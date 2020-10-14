Предложение с подвохом: США готовы "уже завтра" подписать СНВ-3, если Россия выполнит одно условие

В США заявили, что достигли "принципиального" соглашения по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году. Вашингтон готов "уже завтра" подписать документ, если Москва согласится на взаимную заморозку ядерных арсеналов.

Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое, - объявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли во время выступления в Вашингтоне.

При этом без подвоха, как всегда, не обошлось. Биллингсли уточнил, что "заморозка" должна включать в себя тактические носители ядерных боеголовок. Вероятно, имеется в виду новейшее российское гиперзвуковое и другое оружие, способное нести на себе ядерный заряд. Кроме того, США хотят сформулировать договор таким образом, чтобы его пункты можно было распространить на Китай.

Не обошлось и без оскорблений в адрес России. Спецпредставитель президента США назвал Москву "серийным нарушителем договоров", а предложение Вашингтона - "джентльменским соглашением".

Напомним, США за последние четыре года в одностороннем порядке под различными надуманными предлогами вышли из целого ряда международных соглашений, обеспечивавших безопасность в мире. Среди них - "ядерная сделка" с Ираном и договор о ракетах средней и малой дальности. СНВ-3 также под угрозой разрыва, так как США всеми правдами и неправдами пытаются включить в соглашение Китай, однако Пекин не желает иметь ничего общего с Вашингтоном, особенно по части ограничения вооружений.