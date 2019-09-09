«Предопределило будущие победы»: какую роль в освобождении Чехословакии сыграла Восточно-Карпатская операция

75 лет назад советские военные начали Восточно-Карпатскую наступательную операцию против немецких войск. Она оказалась одной из наиболее сложных для Красной армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Наступавшим частям приходилось преодолевать яростное сопротивление нацистов, расположившихся на хорошо укреплённых горных позициях. Советские войска выбили гитлеровцев из Закарпатья и чехословацких восточных районов, однако не смогли соединиться с участниками Словацкого восстания. Полное освобождение Чехословакии от нацистских оккупантов было отложено на май 1945 года.

75 лет назад советские войска перешли в наступление на позиции гитлеровских сил в Карпатах. Цель Восточно-Карпатской операции состояла в том, чтобы выйти на границу Словакии и соединиться со словацкими войсками.

В ходе боёв войска Красной армии нанесли серьёзное поражение немецко-венгерской армейской группе под командованием генерал-полковника вермахта Готхарда Хейнрици. Советские военные освободили западные области Украины и часть Восточной Словакии, взяли под свой контроль Восточные Карпаты. Захват перевалов Главного Карпатского хребта создал предпосылки для освобождения Чехословакии.

Чехословакия в 1930-е годы

Территория Чехословакии оказалась под оккупацией гитлеровской Германии и её союзников задолго до нападения нацистов на СССР. В сентябре 1938 года Англия, Франция и Италия одобрили аннексию Третьим рейхом Судетской области, а Польша захватила Тешинскую область.

2 ноября 1938-го Берлин и Рим, исходя из предварительных договорённостей с Парижем и Лондоном, в рамках Первого Венского арбитража передали Венгрии Южную Словакию и большую часть Подкарпатской Руси (современное Закарпатье). В марте следующего года под патронажем Гитлера была создана марионеточная Словацкая республика во главе с премьер-министром Йозефом Тисо, а Чехия была полностью аннексирована и преобразована в так называемый протекторат Богемия и Моравия.

В 1930-е годы военно-промышленный комплекс Чехословакии относился к числу мощнейших в мире. После захвата страны под контроль Третьего рейха перешли предприятия, производившие танки, моторы для грузовиков, самолёты, стрелковое оружие.

В первые месяцы оккупации репрессии нацистов были направлены преимущественно против левых политиков и чешской интеллигенции. Однако после того как осенью 1939 года чехи вышли на манифестации в поддержку независимости, в стране начались массовые аресты и казни. Впоследствии на территории Чехословакии возникло подпольное движение сопротивления, важную роль в деятельности которого играли члены местной Коммунистической партии.

Руководство нацистской Германии готовилось к полному уничтожению чехов как этнического сообщества. Население было условно разделено на четыре категории: «хорошей расы и хорошо мыслящих», «плохой расы и хорошо мыслящих», «плохой расы и плохо мыслящих», «хорошей расы и плохо мыслящих». Первые подлежали полному онемечиванию, вторые — превращению в слуг без права иметь детей, третьи — выселению в Сибирь, четвёртые, самые «опасные», — физическому уничтожению.

Приказ нацистов о выселении чехов

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Сотни тысяч чешских рабочих были вывезены в качестве рабов в Германию. Вместо них в Чехию переселяли немцев, чтобы разделить чешский народ на небольшие анклавы.

Из словаков гитлеровцы сформировали части, призванные воевать с Советским Союзом, однако словацкие военнослужащие массово переходили на сторону Красной армии, бежали к партизанам и дезертировали. В конечном итоге нацисты были вынуждены перевести их в Европу, чтобы использовать при контрпартизанских операциях в Италии и на строительных работах в Румынии.

В августе 1944 года словацкие подпольщики вместе с военнослужащими национальных частей подготовили массовое антифашистское восстание, в котором приняли участие порядка 18 тыс. партизан и 60 тыс. военных. Возглавил восстание начальник штаба «Быстрой дивизии» словацкой армии Ян Голиан.

Помощь союзникам

В ходе боёв летом 1944 года советские войска вышли в предгорья Карпат, где были вынуждены остановиться. Части Красной армии были утомлены во время сражений за Западную Украину и наткнулись на глубоко эшелонированную оборону нацистов, пытавшихся заблокировать наступление на Венгрию и Словакию.

Военное руководство СССР тщательно готовило дальнейшее продвижение войск, учитывая сложность горного рельефа и наличие мощной системы фортификационных сооружений противника. Рассматривалась возможность обхода Карпат и нанесения удара в тыл врага силами 2-го Украинского фронта без сложных боёв на горных перевалах.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT, что военные соображения столкнулись с политическими.

«Представители правительства Чехословакии в изгнании обратились к советскому руководству с просьбой срочно помочь участникам Словацкого восстания. Решение о поддержке союзников пришлось принимать вопреки оперативной целесообразности», — подчеркнул эксперт.

Для помощи участникам восстания и освобождения восточных районов Чехословакии и Закарпатья Ставка Верховного Главнокомандования решила провести Восточно-Карпатскую стратегическую наступательную операцию силами 1-го и 4-го Украинских фронтов. На прорыв обороны противника планировалось направить 378 тыс. советских военнослужащих при поддержке примерно 5 тыс. артиллерийских орудий, 320 танков и САУ, свыше 1 тыс. самолётов.

Участники Словацкого восстания 1944 года

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Советским войскам противостояли части группы под командованием Хейнрици численностью порядка 300 тыс. человек, располагавшей 3,2 тыс. орудий, 100 танками и 450 самолётами.

Техническое превосходство Красной армии сводилось на нет из-за наличия у противника мощной системы укреплений и сложностей рельефа. Войскам 1-го Украинского фронта было приказано наступать в направлении на Прешов, а 4-го — — в направлении Команьча.

Восточно-Карпатская операция

В начале сентября 1944 года 4-й Украинский фронт был усилен 3-м горнострелковым корпусом, имевшим опыт боёв в горах Кавказа и Крыма, располагавшим «альпийским» снаряжением, а также специальными артиллерийскими и инженерными подразделениями.

8—9 сентября 1944 года советские войска перешли в наступление и сходу вклинились на глубину до 23 км в оборону противника.

«Нацисты не только хорошо подготовили оборону, но и начали перебрасывать в зону боёв части с других участков фронта. Наступление продвигалось медленнее, чем было запланировано изначально», — отметил Юрий Кнутов.

Укрепления нацистов в Карпатах

© Министерство обороны РФ

Несмотря на отчаянное сопротивление противника и значительные потери, войска 18-ой армии преодолели Главный Карпатский хребет и развернули наступление на территории Закарпатья.

При этом части 38-ой и 1-ой гвардейской армий вышли к Главному Карпатскому хребту только в конце сентября. Они овладели Дукельским перевалом и приступили к освобождению Чехословакии, однако продвигались вперёд медленно.

В октябре советские войска освободили от оккупантов Рахов, Мукачево, Ужгород. Красная армия была вынуждена остановиться на рубеже Стакчин — Собранце — Павловце — Чоп — река Тиса из-за контратак свежих сил противника. На этом Восточно-Карпатская наступательная операция завершилась.

Словацкие повстанцы не смогли пробиться навстречу советским войскам. При этом нацисты нарастили до 83 тыс. человек группировку, действовавшую против восставших.

«С повстанцами боролись профессиональные каратели, в частности, восстановленная после разгрома под Бродами дивизия СС «Галичина», усиленная полицейскими полками, участвовавшими в Волынской резне и проявлявшими звериную жестокость в отношении мирного словацкого населения», — подчеркнул Кнутов.

27 октября нацисты вступили в город Банска-Бистрица, служивший основной базой восстания. Несколько дней спустя гитлеровцы захватили лидеров повстанцев. Ян Голиан и командовавший повстанческой армией генерал Рудольф Виест были брошены в концлагерь Флоссенбюрг и казнены. Участники восстания перешли к партизанской борьбе. Во время боёв за освобождение Чехословакии в ноябре 1944 — мае 1945 года они оказывали активную помощь Красной армии.

Повстанцы уничтожили около 10 тыс. немецких военнослужащих. Ещё 70 тыс. убитыми и ранеными потеряли нацисты в ходе боёв с советскими войсками в Карпатах и Закарпатье. Безвозвратные потери советских войск в ходе Восточно-Карпатской операции составили около 26 тыс. человек.

Советские солдаты ведут бои в Карпатах в ходе Восточно-Карпатской операции

© Министерство обороны РФ

Сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Антон Кобец заявил в беседе с RT, что результаты этой операции неоднозначны.

«С одной стороны, не до конца удалось выполнить изначально поставленную задачу по поддержке словацкого восстания. Особенности горного рельефа местности не позволили советским войскам быстро занять высоты, что привело к потерям со стороны наступавших», — отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Кобец, в ходе операции был достигнут ряд важных стратегических целей. Советские войска преодолели Восточные Карпаты — важный узел германской обороны, освободили часть Восточной Словакии, создали плацдарм для дальнейшего продвижения по территории Чехословакии, а также прикрыли северный фланг при наступлении в направлении Будапешта.

Кроме того, СССР продемонстрировал «готовность помогать своим союзникам и поддерживать всеми возможными силами восстания в тылу германских войск», добавил эксперт.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что Восточно-Карпатская операция дала меньший военный эффект, чем другие наступательные операции Красной армии, проведенные летом—осенью 1944 года, однако недооценивать её результаты не стоит.