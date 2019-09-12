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Предостережение Коротченко: Ядерная война может начаться в любой момент

12 сентября 2019, 19:54  •  31 • Политика
Главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко выступил с предостережением о том, что без СНВ-3 ядерная война может начаться в любой момент.
Ядерная война может начаться в любой момент. Об этом Ura.ru заявил главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По мнению эксперта, переговоры между Россией и США о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зашли в тупик. Документ не давал сторонам развязать новую гонку вооружений, а также определял прозрачные процедуры контроля.
Без СНВ-3 ядерная война может начаться в любой момент и за считанные минуты. Не стоит забывать, что ранее США уничтожили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), благодаря чему американская ракета из Европы может долететь всего за несколько минут до территории России.
"Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим - что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны", - резюмировал Коротченко.

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