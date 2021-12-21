Предложение России поставило США в тупик? Эксперты объяснили, почему Вашингтон тянет с ответом

Россия не получала ответа от США по гарантиям безопасности, сообщает МИД. Эксперты разделились во мнениях. Одни считают, что Вашингтон нарочно тянет время, другие уже празднуют победу Москвы.

США до сих пор не ответили на предложение России по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Почему Вашингтон тянет с ответом Москве, попытались объяснить политолог Владимир Шаповалов и эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

Официально в США заявили, что им нужно время для обсуждения предложения России с союзниками. Однако Владимир Шаповалов считает, что на самом деле всё это - дипломатическая форма прикрытия. По мнению политолога, предложение Москвы застало Вашингтон врасплох.

И теперь власти США стоят перед дилеммой: либо вести переговоры с Россией на обозначенных ею условиях, либо отказаться от переговоров, тем самым продемонстрировав всему миру недоговороспособность и неготовность сесть за стол переговоров.

Конечно, для США это непростой выбор,

- сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

В свою очередь эксперт РИСИ Сергей Ермаков полагает, что предложение России уже достигло своей цели - его широко обсуждают на Западе, причём на довольно серьёзном уровне. При этом США и НАТО пытаются представить всё это дело так, будто это они сами давно хотели договариваться и считают предложение России слишком жёстким.

Но главное - это то, что Кремль добился своей цели. Москва пыталась сделать так, чтобы начался существенный диалог и обсуждение темы стратегической безопасности. И дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки.

Просто натовцы сейчас будут демонстрировать, что они невосприимчивы к российскому "давлению". Это для них сейчас самая главная задача,

- добавил эксперт.