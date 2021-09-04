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«Предложили компенсацию»: что известно о ситуации с бизнесменом из Екатеринбурга, обвиняемым в похищении и избиении жены

04 сентября 2021, 16:10  •  30 • В России
Представители бизнесмена из Екатеринбурга Дмитрия Трапезникова, которого обвиняют в том, что он похитил и сутки избивал свою жену, пытаются повлиять на ход расследования, заявил RT адвокат потерпевшей Андрей Конышев. По его словам, родственникам потерпевшей предложили компенсацию в обмен на отказ от претензий в похищении. Как считает Конышев, защита бизнесмена попытается убедить суд в том, что жена села к нему в машину добровольно. Однако у следствия есть видеозапись, доказывающая обратное, добавил адвокат женщины.
 
© Фото из личного архива
 

Адвокаты уральского бизнесмена Дмитрия Трапезникова, которого обвиняют в похищении и жестоком избиении своей беременной жены, «предлагают компенсацию» родственникам потерпевшей Александры Полыновой, сообщил RT адвокат женщины Андрей Конышев. По его мнению, представители предпринимателя пытаются добиться переквалификации дела для своего клиента и убрать обвинения в похищении человека.

Родные обратились в полицию

В конце июля в частном доме в Екатеринбурге задержали местного бизнесмена Дмитрия Трапезникова. Там же полицейские обнаружили его жену Александру Полынову с тяжёлыми ушибами на лице и теле.

Женщина заявила, что муж похитил её с работы, а затем привёз в свой частный дом и около суток удерживал там и избивал. Александру госпитализировали с черепно-мозговой травмой и внутренним кровотечением.

  • © Фото из личного архива

По словам представителей женщины, её нашли живой благодаря родным, которые не могли с ней связаться и заподозрили, что та в опасности.

«Родственники Александры начали ее разыскивать, обратились в полицию. Сотрудники выехали в этот коттедж, она открыла им дверь, они задержали его, а пострадавшую отправили в больницу. На её лице живого места не было», — сообщил журналистам представитель пострадавшей.

Позднее сама Александра рассказала журналистам, что была беременна, но в результате побоев потеряла ребёнка. Причём о беременности она узнала случайно, уже после госпитализации.

«Когда я приехала в больницу, открылось кровотечение. Мне сделали операцию и, когда я очнулась, мне сказали, что я была на втором месяце беременности. Я даже этого не знала. Получается, что он убил своего собственного ребёнка», — рассказала она.

Как установило следствие, Трапезников пришёл на работу к своей жене, насильно усадил её в свой автомобиль и привёз в загородный дом, где избивал в течение суток.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил RT, что во время обысков у Трапезникова в машине нашли крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий и два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряжёнными магазинами.

Мужчине предъявили обвинение в похищении человека (ст. 126 УК РФ). В ходе допросов он не признал свою вину. Ему назначили судебную психиатрическую экспертизу.

По данным СМИ, обвиняемый был трижды судим за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление транспортным средством в состоянии опьянения. В последний раз он освободился из колонии в 2008 году по УДО, на год раньше положенного срока.

  • © Фото из личного архива

 

Отменить похищение

 

26 июля Верх-Исетский суд отправил Дмитрия Трапезникова под арест в СИЗО на два месяца.

По данным СМИ, после заседания мать обвиняемого сказала: «Это романтично, когда муж похищает жену и дарит ей золотой браслет дорогущий. Она действительно сейчас больная. Придёт в себя и, может, сама что-то умное скажет».

По её словам, Дмитрий и Александра «жили счастливо и планировали ребёнка»: «Он планировал, она — не знаю».

Однако сама Александра рассказала прессе, что пыталась развестись с мужем с осени прошлого года, однако каждый раз мужчина уговаривал её вернуться к нему. По словам женщины, Трапезников не раз избивал её.

Александра рассказала, что в начале лета снова ушла от мужа, тогда он начал её преследовать и угрожать. За две недели до похищения он напал на неё и избил, утверждает женщина. Тогда она зафиксировала побои и написала заявление в полицию.

Как рассказал RT представитель потерпевшей, в начале сентября брату Александры позвонил человек, представившийся Виталием Геннадьевичем, и сказал, что он представляет интересы Трапезникова.

«Он предлагал брату Александры поговорить с ней и как-то её «образумить». Трапезникову предъявляют нанесения тяжких телесных повреждений и похищение. И вот они хотели повлиять на Александру, чтобы из состава обвинения исключили статью о похищении. На данной стадии расследования это возможно. Например, если бы Александра заявила, что она добровольно уехала с Дмитрием с работы», — пояснил адвокат Андрей Конышев.

Он добавил, что Александра категорически не согласна на компенсацию в обмен на отказ от показаний. Кроме того, у следствия есть запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Трапезников ударил супругу перед тем, как посадить её в автомобиль, утверждает собеседник. 

«В день похищения, когда Александра и Дмитрий встретились во дворе её работы, он сразу же очень сильно ударил её в лицо ногой — сопротивляться ей было просто бесполезно. У Александры сразу пошла кровь, и она в это время переживала, что у неё сломан нос. Она была в шоковом состоянии, он взял её сумку и волоком повёл её к себе в автомобиль, держа за плечи. На записи видно, что к машине её ведут в рабочих тапочках, которые она не успела переодеть, потому что вышла к мужу на минуту. Она на эту поездку не соглашалась, поэтому фактически это похищение», — добавил адвокат потерпевшей.

В свою очередь адвокат обвиняемого Виталий Якушев в беседе с RT назвал «слухами» информацию о том, что он звонил брату Александры и пытался предложить компенсацию в обмен на отказ от заявления о похищении.

Адвокат также не стал комментировать официальную позицию защиты Трапезникова.

«Пока у меня нет разрешения от моего клиента что-либо говорить прессе», — заявил RT Якушев в ответ на вопрос о том, признаёт ли Трапезников свою вину в похищении жены.

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