Предостережение Коротченко: Ядерная война может начаться в любой момент

Ядерная война может начаться в любой момент. Об этом Ura.ru заявил главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По мнению эксперта, переговоры между Россией и США о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зашли в тупик. Документ не давал сторонам развязать новую гонку вооружений, а также определял прозрачные процедуры контроля.

Без СНВ-3 ядерная война может начаться в любой момент и за считанные минуты. Не стоит забывать, что ранее США уничтожили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), благодаря чему американская ракета из Европы может долететь всего за несколько минут до территории России.

"Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим - что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны", - резюмировал Коротченко.