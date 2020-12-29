Предновогодние встречи Майи Санду

Президент пообещала огласить план выхода из политического тупика после праздников

В понедельник, 28 декабря, президент Молдавии Майя Санду провела консультации по вопросу проведения досрочных парламентских выборов с парламентскими фракциями.

Первая встреча состоялась с самой большой фракцией – Партии социалистов, длилась она всего 20 минут и проходила без журналистов по требованию президента.

Социалисты отметили на встрече, что выступают за досрочные парламентские выборы, при этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ уточнил, что «процедура роспуска парламента и организация досрочных выборов должны соответствовать Конституции».

«Социалисты готовы проанализировать кандидатуру премьер-министра, если Санду выступит с таким предложением. Всё остальное в руках нынешнего президента. Мы подчиняемся закону. На этом этапе переговоры закончились, решение за президентом»,

– сообщает пресс-служба ПСРМ.

Фуркулицэ также прокомментировал после встречи у президента заявления оппозиции по поводу отставки премьер-министра Иона Кику.

«Отставка правительства Кику – это не «ловушка для нового президента». Посмотрите на заявления оппозиции в ходе избирательной кампании, на тракторы – все хотели досрочных выборов»,

– напомнил председатель фракции ПСРМ.

Парламентская фракция партии PAS (партия Майи Санду) на встрече с Майей Санду потребовала скорейших досрочных выборов и даже назвала дату роспуска парламента – 17 марта. Также депутаты PAS заявили, что проголосуют «только за премьер-министра, предложенного новым, легитимным и представительным парламентом». Что касается «переходного правительства», то соратники Санду категорически против такого правительства.

Представители фракции «Платформы DA» (партия Андрея Нэстасе) также поддержали идею досрочных выборов и также – «в кратчайшие сроки».

«К сожалению, ситуация такова, что досрочные выборы не могут состояться раньше осени. Также мы обсудили ряд рисков, в том числе вопросы, связанные с кризисным управлением в стране и саботажем со стороны бывшего руководства страны»,

– прокомментировал встречу с президентом вице-спикер парламента и депутат от Платформы DA Александр Слусарь.

Подобные комментарии прозвучали после переговоров с президентом и представителей остальных парламентских фракций – ДПМ, групп «За Молдову» и «Pro Moldova».

Таким образом, все парламентские фракции согласились с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов, но никто не выдвинул кандидатуру премьер-министра.

После этих встреч, которые в молдавском сегменте социальных сетей уже назвали «Рождественскими встречами Санду», президент выступила на пресс-конференции, на которой констатировала – все партии хотят досрочных выборов, но никто не выдвигает кандидатуру своего премьер-министра, следовательно, не желают брать на себя ответственность в такое трудное для страны время. Также все партии уверяют, что не состоят ни в какой парламентской коалиции.

«Я констатировала, что ни одна парламентская сила не готова открыто признать, что состоит в парламентском большинстве, и взять на себя ответственность за управление страной. Абсолютно все парламентские фракции согласны, что законодательный форум должен быть распущен и в стране должны пройти досрочные выборы»,

– заявила Санду.

Нет единства насчёт сроков проведения выборов – одни настаивают на скорейших выборах, другие предлагают подождать.

Что касается действующего пока ещё правительства, то, по словам Майи Санду, оно просто обязано доработать до тех пор, пока не будет сформировано новое.

«Это правительство, назначенное социалистами, остаётся. Кабмин обязан в дальнейшем обеспечить функциональность исполнительной власти. Согласно действующему законодательству, должность премьера должен занять кто-то из нынешних министров»,

– ответила Санду на вопрос журналистов.

Глава государства пообещала выдвинуть своё предложение по поводу того, как выйти из создавшегося политического тупика, однако это произойдёт уже после праздников.