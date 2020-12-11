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«Предотвратили попытку прорыва на территорию»: в Карачаево-Черкесии шестеро силовиков пострадали при взрыве

11 декабря 2020, 18:10  •  76 • В России
В Карачаево-Черкесской республике шестеро сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие ранения, предотвратив попытку прорыва неизвестного на территорию, где проводились оперативные действия. Об этом сообщили в информцентре НАК. После этого злоумышленник устроил самоподрыв при попытке задержания. Отмечается, что никто из гражданских лиц не пострадал, устанавливается личность преступника. По словам главы КЧР Рашида Темрезова, семьям пострадавших окажут материальную помощь.
 
 

В республике Карачаево-Черкесия шестеро силовиков получили ранения при попытке задержания преступника, совершившего самоподрыв. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва шестеро сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. В НАК подчеркнули, что среди гражданских лиц пострадавших нет.

«Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается личность преступника», — заметили в Национальном антитеррористическом комитете.

По словам главы региона Рашида Темрезова, органы власти, безопасности и правоохранительные структуры КЧР предпринимают все необходимые действия. Он подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем, обстановка в селе Учкеке спокойная.

«Дал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим сотрудникам и их семьям», — сказал Темрезов.

Он добавил, что на место ЧП находятся исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов.

  • Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

Ранее, в октябре в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской республики сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра»*.

В июле в КЧР задержали пятерых «Такфиритов», которые вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку новых сторонников для осуществления религиозно-экстремистской деятельности. Также экстремисты призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, выступая за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — «Халифата».

У них изъяли 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней).

В России за 2020 год предотвратили 41 теракт

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8 декабря в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ Александра Бортникова, прошло заседание НАК и Федерального оперативного штаба.

По его словам, в 2020 году не было допущено совершения терактов на территории РФ. Так, на стадии приготовления сотрудники силовых структур предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия», — говорилось в сообщении НАК.

Вдобавок, была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организацией и не допущен въезд в РФ 149 иностранцев, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Как отметил ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков в беседе с RT, в последнее время российские силовики действуют на опережение в отношении террористических элементов, предотвращая серьёзные последствия готовящихся теми преступлений.

«Пока осуществлённых актов терроризма в нашей стране нет. Зато очень много в последнее время скрытых групп, которые разрабатывались, но взяли их на этапе подготовки, когда времени уже не остаётся, и они могут осуществить теракт. Случай в Карачаево-Черкесии из той же оперы. Конечно, службы специального назначения, и территориальные органы в этих «взрывоопасных», так сказать, территориальных образованиях, уже набрали достаточный опыт, что позволяет нам успешно решать эти задачи», — подчеркнул он.

По его словам, такая ситуация была достигнута благодаря усилению взаимодействий между силовыми структурами.

«Координация, конечно, улучшилась. Всё обретается в процессе практики. Обычно действует не просто одно ФСБ и его спецподразделения, ФСБ совместно с МВД и с Росгвардией проводят такие операции, потому что операции такого рода требуют задействования довольно большого числа людей», — констатировал Корольков.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).

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