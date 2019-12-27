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Предновогодний выходной: Минтруд напомнил регионам о нормах при переносе рабочего дня с 31 декабря
27 декабря 2019, 23:09 • 25 • В России
Минтруд напомнил российским регионам о необходимости соблюдать трудовое законодательство в связи с решением некоторых из них объявить 31 декабря нерабочим. В ведомстве пояснили, что в данном случае идёт речь о работе в выходной день — 28 декабря — вместо буднего предновогоднего. 31 декабря будет выходным в нескольких субъектах Федерации, включая Крым, Татарстан и Курскую область. Однако от работы 31 декабря освобождены только госслужащие — в отношении остальных сотрудников решение примут работодатели.
Мечеть Кул-Шариф в Казани © Максим Богодвид/РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты России напомнило региональным властям о нормах трудового законодательства. Ведомство предприняло такой шаг в связи с тем, что в ряде субъектов 31 декабря назначили выходным днём.
Решение об этом было принято в Крыму, Севастополе, Ингушетии, Татарстане, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, а также в Брянской, Курской, Магаданской, Волгоградской областях и других регионах России.
В ведомстве пояснили, что назначение 31 декабря нерабочим днём вместо отработанного выходного с точки зрения законодательства оформляется как привлечение сотрудников к работе в выходной день. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, поскольку жителям нескольких регионов предложили выйти на работу в выходной, а затем отдыхать в будний день, оплачиваться такой труд будет как обычно.
Напомним, что не все субъекты Федерации присоединились к этой инициативе. К их числу относится и Москва. Как объяснил мэр столицы Сергей Собянин, в этот день он не может отпустить с работы московских чиновников, поскольку им необходимо организовывать новогодние мероприятия.
«Я могу для своих чиновников сделать выходным днём, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем в обычные дни предновогодние. Поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, «Путешествие в Рождество» и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придётся погулять», — приводит его слова РИА Новости.
Помимо регионов, выходным 31 декабря сделали для Вооружённых сил России. Об этом в ходе селекторного совещания объявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учётом того, что довольно напряжённое окончание года и нам необходим этот день, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооружённых силах», — сказал он.
Россиян, которых не затронут изменения, ждёт короткая рабочая неделя — 30 и 31 декабря надо будет выйти на работу. Затем последуют новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января.
Оценивая в ходе большой пресс-конференции 19 декабря решение руководителей регионов сделать 31 декабря выходным, президент России Владимир Путин назвал его логичным.
«Что касается выходного 31-го, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен. Это лежит на поверхности. Но как это сделать (на федеральном уровне. — RT), и можно и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал он.
Инициативу ввести выходной 31 декабря поддержали и законодатели. В конце ноября депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект с соответствующим предложением. Глава комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослав Нилов допустил, что с учётом позиции президента и ряда глав регионов законопроект будет принят.
«Полагаю, что в следующем году, учитывая позицию президента, общую дискуссию и то, что сегодня уже полстраны на уровне губернаторов сделали переносы (выходного. — RT), либо будет законопроект ЛДПР поддержан, либо правительство нормативно-правовой акт свой подправит», — цитирует Нилова РИА Новости.
Однако в этом году сделать выходным 31 декабря уже невозможно. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, подобные решения должны приниматься заблаговременно.
Согласно Трудовому кодексу, правительство имеет право назначать дополнительные выходные, однако такой нормативно-правовой акт необходимо выпустить не менее чем за два месяца до того дня, о котором идёт речь.
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