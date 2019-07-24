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Предложивший сделать прозрачным "ядерный зонтик" России человек Трампа возглавил Пентагон

24 июля 2019, 01:09  •  43 • В мире
Креатура Трампа Марк Эспер, уже отметившийся своими резкими высказываниями в адрес России, решением американского сената утвержден на посту главы Пентагона.
Как пишет The New York Times, Эсперту удалось заручиться невероятно "мощной поддержкой" как республиканцев, так и демократов. Против его кандидатуры выступили всего восемь сенаторов при том, что поддержали 90 человек.
Интересно, что члены демократической партии поддержали Эспера даже несмотря на то, что его лоббистская деятельность, которой он занимался, будучи вице-президентом в ВПК Raytheon, неоднократно подвергалась острой критике.
Против утверждения на посту главы Пентагона из комитета сената по вооруженным силам выступила только Элизабет Уоррен, заявлявшая о желании стать противником Трампа на президентских выборах 2020 года.
Бывший глава военного ведомства, Джеймс Мэттис, покинул свой пост в декабре 2018 года. Основной причиной были разногласия Мэттиса с президентом Трампов по внешнеполитическим вопросам. С тех пор кресло министра обороны США в течение семи месяцев оставалось пустым. И это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.
Предыдущий выдвиженец президента США, Патрик Шанахан, исполнявший обязанности главы Пентагона с января текущего года, от предложенного поста отказался. Предполагается, что к такому решению его подтолкнули слухи о домашнем насилии в его семье. Официальная же версия которую озвучил Дональд Трамп, звучала иначе: Шанахан решил, что ему надо больше уделять внимания своим близким.
Марк Экспер, экс-министр сухопутных сил США, был выдвинут исполняющим обязанности главы оборонного ведомства 22 июня. 15 июля Белый дом номинировал Эспера уже официально.

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