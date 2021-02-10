«Предоставляет человеку готовые решения»: как развиваются вооружения с искусственным интеллектом в России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в российские вооружения. Речь идёт об оружии, определяющем перспективный облик армии. Ранее о важности таких технологий в оборонной области заявлял глава государства Владимир Путин. Как отмечают эксперты, речи о полной автоматизации процесса ведения боя не идёт — основные решения всё равно будет принимать не машина, а оператор. Такой подход отличается от популярных в США идей создания полностью автономного оружия. В целом использование ИИ помогает заметно повысить эффективность армии, отмечают эксперты.

Российская армия займётся внедрением технологий искусственного интеллекта в оружейные системы. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС РФ.

«В прошлом году мы выполнили поручение Верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик вооружённых cил», — заявил министр обороны.

По словам Шойгу, в боевой учёбе всё больше используются роботизированные комплексы, БПЛА и автоматизированные системы управления.

Сергей Шойгу

РИА Новости

© Алексей Никольский

Об использовании технологий искусственного интеллекта в оборонных целях в декабре 2020 года говорил и президент России Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства отметил, что в ходе боевой учёбы «следует более активно осваивать, «обкатывать» вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта».

«Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя», — добавил тогда Путин.

Последнее слово за человеком

Работа по созданию таких видов вооружений ведётся давно.Так, в феврале 2019 года стало известно, что предприятия государственной корпорации «Ростех» создали опытные образцы оружия с искусственным интеллектом. Как рассказали тогда в компании, речь идёт о роботизированных комплексах, которые уже проходят опытную эксплуатацию.Такие разработки есть у «Калашникова», НПО «Высокоточные комплексы», «Техмаша» и других предприятий «Ростеха».

Как рассказали тогда в «Ростехе», новое оружие, в частности, способно самостоятельно принимать решение о подрыве цели.

При этом многое всё равно зависит от человека — оператора. Переводя комплекс в полностью автоматический режим, оператор должен быть на 100% уверен в правильности цели. Как отметил директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» (тогда этот пост занимал Сергей Абрамов. — RT), такие решения давно используются в реактивных системах залпового огня, которые производит «Техмаш».

«Но искусственный интеллект — это не просто замена человека машиной, это возможность обеспечить большую управляемость», — добавил Абрамов.

РИА Новости

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В декабре 2020 года стало известно о разработке нового программно-аналитического комплекса для умных боеприпасов. Его создал новосибирский Научно-исследовательский институт электронных приборов (АО «НИИЭП»).

«Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта — наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя», — заявил индустриальный директор ГК «Ростех» Бекхан Оздоев, комментируя разработку.

Главной особенностью комплекса стала новая система радиоэлектронной защиты, позволяющая обезопасить боеприпас от воздействия активных помех с изменяющейся интенсивностью и свести к нулю эффективность работы против него систем РЭБ противника.

Как пояснил в комментарии RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, вооружения с применением искусственного интеллекта обычно представляют собой целые слаженно работающие системы.

«Эти технологии используются, чтобымаксимально отодвинуть человека от передней линии фронта, чтобы сохранить жизнь военным, пока будут воевать машины. Именно на это сегодня делается ставка», — отметил эксперт.

По словам Литовкина, сетецентрическая система ведения боя предполагает использование искусственного интеллекта. Напомним, сетецентрическая концепция подразумевает интеграцию всех родов войск на театре военных действий через единый информационный канал.

«Искусственный интеллект же в этой системе — программа, которая обрабатывает информацию и предлагает человеку то или иное решение. Сам ИИ не решает, последнее слово остаётся за человеком», — отметил Виктор Литовкин.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков.

«Искусственный интеллект в российском понимании работает в рамках автоматизированных систем управления вооружениями. Контроль при этом осуществляется штабом. В России есть такая система — ЕСУ ТЗ, а также ряд вооружений, которые входят в такую единую систему. Искусственный интеллект занимается обработкой разведданных и другой оперативной информации. Поэтому в России вооружения с ИИ не автономны, человек всё равно принимает участие», — отметил эксперт в комментарии RT.

Автономный подход

Интерес к использованию технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере растёт и в других странах. Одновременно в обществе возникают опасения из-за возможных рисков использования таких технологий. Как отмечают эксперты, эти страхи вызваны стремлением части командования США получить полностью автономные вооружения, которые будут действовать без участия оператора.

На запрете вооружений такого типа настаивает коалиция из неправительственных организаций. Они требуют, чтобы страны подписали договор о запрете «роботов-убийц».

Здание Пентагона

Reuters

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В январе 2021 года Комиссия по национальной безопасности и искусственному интеллекту США пришла к выводу, что американские власти не должны запрещать использование или разработку автономных вооружений, способных действовать без участия человека.

Такое заключение было сделано по итогам двухдневного публичного обсуждения. Окончательный отчёт комиссия представит конгрессу США в марте.

По словам вице-председателя комиссии Роберта Уорка, бывшего замминистра обороны, ожидается, что автономные вооружения будут делать во время боя меньше ошибок, чем люди, что приведёт к снижению потерь или числа столкновений вследствие неверного определения целей.

«По крайней мере, исследовать такую гипотезу — это нравственный императив», — сказал он.

При этом руководство США опасается роста возможностей в сфере искусственного интеллекта у других держав. Так, значительная часть доклада Пентагона «Военные разработки и разработки в области безопасности, имеющие отношение к Китайской Народной Республике», выпущенного в октябре 2020 года, была посвящена именно теме ИИ.

«Китай рассматривает ИИ как имеющий ключевое значение для своей будущей военной и промышленной мощи. Для получения выгоды в областях национальной безопасности и экономики Китай делает стратегические инвестиции в ИИ по всему миру», — говорится в документе.

«Интеллектуальная» гонка

Следует отметить, что Вашингтон прикладывает серьёзные усилия для создания умных вооружений. Развитие технологий искусственного интеллекта было названо в числе приоритетных направлений развития оборонной области США на ближайшие десятилетия. Об этом говорилось в докладе специальной комиссии конгресса «Целевая рабочая группа «Будущее обороны» (Future of Defense Task Force (FDTF). Документ был опубликован в октябре 2020 года.

«Для интеграции и ускорения внедрения ИИ Министерство обороны США создало Объединённый центр искусственного интеллекта, который, помимо задач по синхронизации и масштабированию ИИ в системе Минобороны США, сотрудничает с научными и промышленными кругами для развития стратегии, планирования и выполнения задач в области ИИ», — говорилось в документе.

Боевой многофункциональный робототехнический комплекс БМРК «УРАН-9»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Как отметил Алексей Леонков, сейчас в США разработаны специальные программы для внедрения ИИ в оборонную сферу.

«Но есть сложности, поскольку часть армейской элиты в США считает, что такое оружие может полностью заменить человека. Существует представление, что такая техника сможет самостоятельно оценивать обстановку, выявлять наиболее опасные объекты и поражать их без участия человека. Это ошибочная стратегия», — считает Леонков.

Эксперт привёл в пример сирийскую кампанию, где США активно применяли БПЛА, а ВКС РФ — пилотируемую авиацию.

«Россия использовала целый комплекс, единую информационную систему для борьбы с террористами. Эффективность такого подхода была доказана на поле боя», — отметил эксперт.

Ранее предметом обеспокоенности для американских властей стали российские наземные беспилотные боевые машины «Вихрь» и «Уран-9». Комплекс «Уран-9» предназначен для разведки, поддержки военных на поле боя и решения задач в условиях повышенной опасности для их жизней. Разведывательно-ударный комплекс «Вихрь» также предназначен для снижения потерь среди личного состава и выполнения специальных задач.

Кроме того, в России производятся роботизированные платформы «Соратник» и «Нахлебник». При этом данные системы нельзя назвать полностью автономными, ими дистанционно управляет человек.

Как отметил Виктор Литовкин, к оружию с технологией искусственного интеллекта можно отнести новейший российский танк Т-14 «Армата» и управляемые дистанционно дроны.