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Предложение с подвохом: США готовы "уже завтра" подписать СНВ-3, если Россия выполнит одно условие

14 октября 2020, 11:10  •  127 • Политика
США согласны продлить СНВ-3, если Россия "заморозит" свой ядерный арсенал. При этом Вашингтон имеет в виду не только ядерные боеголовки, но и их носители.
В США заявили, что достигли "принципиального" соглашения по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году. Вашингтон готов "уже завтра" подписать документ, если Москва согласится на взаимную заморозку ядерных арсеналов.
Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое, - объявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли во время выступления в Вашингтоне.
При этом без подвоха, как всегда, не обошлось. Биллингсли уточнил, что "заморозка" должна включать в себя тактические носители ядерных боеголовок. Вероятно, имеется в виду новейшее российское гиперзвуковое и другое оружие, способное нести на себе ядерный заряд. Кроме того, США хотят сформулировать договор таким образом, чтобы его пункты можно было распространить на Китай.
Не обошлось и без оскорблений в адрес России. Спецпредставитель президента США назвал Москву "серийным нарушителем договоров", а предложение Вашингтона - "джентльменским соглашением".
Напомним, США за последние четыре года в одностороннем порядке под различными надуманными предлогами вышли из целого ряда международных соглашений, обеспечивавших безопасность в мире. Среди них - "ядерная сделка" с Ираном и договор о ракетах средней и малой дальности. СНВ-3 также под угрозой разрыва, так как США всеми правдами и неправдами пытаются включить в соглашение Китай, однако Пекин не желает иметь ничего общего с Вашингтоном, особенно по части ограничения вооружений.

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