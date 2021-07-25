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Предмет роскоши: На Украине нашли недостатки в соглашении США и Германии по газу
25 июля 2021, 21:05 • 85 • Политика
Украинский журналист Максим Минин нашёл несколько существенных недостатков в соглашении США и Германии по "Северному потоку - 2". Из-за них газ будет и дальше становиться предметом роскоши для украинцев, считает автор публикации.
Минин ознакомился с текстом соглашения Германии и США по "Северному потоку - 2". Он отметил, что вокруг Украины там всё и вертится, однако на переговоры её даже не пригласили. Журналист сделал вывод о низкой субъектности Украины для участников соглашения.
Первый недостаток в документе касается финансовой помощи Незалежной.
"Украине обещают весьма скромную финансовую помощь на зелёную энергетику (то есть намёк, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши)", - написал Минин на сайте "Страна.ua".
Второй момент, который он отметил, - переговоры с Россией. Германия взяла на себя обязательство договориться с русскими о продлении контракта на транзит газа до 2034 года.
"За нас будут даже переговоры с "Газпромом" вести", - подчеркнул журналист.
Он сомневается, что эти переговоры достигнут цели. Нынешний контракт истекает в 2024 году. За это время Германия может и не суметь "выбить" из России транзит газа, а если и сумеет, то непонятно, какой объём.
Из всего этого Минин сделал вывод, что "Северный поток - 2" запустят, а каких-то серьёзных гарантий Украине при этом никто не даст.
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