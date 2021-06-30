Традиционная Прямая линия с Владимиром Путиным проходит в среду, 30 июня. Мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан, началось в полдень по московскому времени. Как обычно, прислать свой вопрос можно по смс, с помощью мультимедийного сообщения, а также через специальный сайт или приложение. Вопросы будут принимать до окончания мероприятия. Всего, как сообщили в Кремле, к утру среды их поступило около полутора миллионов. Главные моменты Прямой линии — в материале «Известий».

Про незаданные вопросы

«Хочу вас заверить — мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным».

«В 2019 году, когда Прямая линия проводилась в таком же полном формате, поступило около миллиона вопросов. Больше 500 тыс. сегодня обработано, на некоторые даны конкретные вопросы. По ряду из них работа продолжается».

Про коронавирус и Евро-2021

«Что касается Евро-2021, здесь конечно, прежде всего, мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих мероприятий спортивных».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Про споры о вакцинации

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Но надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие — это национальный календарь прививок, и он является обязательным. Были предложения от коллег перевести прививки от коронавируса в этот раздел, но депутаты Госдумы не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане».

«Но вторая составляющая говорит, что в случае подъема заболевания в отдельных регионах, главы регионов по рекомендации Минздравов могут вводить обязательную вакцинацию для групп риска.

Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я сказал».

«Предотвратить дальнейшее развитие эпидемии можно только с помощью вакцинации. Надеюсь, что предубеждение наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет развиваться. Сейчас больше 20 млн уже вакцинировались и, как мы видим, все проходит благополучно».

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Про свою прививку

«Большинство граждан страны, надеюсь, понимают, что если я сказал, что прививку сделал — так оно и есть».

«Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. Когда я делал, в феврале, были только «Эпиваккорона» и «Спутник». Они обе хорошие. (...) Я принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более, «Спутником» у нас прививаются Вооруженные силы, а я все-таки верховный главнокомандующий».

Про противников вакцинации

«Надо прислушиваться не к людям, которые мало что в этом понимают, а к специалистам».

«Я чего только не слышал — что ничего нет, что никакой пандемии не существует. Что руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит? В условиях каких противоречий мы живем — и тут все вдруг взяли, собрались и сговорились».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Про принуждение к вакцинации при медотводе

«Это [угроза увольнения] незаконно — если есть отвод по медицинским показаниям, требовать вакцинации никто не имеет права».

Про реабилитацию после заболевания

«Системы реабилитации в России фактически не было никогда. (...) Но средства на создание системы реабилитации после ковида выделены, и сейчас эта система создается».

Про новый учебный год в школах

«Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной ситуацией в стране или там, где ты живешь [отвечая на вопрос школьника]. Но скорее всего, дети младших классов все же будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали. Поэтому в начальных классах, скорее всего, учебный процесс будет организован в обычном режиме, а в старших — надо будет смотреть по ситуации. Но я надеюсь, что мы достигнем необходимого коллективного иммунитета».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Про отношения с Украиной

«[Украина не входит в список недружественных стран], потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я вообще считаю, что украинцы и россияне — это один народ».

«Везде хватает узколобых людей и крайних националистов — у нас такие есть, на Украине есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума».

Про встречу с Владимиром Зеленским

«Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизни Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне и отчасти — в Берлине и Париже. Тем не менее, я не отказываюсь от встречи с Владимиром Зеленским».

Фото: Global Look Press

Про цены на продукты

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие. Везде так происходит. Причин много, я не буду все перечислять. (…) У нас самый большой рост цен на продукты был в прошлом году. Больше всего вырос сахар, потом подсолнечное масло. Вы, наверное, знаете, видели — по этому поводу мы объяснялись с правительством, правительство приняло определенные меры. Так что в целом на это государство, конечно, обращает внимание. Просто иногда, может быть, несвоевременно».

«[Бананы стали стоить дешевле, чем картошка и морковь] Потому что у нас в прошлом году своей продукции не хватило. В этом году картошки будет 22 млн т. Надеюсь, нам этого хватит. Здесь, конечно, нужно смотреть и на логистику, но надеюсь, что когда будет сезон овощей сейчас, это решится. (...) Хотя овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном объеме. (...) Конечно, проблема есть».

«В принципе, меры регулирования применяются, и они дают свой эффект. Но не по всем продуктам».

Про инфляцию

«У нас инфляция была в районе 4%, сейчас поднялась до 5,9%. Сейчас стоит задача по ее подавлению. Конечно, Центробанк приподнял ключевую ставку. Надеюсь, инфляция вернется к целевым показателям в 4%, но вряд ли это произойдет в этом году — в этом году, думаю, будет около 5%. Мы постараемся держать эту планку».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Про цены на строительном рынке

«На мировом рынке резко поднялись цены на металл, значит, здесь постараются поднять до мирового уровня — это как с сахаром было. И все сразу начинает дорожать. Сейчас принимаются меры по регулированию цен на металл и строительные материалы».

Про поддержку сельхозпроизводителей

«В целом поддержка сельского хозяйства выражается в серьезной цифре - 350 млрд рублей. 35 миллиардов выделяется на соцразвитие села и 70 миллиардов - чтобы возвращать земли в разряд земель сельхозназначения. Также выделяется 7 с лишним миллиардов рублей на мелиорацию. Будем наращивать эти усилия по всем этим направлениям».

Про налог на скот

«Никакого налога на скот никто вводить не собирается».

Про поддержку предпринимателей

«Малый и средний бизнес, малые предприятия, микропредприятия и обеспечение их работы — чрезвычайно важная вещь. В условиях пандемии они пострадали больше всех. Правительство предприняло целый ряд мер, серьезных мер. Но для того, чтобы организовать работу беззалоговую… Это такая тонкая вещь — прийти за деньгами дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать банковскую систему. Принятие решения, которое раскачало бы финансовую платформу — вещь опасная».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Про телефонных мошенников

«Люди, которые совершают такие преступления, тем более, в отношении пожилых людей и ветеранов — просто подонки».

«К сожалению, рост преступлений такого рода значительный. Если ситуация по борьбе с тяжелыми преступлениями складывается удовлетворительно, там даже отмечается некоторый спад, то в этой сфере рост значительный — 25%. Первое, что способствует росту преступлений — незаконный оборот персональных данных граждан. В этом направлении государство и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать».

«Это в значительной степени полномочия Центрального банка. Они должны активнее бороться с фишинговыми сайтами. Раньше у ЦБ уходило несколько дней, а то и месяцев на то, чтобы обнаружить и заблокировать такой сайт, сейчас хватает трех дней, но этого все равно недостаточно. Во-вторых, коммерческие банки, на счета которых приходят эти средства и со счетов которых они снимаются, должны самым внимательным образом контролировать это, чтобы сузить возможности мошенников».

«ЦБ имеет право в случае, если видит сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Тогда и правоохранительные органы могут обратиться в ЦБ с просьбой проверить ту или иную операцию, если она кажется им подозрительной. По этому пути, мне кажется, надо пойти».

Про британский эсминец в Крыму

«Это конечно провокация, совершенно очевидная. Она была комплексная, и проводилась не только британцами, но и американцами — еще раньше, утром, с натовского аэродрома в Греции взлетел американский разведывательный самолет. Мы хорошо его видели, было очевидно, что эсминец зашел, преследуя разведывательно-военные цели – смотрели, что где у нас включается, что где находится. Мы это видели и давали ту информацию, которую считали нужной. Второе — политическая составляющая. Только что была встреча в Женеве. Зачем была эта провокация? Чтобы показать, что они не уважают выбор крымчан?».

«Меня беспокоит начало военного освоения украинской территории. По украинской конституции там не может быть иностранных военных баз. Военное освоение территории, которая граничит с нами, ставит под угрозу безопасность нашей страны. Это вызывает обеспокоенность».

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Про единоразовые выплаты школьникам

«Я уверен, что нужно платить всем, в том числе 6-летним даже, если они в школу не пойдут. Обращаю внимание родителей: даже если ребенок не пойдет в школу, надо использовать эти деньги на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году».

Про закредитованность

«У меня есть конкретный ответ — мы осуществляем целый набор мер для поддержки людей, которые оказываются в трудной ситуации, особенно с детьми. Но дело даже не в наборе мер, но мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания школы человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, оказывалась поддержка».

«Есть постановление, согласно которому если доход человека оказывается ниже прожиточного минимума, банк не сможет снимать средства в счет кредита, если после этого у человека остается на жизнь сумма, ниже прожиточного минимума».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Про мечты

«Мне кажется, что каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на лучшее. И это не может не быть связано с мечтой. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Надо настраивать себя на позитивный лад. Есть поверье, что надо думать о хорошем, тогда оно материализуется».

Про газификацию домовладений

«От магистральной трубы до домовладения, до забора, труба должна быть проложена бесплатно — или за счет Газпрома или за счет организаций, которые владеют ситуацией в республике. А внутри домовладения — за деньги собственника. Но и здесь есть идеи — сделать единый договор с тем, чтобы все, что связано с обустройством участка, делали по единому плану по пониженным ценам закупок».

«Садоводческие товарищества в рамках программы газификации страны тоже должны обеспечиваться газом до 2024-2025 года».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Про возможную блокировку зарубежных соцсетей

«Нет, у нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они посылают нас куда подальше, когда мы хотим с ними работать. Это унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Поэтому на первом этапе, а я надеюсь все этим ограничиться, мы настаиваем, чтобы зарубежные социальные сети открывали в России полноценные представительства, чтобы с ними можно было бы вести полноценный диалог».

«Пока мы видим, что нас слышат, некоторые организации намерены открывать у нас свои представительства. Если этого не произойдет, есть определенные технические средства».

Про кураторов для регионов

«Практика показывает, что это работает. Мы договорились, что каждый из вице-премьеров будет курировать какой-то конкретный регион, а не только Дальний Восток, Арктику и Северный Кавказ».

Про проблемы ЖКХ

«Местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов. Потому что в пандемийный период увеличивать платежи — сложное решение. Поэтому местные власти сдерживают рост тарифов, отсюда несвоевременное обслуживание, плохое состояние труб.

Поэтому правительство приняло решение, о котором я сказал —150 млрд рублей предусмотрены напрямую из Фонда национального благосостояния на ЖКХ, из ДОМ.РФ — еще 150 млрд рублей. Еще 500 млрд рублей будет выделено в целом на инфраструктуру. Регионам остается только своевременно выходить со своими предложениями. Документы должны быть правильно оформлены».

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Про аварийные школы

«Около 40 тыс. школ в России, и некоторые находятся в аварийном состоянии. Они должны быть приведены в нормальное состояние. Также должно быть построено в стране 1300 новых школ. 60% школ нуждаются в текущем и 10% — в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, программа почти сверстана. Надо только, чтобы региональные руководители создали соответствующие заявки.(...) Десятки миллиардов предусмотрены на строительство новых школ и на текущий ремонт».

Про рынок труда

«Вопрос рынка труда является принципиальным. Это одно из самых главных направлений, которым должно заниматься государство. У нас, к сожалению, за пандемию подросла безработица. Ранее было 4,7%, в пандемию он подрос до 6% с лишним, сейчас где-то 5,9% – уже спускается потихоньку. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень. То есть тенденция наметилась и надо ее сохранить. Это сводится к единственному способу - развитию экономики, чтобы люди получали достойную оплату труда».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Про Пушкинскую карту

«Мы хотим предоставить финансовые средства, небольшие, скромные, молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Этим можно будет воспользоваться с сентября текущего года. На их счет на четыре месяца будет положено три тысячи рублей. На эти деньги можно будет посещать музеи, театры, выставочные залы. Очень надеюсь, что молодые люди воспользуются этой возможностью».

О преемнике

«Незаменимых людей нет. Моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Придет время и, я надеюсь, что смогу сказать, что такой-то человек достоин, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина – Россия».

Про США и мироустройство

«Очень уважаемые аналитики, ученые дают рекомендации своему политическому руководству. Они говорят: период, когда мы были абсолютными гегемонами, период однополярного мира прошел. Какие бы санкции против нас ни вводили, чем бы нас ни пугали, Россия развивается, по некоторым параметрам превосходя, в том числе, и США. Азия развивается очень бурными темпами. Мир кардинально меняется, а наши партнеры в США с одной стороны понимают это, а с другой стороны – пытаются сохранить свое положение. Я очень рассчитываю, что произойдет осознание того, что мир меняется, переосмысление приоритетов, и мировое устройство примет более благообразный характер».

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Про переработку мусора

«Мусор — это большая проблема по всей стране. Начиная с советских времен ей никто не занимался. Правда, и отходов в таких объемах у нас не было. Сейчас 60 млн тонн у нас отходов и первые шаги в решении этой проблемы сделаны».

«В ближайшие годы мы должны запустить мусоросжигающие заводы. Хотя и здесь есть проблемы — я знаю, что граждане, которые проживают в местах, где предполагается строить эти заводы, напряжены. Хотя обращу ваше внимание, что ни в одной стране мира обойтись без таких заводов невозможно. Сейчас намечено строительство пяти заводов. Правительство намерено расширить эту программу. Это большая работа».

«Здесь много составляющих. Некоторые производители упаковки сами приняли решение о том, что будут создавать перерабатывающие мощности. А производители стекла считают, что им проще будет заплатить утилизационный сбор. Это работа большая, мы не собираемся ее останавливать ни на секунду. Некоторые моменты требуют оперативного вмешательства. Но есть вещи, которые абсолютно недопустимы — это когда граждане стараются, выполняют рекомендации властей по раздельному сбору, а потом в машине все это вместе сваливается. Это не должная работа операторов, которых надо привлекать к ответственности».

Про воздух в Омске

«Ситуация [с загрязнением воздуха], которая складывалась десятилетиями, сложилась не в результате действий современного правительства. Первый загрязнитель — это промышленные предприятия. Второй — это системы ЖКХ, особенно в отопительный сезон. И третий — это транспорт. Омск действительно включен в список городов с тяжелой ситуацией, но снижение (загрязнения) на 20% должно состояться к 2024 году. Работа эта идет».

Про переезд компаний Сибирь

«Я считаю, что в Сибирь нужно переводить определенные федеральные наши структуры или крупные компании, их головные офисы, которые работают в Сибири, а налоги платят в Москве».

Про Нагорный Карабах

«Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался — ни Азербайджан, ни Армения, ни жители Нагорного Карабаха. Если мы будем жить дружно, мы создадим условия для нормальной жизни людей, имея в виду не только мир, но и возможность социального развития. В этом особенно нуждаются жители Карабаха, потому что все время жить в конфликте невозможно. Это понимают и руководители стран».

«Да, проблем накопилось много. (...) Мы сейчас находимся в середине этого процесса. Мы создали трехстороннюю рабочую группу — Россия, Азербайджан и Армения. И мы сделаем все, чтобы восстановить мир в регионе. Бенефициаром этого процесса должны стать жители Нагорного Карабаха и думаю, что так оно и будет».

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Об уходящем парламенте

«Я считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. В последнее время депутаты работали в условиях пандемии. Надо было продолжать работу в условиях угрозы жизни и здоровью, оказывать помощь людям, предприятиям, целым отраслям экономики. Мы прошли этот период с потерями, но гораздо мягче, чем в других странах. Примерно 25% Госдумы переболело, четверо ушли из жизни. Люди приходили и исполняли свой долг. Я думаю, они заслуживают уважения и слов благодарности».

Про партию власти

«Наша жизнь не состоит из праздников и раздачи денег. Решения должны приниматься на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности. В 1990-е было принято огромное количество решений на потребу публике. Это обман избирателей, граждан, чтобы позиционировать себя, как защитников народа и на кого-то свалить неисполнение этих решений. Они заранее знали, что это не будет выполнено. Даже если надо принимать не очень популярные решения, депутаты «Единой России» идут на это, даже себе во вред. Нужно это делать. Эта работа «Единой России» создает прочный фундамент российской государственности. Именно поэтому, и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании».

Про поражение сборных по футболу и хоккею

«Спорт есть спорт — в спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею у нас не отличилась, и сборная по футболу — это факт. В таких случаях как обычно — везде так происходит, — нужно подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу сборных и вместе с ними подумать, что нужно изменить, имея в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее».

Про любимые песни

«Я же русский человек, поэтому мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан. Если поём, то что поём — русские песни, советские песни, они самые мелодичные».

Про изменение климата

«Трагизм ситуации не в том, что климат периодически меняется, а в том, что когда климат подойдет к какой-то опасной черте, а человечество в этот момент еще добавит, это может привести к необратимым изменениям, и наша планета превратится в Венеру, где температура достигает 500 градусов. Мы должны минимизировать свой вклад в то, что происходит во Вселенной. На территории нашей станы глобальное потепление происходит даже быстрее, чем в других регионах. 70% нашей территории находится в северных широтах и в вечной мерзлоте. Это промерзшая земля на сотни метров в глубину. А у нас там населенные пункты и инфраструктура. Если все будет таять, это приведет к серьезным последствиям. Второе – может произойти опустынивание некоторых территорий, в том числе сельхозземель. Мы выполняем все обязательства в рамках международных решений. Мы взяли на себя серьезные обязательства по сокращению выбросов, превосходящие по объемам выбросы даже Евросоюза, и уверен все это будем делать. Есть конкретные планы. Сейчас правительство разработало планы реагирования в случае дальнейшего изменения климата по 10 наиболее важным отраслям».

Фото: Global Look Press/FrankHoemann

Про льготную ипотеку

«Я говорил о том, что когда мы вводим эти льготы, мы должны следить, чтобы рынок к этому относился соответствующим образом и чтобы это не было фактором роста цен. Но, к сожалению, это неизбежно. Это связано с ростом потребностей граждан. Между тем, льготная ипотека, несмотря на рост цен, сыграла свою положительную роль — строительство жилья, число взятых кредитов увеличилось. Ей смогли воспользоваться свыше 500 млн человек. Поэтому мы решили продлить эту льготу, правда немного повысили процент. Вместе с тем мы сохранили льготы семьям с детьми. Сначала это было для семей, где есть два ребенка, недавно распространили на семьи, где первый ребенок появился с января 2018 года. Надеюсь, что это пойдет на пользу людям, и они смогут этим воспользоваться».

Про внутренний туризм

«Очень мало вкладывалось денег в развитие нашего туризма. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма. За 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей. Государство, к сожалению, в это не вкладывало. Сейчас стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы создали соответствующую госкорпорацию. Первые шаги в этом направлении сделаны, объем внутреннего туризма увеличивается. Что касается завышенных цен, это тоже происходит. Связано это с тем, что многие страны закрыты, в открытых правила постоянно меняются. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны — в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу растут цены. Очень надеюсь, что мы будем увеличивать наши возможности. 50 проектов сейчас рассматривается».

Про состояние дорог

«Что касается федеральных трасс, на первом этапе государство занималось именно этим, потому что по ним осуществляются основные перевозки. У нас сейчас 85% примерно приведено в нормативное состояние. К 2024 году 50% региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние. И затем до 85% должны быть приведены региональные трассы».

Про поддельные сертификаты о вакцинации

«Это мошенничество чистой воды. Есть статьи уголовного кодекса за мошенничества. Знает об этом и министр внутренних дел. Совсем недавно с ним об этом говорил. Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственность. Это очень опасный вид преступлений, связанный еще и со здоровьем людей. И надеюсь, правоохранительные органы используют весь имеющийся арсенал, чтобы пресечь это».

Про то, кому подчиняется президент

«[Президент подчиняется] российском народу, избирателям. Люди делают свой выбор. И конечно глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Про работу после отставки

«А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть».

Про историю России

«У нас много было славных периодов в истории России. Все это должно нами изучаться, мы должны отдавать дань уважения тем, кто это сделал, и быть достойными их примера».

Про главное президентское достижение

«Я надеюсь, что оно еще впереди».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Про любимые произведения искусства

«Война и мир» Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Петра Ильича Чайковского и «Колобок».

Про Колобка

«Прошу еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое положение. Потому что как только вы начнете принимать за чистую монету льстивые речи, вы рискуете быть съеденными».

О России будущего

«Восстанавливать Советский Союз бессмысленно по целому ряду причин, это нецелесообразно. Несмотря на все утраты [после распада СССР], Россия по территории остается самой крупной страной в мире. Россия является мировой кладовой природных ресурсов. В этом тоже наше огромное конкурентное преимущество. Но главный золотой запас России — это люди. Говорю это не для красного словца, искренне убежден в этом на самом деле. Наш многонациональный народ — в высшей степени духовный народ с очень глубокими историческими и культурными корнями. У нас очень уважительное внутреннее отношение к науке и образованию. 60% родителей в нашей стране хотят, чтобы их дети занимались наукой, хотя это не очень доходно. Это о многом говорит. А это напрямую связано с будущим страны. У нас есть колоссальные конкурентные преимущества. И если мы сможем добиться внутренней стабильности, которую пытаются поколебать, мы сможем все — мы сможем с полным основанием сказать, что мы живем в стране, которую можно назвать великой».