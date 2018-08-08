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Предложения экологов войдут в предвыборную программу кандидата в мэры Собянина

08 августа 2018, 15:09  •  47 • Политика

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертным сообществом в своем избирательном штабе сообщил, что включит предложения экологов в свою предвыборную программу.

Встреча с экспертным сообществом стала третьей в цикле круглых столов, которые проводит кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин с целью формирования своей предвыборной программы. Предыдущие две встречи были посвящены развитию сферы здравоохранения столицы, а также благоустройству каждого района города.

"Спасибо, что согласились участвовать в дискуссии по очень сложному, но очень важному для москвичей вопросу. Все большие города изначально имеют проблему, связанную с экологией, в разное время эта проблема имеет разную остроту, но она всегда волновала и волнует горожан, москвичей. Решение этой проблемы непростое, особенно когда с каждым годом увеличивается количество машин на наших улицах, за последние 7 лет количество машин в Москве увеличилось на миллион и достигло 4,5 млн, в Подмосковье - около 3 млн, то есть в нашей агломерации более 7 млн автомобилей", - сказал Собянин, добавив, что также есть ряд экологических проблем, связанных с функционированием промышленных предприятий и коммунального сектора в городе.

Он отметил, что сферы раздельного сбора мусора, мусоросортировка, работа полигонов, а также высадка деревьев, озеленение города, реабилитация рек являются важными направлениями в экологии столицы.

Координатор молодежного эколого-волонтерского движения "Мосэко" Михаил Антонов в ходе встречи предложил использовать ресурсы организации для внедрения системы раздельного сбора мусора в столице и просвещения жителей города на эту тему. Собянин поддержал эту инициативу. "Мы такой эксперимент будем проводить. Давайте свои предложения, где установить специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, определим точки: в транспортно-пересадочных узлах, общественных местах, где большой поток людей. Попробуем, как это работает", - сказал кандидат.

Транспорт и энергетика города

По словам кандидата, за последние годы в столице проделана большая работа по улучшению экологии: установлены жесткие требования к классу топлива автомобилей, городскому транспорту. Вместе с тем в столице идет активное строительство метрополитена. "Казалось бы, какое отношение имеет метрополитен к экологии? Прямое отношение. Развитие общественного транспорта, особенно электрического, снижает количество машин на наших улицах и, соответственно, прямо влияет на экологию. <...> Транспорт дает 90% всех загрязнений атмосферы", - сказал Собянин.

Помимо этого, объединение двух компаний "Мосэнерго" и МОЭК также послужило толчком к улучшению экологической ситуации в Москве. "За счет этого у нас происходит серьезная оптимизация генерации выработки тепло-, электроэнергии. За счет этого создаются более высокотехнологичные, современные системы генерации, которые в целом снижают энергопотребление и повышают энергоэффективность", - отметил кандидат.

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