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Предложившего закрепить в конституции Русский Крым актёра позовут в депутаты Госдумы
04 октября 2021, 11:15 • 365 • Политика
ЦИК планирует передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной актёру Владимиру Машкову. Именно он, напомним, первым предложил закрепить в конституции России запрет на отчуждение территорий нашей страны (Курилы, Крым и так далее).
"Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", - об этом сообщается в проекте постановления Центризбиркома.
Согласно документу, депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной в ЦИК планируют передать известному актёру и режиссёру, худруку Московского театра Олега Табакова Владимиру Машкову.
Напомним, именно Машков в своё время первым предложил внести в конституцию России поправку, согласно которой вводится запрет на отчуждение территорий нашей страны. Артист, который входил в состав группы, занимавшейся разработками изменений в Основной Закон России, напомнил, что "некоторые страны претендуют на Крым, Курилы и Калининград". Идею Машкова, как известно, поддержал тогда и президент нашей страны Владимир Путин.
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