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Предложение решать демографический кризис мигрантами сочли оскорблением
15 июня 2021, 19:25 • 72 • Политика
Предложение Саида Гафурова решать демографический кризис в России мигрантами сочли оскорблением. Именно так эту точку зрения воспринял Владимир Хомяков: "Это будет уже не Россия".
Политолог, кандидат экономических наук Саид Гафуров в программе "Интервью" на канале Царьград заявил, якобы мигранты, в частности, призваны решить демографический кризис в России:
Ведущая "Первого русского" Елена Афонина, однако, призналась, что эта точка зрения привела её в недоумение.
С политологом в эфире программы также не согласился и обозреватель Царьграда Владимир Хомяков:
Эксперт подчеркнул, что нельзя решать внутренние проблемы за счёт иностранцев, а также изменять этнический и культурный характер России, потому что "иначе это уже будет не Россия", подытожил Хомяков.
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