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«Предоставили формальные ответы»: РКН открыл административные дела в отношении Twitter и Facebook

21 января 2019, 17:54  •  60 • В России
В отношении Facebook и Twitter начаты административные дела за неисполнение требований о локализации персональных данных россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что компании дали формальные ответы на запросы РКН, не предоставив информации о соблюдении российского законодательства. На данный момент обеим платформам грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.
 
Reuters © Dado Ruvic
 

В отношении социальных платформ Twitter и Facebook открыто административное производство. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Как пояснил РИА Новости глава пресс-службы РКН Вадим Ампелонский, протокол об административном правонарушении должен быть составлен в присутствии представителя компании. В связи с этим в настоящее время готовятся соответствующие уведомления. По словам Ампелонского, на оформление документов может уйти несколько недель.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что штраф за данное правонарушение составляет 5 тыс. рублей.

Отметим, что в декабре 2018 года глава РКН Александр Жаров сообщил об отправке в Twitter и Facebook уведомлений о необходимости локализации баз данных пользователей в России.

«Это достаточно простой процесс, мы запросим информацию (о локализации персональных данных. — RT). Мы эту ситуацию мониторим», — заявил он.

17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter.

При этом стало известно, что представители Twitter обратились к ведомству с просьбой провести переговоры относительно соблюдения федерального закона №242-ФЗ («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»). Но когда состоится беседа, до сих пор неизвестно.

«В январе такие переговоры не состоятся по причине того, что представитель Twitter не может приехать в Россию. Вероятно, они будут отложены», — проинформировал Ампелонский.

  • Здание Роскомнадзора в Москве
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Напомним, что с 1 сентября 2015 года вступил в силу закон о хранении персональных данных, который обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные российских граждан на территории Российской Федерации. Роскомнадзор в соответствии с установленными правилами вносит сайты нарушителей закона в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение блокирует их.

В настоящее время известен только один случай блокировки доступа крупной соцсети в России. В ноябре 2016 года LinkedIn был внесён в реестр нарушителей закона о персональных данных. В компании указывали, что заинтересованы в возобновлении работы в стране, но не готовы устранить нарушения российского законодательства.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, Роскомнадзор выдвигает законные требования.

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«В соответствии с федеральным законом база данных на граждан РФ должна располагаться на территории России. Если в этой части всё выполнено, то никаких нарушений закона со стороны Facebook и Twitter нет. Если РКН просит подтверждения о том, что персональные данные, само собой не раскрывая их, расположены на территории страны, то в ведомстве действуют в соответствии с законом. Они же не просят доступ к перепискам пользователей. Это обычная надзорная практика», — указал парламентарий.

Он также предположил, что в отношении иностранных компаний будут применены меры административного воздействия.

«Пока сложно предположить, какие меры административного воздействия может применить Роскомнадзор. Но да, там есть определённый комплекс мер, которые он принимает в том случае, если немотивированно и незаконно предпринимаются определённые шаги со стороны операторов», — заметил Лысаков в разговоре с RT.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что надзорное ведомство и технологические гиганты сумеют достичь компромиссного решения.

«Они заинтересованы в работе в России. Но к подобным вопросам нужно подходить очень осторожно и всегда искать консенсус. Естественно, правовые основы должны быть, необходимо чёткое понимание требований для социальных сетей, в каком варианте и в какие сроки всё предоставлять. Это соответствует реалиям и не нарушает права конфиденциальности информации», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

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