«Предложили от безысходности»: В Крыму оценили идею Киева легализовать поездки на полуостров

Как в Крыму отреагировали на возможную легализацию Киевом перевозок к границе с полуостровом.

В Крыму спокойно отреагировали на предложение чиновников Украины легализовать поездки граждан страны к границе полуострова. По мнению заместителя председателя правительства Крыма Дмитрия Полонского, это вынужденная мера со стороны Киева, так как число украинцев, желающих отдохнуть в Крыму в летний сезон, превышает допустимые в головах украинских чиновников показатели.

Полонский напомнил, что еще совсем недавно в Киеве призывали к полному прекращению транспортного сообщения с Россией, а теперь уже сами предлагают наладить легальное пассажирское сообщение с Крымом. Зампредседателя правительства Крыма предполагает, что у украинских чиновников просто нет другого выхода, учитывая огромные толпы жителей Украины, едущих на полуостров в летний сезон.

Дмитрий Полонский подчеркнул, что в Крыму будут только рады, если украинцам станет проще добираться до полуострова. Он добавил, что в Крыму всегда рады видеть украинских туристов.