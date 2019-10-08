«Предотвращено 15 преступлений и ликвидировано 30 ячеек»: в НАК рассказали о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе

С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов и ликвидировано 30 ячеек, участники которых планировали атаки в местах массового скопления людей. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета рассказал директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, принимаемые силовиками меры позволили существенно сократить число преступлений террористической направленности. Вместе с тем Бортников предупредил, что сторонники международных террористических организаций стали активнее распространять запрещённую идеологию и вовлекать в свою деятельность молодёжь.

С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ Александр Бортников, открывая заседание НАК в Пятигорске.

«Только с начала текущего года в округе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 ячеек, участники которых вынашивали намерения по совершению терактов в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказал Бортников в ходе своего выступления.

По словам главы ФСБ, принимаемые силовыми ведомствами меры позволили существенно сократить число преступлений террористической направленности в СКФО. В 2017 году их было 15, в 2018 — шесть, с начала текущего года — два.

Вместе с тем Бортников отметил, что сторонники международных террористических организаций стали активнее распространять запрещённую идеологию. Кроме того, экстремисты больше внимания уделяют вовлечению в противоправную деятельность молодёжи и созданию законспирированных структур.

Как отметил глава ФСБ, в сложившейся ситуации всё большее значение приобретает профилактика терроризма, которой занимаются региональные органы исполнительной власти при координации антитеррористических комиссий.

Говоря о профилактических мерах, Бортников отметил разработку и распространение антитеррористического контента в СМИ и интернете. Он уточнил, что всего было опубликовано более 75 тыс. материалов, в том числе около 400 видеосюжетов с участием лиц, которые отказались от террористической деятельности.

В заседании НАК в Пятигорске приняли участие члены комитета, полпред президента Российской Федерации в СКФО, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

Ячейки террористов раскрыты в 17 регионах

Ранее стало известно, что в 2019 году МВД России совместно с сотрудниками ФСБ выявило законспирированные ячейки террористической организации «Исламское государство»* в 17 регионах страны.

Об этом говорится в материале начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майора полиции Олега Ильиных. Статья опубликована в журнале «Полиция России», официальном издании российских правоохранителей.

По информации Ильиных, деятельность законспирированных ячеек ИГ предотвратили на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Кроме того, в первой половине года выявлено 14 фактов организации экстремистских сообществ и 90 случаев деятельности таких групп.

В материале также приведены данные о раскрытии в первом полугодии 2019 года 972 преступлений террористического характера. Для сравнения: в 2018 году их было 1679, что почти на 10% ниже показателей предыдущего года. Ильиных отметил, что на сегодняшний день правоохранительные ведомства обладают необходимыми ресурсами, чтобы успешно противостоять подобным угрозам.

Операция в Кабардино-Балкарии

Российские силовые ведомства регулярно сообщают об успешном проведении операций против террористов. Последний крупный инцидент такого рода зафиксирован в Кабардино-Балкарии. В середине сентября сотрудники ФСБ и МВД нейтрализовали двух боевиков, планировавших провести теракт на территории республики.

Силовикам стало известно, что в одном из домов города Чегем могут скрываться боевики и их пособники. Правоохранители окружили дом и предложили злоумышленникам сдаться, однако те в ответ открыли огонь. В ходе последовавшей перестрелки оба злоумышленника были ликвидированы. При этом никто из силовиков или гражданского населения не пострадал.

В доме экстремистов провели обыск, в ходе которого силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы. Позднее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.