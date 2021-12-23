Предложили только из вежливости: Псаки осадили после слов о несогласии с ультиматумом России

В Белом доме заявили, что США не готовы согласиться с предложениями России по нерасширению НАТО. "Предложения были озвучены исключительно из вежливости, и ничьё согласие для обеспечения нашей безопасности (в случае прямой для неё угрозы) на самом деле не требуется?" - указала Витязева.

США, очевидно, не согласятся на предложения России в сфере безопасности, касающиеся НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Её слова прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Речь идёт о предложенных Россией проектах договоров с США и НАТО по поводу взаимных гарантий безопасности. Они предполагают отвод и не размещение определённых видов вооружений вблизи границ и возвращение НАТО к старым границам, а также запрет на вступление в военный блок стран бывшего СССР, включая Украину.

На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО - хороший пример,

- заявила Псаки на пресс-конференции в Белом доме.

А в США понимают, что на самом деле все эти предложения были озвучены исключительно из вежливости и ничьё согласие для обеспечения нашей безопасности (в случае прямой для неё угрозы) на самом деле не требуется?

- поинтересовалась Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

Напомним, что проект договоров о гарантиях безопасности был представлен Россией на минувшей неделе. В США заявили, что готовы провести переговоры по этому поводу в начале января.