|
Предложил и притаился? Участников погромов в Дижоне будут депортировать. Это идея Макрона - СМИ
17 июня 2020, 08:00 • 63 • Политика
МВД Франции вынесло предупреждение участникам погромов в Дижоне. В ведомстве предупредили, что причастные к беспорядкам иностранцы могут быть депортированы из страны. По данным СМИ, такие жёсткие меры инициировал глава государства Эммануэль Макрон.
В МВД Франции предупредили о мерах, которые будут предприниматься в отношении участников погромов в Дижоне.
Представители ведомства заявили, что иностранцы, принимавшие участие в беспорядках, могут быть депортированы из страны. Такие санкции начнут применяться в систематическом порядке при установлении причастности беженцев к нарушению общественного порядка.
Согласно сведениям радио RTL, рассмотреть возможность высылки из Франции иностранцев, участвующих в погромах в Дижоне, Министерству внутренних дел страны поручил глава государства Эммануэль Макрон.
Беспорядки начались на фоне вспыхнувших стычек между беженцами из североафриканских стран и выходцами из Чечни. В ходе потасовок сожжено несколько машин, уничтожены камеры видеонаблюдения, разрушена кальянная.
Согласно предварительным сведениям, столкновения возникли из-за нападения местных наркоторговцев, предположительно арабского происхождения, на 16-летнего чеченского подростка. Несовершеннолетний был избит, после его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июня 2020, 03:00
|
11 июня 2020, 02:00
|
11 июня 2020, 00:00
|
16 июня 2020, 01:00
|
14 июня 2020, 00:00
|
15 июня 2020, 08:00
|
10 июня 2020, 07:00