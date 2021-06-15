Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

Предложение решать демографический кризис мигрантами сочли оскорблением

15 июня 2021, 19:25  •  72 • Политика
Предложение Саида Гафурова решать демографический кризис в России мигрантами сочли оскорблением. Именно так эту точку зрения воспринял Владимир Хомяков: "Это будет уже не Россия".
Политолог, кандидат экономических наук Саид Гафуров в программе "Интервью" на канале Царьград заявил, якобы мигранты, в частности, призваны решить демографический кризис в России:
У нас очень тяжёлая демографическая ситуация, причём не столько в классическом плане - низкая рождаемость, <...> сколько в неравномерности населения. Мы получили чудовищную ситуацию, когда решающим фактором благосостояния человека является плотность населения в том месте, где он живёт.
Ведущая "Первого русского" Елена Афонина, однако, призналась, что эта точка зрения привела её в недоумение.
С политологом в эфире программы также не согласился и обозреватель Царьграда Владимир Хомяков:
У меня это вызвало не недоумение, а оскорбление. Потому что говорить нам в России, что демографическую ситуацию исправят мигранты, это примерно то же самое, как говорить - проиграли бы немцам Вторую мировую войну, пили бы баварское пиво.
Эксперт подчеркнул, что нельзя решать внутренние проблемы за счёт иностранцев, а также изменять этнический и культурный характер России, потому что "иначе это уже будет не Россия", подытожил Хомяков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 12:00
В свите Путина в Женеве назвали человека "не из тех, кто действует мягко"
15 июня 2021, 13:50
"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращени...
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение ...
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…&q...
15 июня 2021, 12:00
В свите Путина в Женеве назвали человека "не из тех, кто действует мягко"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
12 июня 2021, 13:25
"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
12 июня 2021, 09:45
Американцы что-то замышляют против России — важно их не спугнуть
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
10 июня 2021, 14:40
На главный вопрос о "Буке" в Донбассе" ответил "ключевой свидетель"
12 июня 2021, 00:35
Будут проверять перед каждым матчем: УЕФА поставил Украине жёсткие условия
12 июня 2021, 16:10
Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.