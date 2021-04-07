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Предложено возобновить с 2022 года: в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

07 апреля 2021, 00:20  •  56 • В России
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, предлагающий возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что индексация работающим пенсионерам может быть возвращена при условии достаточной бюджетной обеспеченности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что правительство активно занималось этой темой, предложения направлялись в администрацию президента.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, предлагающий возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

По мнению авторов инициативы, отмена индексации для этих граждан, произошедшая с января 2016 года, «крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан». Кроме того, как утверждается в пояснительной записке, за отменой индексации последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров.

Авторы законопроекта предлагают возобновить индексацию для указанной категории граждан с 1 января 2022 года. 

По их оценкам, принятие законопроекта приведёт к дополнительным расходам Пенсионного фонда в размере около 400 млрд рублей.

Напомним, ранее в России уже звучали предложения вернуть эту опцию для работающих пенсионеров. Так, в октябре 2020 года в ходе совещания с президентом с такой инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Президент поддержал предложение депутата, отметив, что у правительства есть поручение поработать в данном направлении.

«С точки зрения социальной справедливости нам есть ещё над чем работать. Здесь, безусловно, согласен», — отметил он.

Тогда же первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что партия подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам и направила их в кабмин.

В декабре в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, рассказал, что индексация работающим пенсионерам может быть возвращена при условии достаточной бюджетной обеспеченности, и что власти думают над тем, как это реализовать.

«В сегодняшних условиях, особенно когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна... Конечно, мы об этом думаем, конечно, и пенсионеры это заслужили, это точно», — отметил президент.

После этого Андрей Исаев вновь заявил, что «Единая Россия» намерена возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапного возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Президент подчеркнул, что решение о приостановке такой индексации носит временный характер — это принципиальная позиция главы государства. И при наличии необходимых бюджетных средств этот вопрос будет решен», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в марте глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что депутаты от ЛДПР планируют внести на рассмотрение нижней палаты законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. 

В январе Владимир Путин дал правительству поручение представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту тему в преддверии ежегодного послания Путина Федеральному собранию, отметил, что правительство пока не приняло окончательного решения по индексации.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас. Что касается пенсий работающим пенсионерам, то вы знаете, что правительство активно занималось этой темой», — отметил он.

Песков добавил, что для решения этого вопроса есть разные соображения, они направлялись на имя президента в администрацию.

Повышение социальных пенсий

Напомним, с 1 апреля в России были проиндексированы на 3,4% социальные пенсии. Как поясняли в Министерстве труда, индексация производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В результате индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля составил 10 183 рубля.

«Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — уточняли в ведомства.

В министерстве напомнили, что социальные пенсии получают те граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Напомним, согласно принятым поправкам к Конституции РФ, в основном законе закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

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