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Предложения НАТО России назвали неприемлемыми

25 марта 2021, 15:25  •  162 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страны Запада должны понять, что диалог с Москвой можно строить только на паритетной основе
Россия готова к взаимодействию с НАТО, но только на равноправных, партнерских условиях. Однако такая форма диалога не устраивает Запад. Об этом заявили в Кремле в четверг, 25 марта.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что мероприятий в рамках Совета Россия-НАТО (СРН) не было с середины 2019 г., поскольку от них отказывалась Москва. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все дело в том, каким видят общение с РФ представители альянса.
"Москва готова к равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору. Таких инициатив со стороны наших коллег не было",
– приводят "Известия" слова Пескова.
Со своей стороны, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев на встрече с военными атташе других стран подчеркнул, что со стороны НАТО поступают предложения, неприемлемые для России. Как только они будут изменены и направлены на конструктивный диалог, Москва тут же примет участие в СРН, заверил сенатор представителя Великобритании.
На заседании глав МИД стран НАТО, а также внеблоковых Швеции, Финляндии и ЕС, которое прошло 24 марта в Брюсселе, Столтенберг призвал всех объединиться против России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель его поддержал, подчеркнув, что общими усилиями ЕС и НАТО Россию можно "загнать в рамки".
На этом фоне в российском внешнеполитическом ведомстве призвали западных коллег определиться: или они хотят строить с Москвой диалог, или пытаются давить и "сдерживать".

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