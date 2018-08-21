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«Предложили от безысходности»: В Крыму оценили идею Киева легализовать поездки на полуостров
21 августа 2018, 17:09 • 72 • Политика
Как в Крыму отреагировали на возможную легализацию Киевом перевозок к границе с полуостровом.
В Крыму спокойно отреагировали на предложение чиновников Украины легализовать поездки граждан страны к границе полуострова. По мнению заместителя председателя правительства Крыма Дмитрия Полонского, это вынужденная мера со стороны Киева, так как число украинцев, желающих отдохнуть в Крыму в летний сезон, превышает допустимые в головах украинских чиновников показатели.
Полонский напомнил, что еще совсем недавно в Киеве призывали к полному прекращению транспортного сообщения с Россией, а теперь уже сами предлагают наладить легальное пассажирское сообщение с Крымом. Зампредседателя правительства Крыма предполагает, что у украинских чиновников просто нет другого выхода, учитывая огромные толпы жителей Украины, едущих на полуостров в летний сезон.
Дмитрий Полонский подчеркнул, что в Крыму будут только рады, если украинцам станет проще добираться до полуострова. Он добавил, что в Крыму всегда рады видеть украинских туристов.
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