Предложения России по безопасности сравнили с мюнхенской речью Путина

Политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов 10 февраля заявил, что мюнхенскую речь президента России Владимира Путина в 2007 году можно сравнить с современными предложениями РФ по гарантиям безопасности.

В беседе с сайтом Lenta.Ru эксперт указал на то, что, как и 15 лет назад, настал момент публично обсудить со странами Запада волнующие вопросы.

По его словам, фактически мюнхенская речь Путина обозначила разницу политических взглядов, которая образовалась в 2007 году между Россией и коллективным Западом. Так, до этого времени на Западе такие вещи старались не замечать, это никак не обсуждалось. Руководство РФ и президент понимали, что необходимо «публично обозначить этот сложившийся водораздел и уже начавшую появляться красную линию, за которую не стоит заходить».

Политолог отметил, что момент для речи был выбран удачно, поскольку НАТО нарушало договоренности о непродвижении на восток, а «коллективный Запад, размахивая знаменем демократии, творил военные преступления».

По словам Коновалова, на Западе большое внимание уделяют информационным кампаниям, потому президент РФ избрал именно такой путь решения назревших проблем — публично их обозначить, «заявить о негативных изменениях в европейской и мировой политике, виновником которых является Запад».

Коновалов указал на то, что цель речи была не в том, чтобы обострить ситуацию. Президент обозначил опасные тенденции, по которым необходимо принимать решения и начинать договариваться, «иначе мир сползет во вторую холодную войну». Политолог считает, что западное общество совершенно индифферентно отнеслось к речи Путина.

Он высказал мнение, что мюнхенская речь в 2007 году — то же, что предложения России по гарантиям безопасности сейчас. Коновалов пояснил, что сейчас, как и тогда, наступил момент, когда необходимо публично обсуждать границы, за которые не стоит заступать, если не желаешь мирового конфликта.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18–20 февраля 2022 года, уточняет сайт aif.ru.

9 февраля стало известно, что российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность, пишет RT.

27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, пишет НСН.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Путин 1 февраля заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на ключевые требования.