Предложил и притаился? Участников погромов в Дижоне будут депортировать. Это идея Макрона - СМИ

В МВД Франции предупредили о мерах, которые будут предприниматься в отношении участников погромов в Дижоне.

Представители ведомства заявили, что иностранцы, принимавшие участие в беспорядках, могут быть депортированы из страны. Такие санкции начнут применяться в систематическом порядке при установлении причастности беженцев к нарушению общественного порядка.

Согласно сведениям радио RTL, рассмотреть возможность высылки из Франции иностранцев, участвующих в погромах в Дижоне, Министерству внутренних дел страны поручил глава государства Эммануэль Макрон.

Беспорядки начались на фоне вспыхнувших стычек между беженцами из североафриканских стран и выходцами из Чечни. В ходе потасовок сожжено несколько машин, уничтожены камеры видеонаблюдения, разрушена кальянная.

Согласно предварительным сведениям, столкновения возникли из-за нападения местных наркоторговцев, предположительно арабского происхождения, на 16-летнего чеченского подростка. Несовершеннолетний был избит, после его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.