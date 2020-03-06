Предложения США о разрешении израильско-палестинского противостояния, похоже, были составлены правительством Израиля

Президент США Дональд Трамп обнародовал масштабный мирный план на Ближнем Востоке, который, как утверждает его администрация, положит конец десятилетиям израильско-палестинского конфликта, предложив уступки обеим сторонам. Но даже презентация плана - когда Трамп стоял рядом с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху, и нигде не было видно ни одного палестинца, - показывает, насколько лживо это утверждение.

Эффективные мирные переговоры требуют идеально выверенного баланса между действиями и содержанием. В случае мирного плана Дональда Трампа, действия прямо противоречат идеи. Дело не только в том, что ни один палестинский лидер не присутствовал на объявлении; никто не был приглашен в Белый дом с тех пор, как туда въехал Трамп - лидер самой произраильской администрации США в истории.

Напротив, Нетаньяху совершил пять поездок в Соединенные Штаты с тех пор, как Трамп вступил в должность, в том числе чтобы воспользоваться возможностью позлорадствовать. Подчеркивая свое презрение к группе, с которой он якобы хочет заключить мир, Нетаньяху отказался произнести слово «палестинцы» во время первоначальной встречи в Овальном кабинете.

Но Нетаньяху не нужно быть рядом, чтобы администрация Трампа работала в его интересах и интересах его покровителей. В США предполагаемый «мирный процесс» направлялся христианскими сионистами, такими как вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, и еврейские сионисты - прежде всего зять Трампа Джаред Кушнер и бывший юрист организации Трамп Джейсон Гринблатт. Все они - а также посол США в Израиле Дэвид Фридман - публично поддерживают строительство израильских поселений на оккупированном Западном берегу и нарушения прав человека, таких как право палестинцев на самоопределение.

Процесс оказался настолько предвзятым, что президент Палестины Махмуд Аббас отверг сделку, даже не взглянув на нее. Его инстинкты были верны: содержание плана бесстыдно продвигает интересы и цели Израиля за счет палестинцев.

План администрации Трампа предусматривает создание разрозненного палестинского полугосударства, окруженного в основном Израилем, которому будет разрешено аннексировать все поселения, которые он построил после войны в июне 1967 года, а также долину реки Иордан - шаг, для которого он уже закладывает фундамент. Иерусалим останется неразделенной столицей Израиля, а палестинская столица будет расположена в пригороде к востоку от города.

В отличие от «сделки века», которую неоднократно обещал Трамп , это, по словам Аббаса, «пощечина века». Она игнорирует десятилетия переговоров, а также согласованные усилия арабских соседей, таких как Иордания и Египет.

Но палестинцы не единственные проигравшие от уступок Трампа Израилю. Трудно понять, как этот подход приносит пользу США. Администрация Трампа передает один политический подарок за другим Израилю, в том числе переместила посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, распорядившись закрыть офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне и заявив, что израильские поселения на Западном берегу не нарушают международное право. Оно также защитило Агентство Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и организации работ (призванное поддерживать и защищать палестинцев, перемещенных в результате создания Израиля в 1948 году), и приостановило поддержку больниц в Восточном Иерусалиме, которые оказывают критическую помощь палестинцам.

И что получили США за все это? Совершенно ничего. Как предположил обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, Трамп, похоже, немного больше «болван» чем Нетаньяху.

Представление нового мирного соглашения, несомненно, было направлено на консолидацию правой христианской сионистской базы Трампа, что дало ему политический импульс по мере того, как процесс по его импичменту разворачивался в Сенате. И то же самое будет сделано с Нетаньяху, который в последние месяцы перенес две тупиковых выборных кампании и три неудачные попытки сформировать правительство - и был официально обвинен в коррупции за несколько часов до события в Белом доме.

Не заблуждайтесь: администрация Трампа выдвинула не смелый план достижения прочного мира, а бесстыдную уловку, нарушающую международное право, права человека в Палестине и основные принципы справедливости. Да, это может дать краткосрочный политический импульс Трампу и Нетаньяху. Но палестинцы никогда не примут это.

Сторонники попытаются изобразить отказ палестинцев от плана Трампа как равносильное отказу от мира. Палестинцы, наряду с арабскими странами, по-прежнему привержены решению о создании двух государств вдоль границ 1967 года и справедливому решению проблемы беженцев. Это надежная основа для справедливого, честного и взаимоприемлемого мирного урегулирования. План Трампа - обман.