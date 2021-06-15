Предложение решать демографический кризис мигрантами сочли оскорблением

Предложение Саида Гафурова решать демографический кризис в России мигрантами сочли оскорблением. Именно так эту точку зрения воспринял Владимир Хомяков: "Это будет уже не Россия".

Политолог, кандидат экономических наук Саид Гафуров в программе "Интервью" на канале Царьград заявил, якобы мигранты, в частности, призваны решить демографический кризис в России:

У нас очень тяжёлая демографическая ситуация, причём не столько в классическом плане - низкая рождаемость, <...> сколько в неравномерности населения. Мы получили чудовищную ситуацию, когда решающим фактором благосостояния человека является плотность населения в том месте, где он живёт.

Ведущая "Первого русского" Елена Афонина, однако, призналась, что эта точка зрения привела её в недоумение.

С политологом в эфире программы также не согласился и обозреватель Царьграда Владимир Хомяков:

У меня это вызвало не недоумение, а оскорбление. Потому что говорить нам в России, что демографическую ситуацию исправят мигранты, это примерно то же самое, как говорить - проиграли бы немцам Вторую мировую войну, пили бы баварское пиво.

Эксперт подчеркнул, что нельзя решать внутренние проблемы за счёт иностранцев, а также изменять этнический и культурный характер России, потому что "иначе это уже будет не Россия", подытожил Хомяков.