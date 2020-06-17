Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / Политика

Предложил и притаился? Участников погромов в Дижоне будут депортировать. Это идея Макрона - СМИ

17 июня 2020, 08:00  •  63 • Политика
МВД Франции вынесло предупреждение участникам погромов в Дижоне. В ведомстве предупредили, что причастные к беспорядкам иностранцы могут быть депортированы из страны. По данным СМИ, такие жёсткие меры инициировал глава государства Эммануэль Макрон.
В МВД Франции предупредили о мерах, которые будут предприниматься в отношении участников погромов в Дижоне.
Представители ведомства заявили, что иностранцы, принимавшие участие в беспорядках, могут быть депортированы из страны. Такие санкции начнут применяться в систематическом порядке при установлении причастности беженцев к нарушению общественного порядка.
Согласно сведениям радио RTL, рассмотреть возможность высылки из Франции иностранцев, участвующих в погромах в Дижоне, Министерству внутренних дел страны поручил глава государства Эммануэль Макрон.
Беспорядки начались на фоне вспыхнувших стычек между беженцами из североафриканских стран и выходцами из Чечни. В ходе потасовок сожжено несколько машин, уничтожены камеры видеонаблюдения, разрушена кальянная.
Согласно предварительным сведениям, столкновения возникли из-за нападения местных наркоторговцев, предположительно арабского происхождения, на 16-летнего чеченского подростка. Несовершеннолетний был избит, после его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
17 июня 2020, 00:00
"Тлеющий уголь" в бунте азербайджанцев в Дагестане: О глубокой проблеме на границе рассказал Атаев
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
17 июня 2020, 04:00
"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможность войны между Кореями
17 июня 2020, 00:00
"Являемся ли мы штатом США?": В Германии возмутились намёком на санкции США за "Северный поток - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от ...
17 июня 2020, 00:00
"Засыпают и больше не просыпаются": Медсестра из Нью-Йорка рассказала, как ...
17 июня 2020, 00:00
"Тлеющий уголь" в бунте азербайджанцев в Дагестане: О глубокой проблеме на ...
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.