обострения ситуации в Евросоюзе в целом.

«Рассматривать отставку Курца вне контекста газового кризиса в ЕС, а также вне усилившейся русофобии нельзя. Каким бы токсичным политиком ни был Курц, но он воспринимался как возможный сигнал для компромисса с Москвой. Такая многовекторность для современной европейской политики и прежде всего для наднациональных институтов Евросоюза сейчас крайне неблагоприятна и негативна. Поэтому ситуацию, вероятнее всего, форсируют с подачи структур, которые так или иначе связаны с ЕС», — сказал собеседник RT.

По мнению Владимира Шаповалова, от ситуации с отставкой Курца выиграют либеральные и левоцентристские партии, придерживающиеся про-евросоюзных взглядов. При этом он отметил, что это уже не первая попытка выдавить из руководства Австрии лидера АНП, в связи с чем, считает аналитик, «создаётся достаточно устойчивое впечатление, что в стране избавляются от политиков, которые неугодны евробюрократии».

«Курц проводил в значительной степени самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику и стремился к защите интересов Австрии. В частности, эта политика была направлена на выстраивание нормальных отношений с Россией. Этим правительство Курца разительным образом отличалось от большинства стран ЕС, которые проводят ярко выраженную антироссийскую политику», — добавил Шаповалов.

Напомним, в июне в интервью ТАСС Себастьян Курц заявил, что «мир в Европе будет только с Россией, а не против неё», а также назвал Москву «одним из важнейших торговых партнёров за пределами ЕС».

В августе Курц встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и высоко оценил переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства.

«Было очень приятно встретиться сегодня в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым. Наши переговоры были посвящены совместной борьбе с COVID-19, ситуации в Афганистане, Белоруссии, гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией», — писал Курц в Twitter.

В начале сентября он встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях Всемирной конференции спикеров парламентов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и канцлер Австрии Себастьян Курц

РИА Новости

© МИД РФ

Комментируя отставку австрийского канцлера, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что нынешняя атака на Курца сродни скандалу, разразившемуся в 2019 году.

«Скандальный «Ибица-гейт» должен был привести к смене власти в стране, однако Курц, пользующийся широкой народной поддержкой, вернул должность и не отказался от своих прежних убеждений. Его триумфальное возвращение в кресло канцлера стало мощным раздражителем для транснациональной элиты. Поэтому в его повторной отставке были заинтересованы западные спецслужбы, евробюрократы и представители крупного капитала», — заявил эксперт.

По его словам, вплоть до настоящего времени, даже находясь в составе ЕС, Австрии удавалось сохранять политический суверенитет.

«Очевидно, что у молодого канцлера были серьёзные противники в Брюсселе и Вашингтоне, которые в течение нескольких лет собирали компромат на него и его политических союзников», — считает Фельдман.

В связи с этим, по мнению аналитика, у Австрии сейчас есть два сценария дальнейшего развития событий.

«Либо страна может погрузиться в политический кризис, выходом из которого станут внеочередные парламентские выборы с непредсказуемым исходом. Либо Австрийская народная партия сохранит власть, и пока в отношении Курца будет проводиться расследование, во главе кабинета министров останется сугубо техническая фигура. А затем, вероятно, Курц снова вернёт себе канцлерский пост», — предположил Фельдман.

Менее оптимистичен в прогнозах Владимир Шаповалов, по словам которого, нынешний удар по АНП оказался слишком сильным.

«Есть три варианта развития событий. Первый — формирование леволиберального правительства, скорее всего туда войдут нынешние партнёры Курца, а также либеральные партии, находящиеся в оппозиции. Если же коалиция не сложится, то возможен вариант технического правительства, непартийного, который создаёт своим указом президент. И третий вариант — это досрочные выборы. Но, хочу подчеркнуть, что при реализации любого из этих сценариев важно то, что правые партии могут получить меньше голосов, чем раньше», — полагает эксперт.