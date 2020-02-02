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Предложение Путина по горячему питанию в школах поступило в Госдуму

02 февраля 2020, 03:24  •  35 • Политика
Законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием поступили в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента 1 февраля.
Документ направлен в профильный комитет по образованию и науке. Уточняется, что речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта, который уже был принят в первом чтении в октябре 2019 года.
С соответствующей инициативой глава государства выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 1–4-х классов.
Путин подчеркнул, что такая поддержка важна. С одной стороны, когда ребенок идет в школу, у мамы появляется возможность выйти на работу и увеличить доходы семьи. Однако расходы тоже возрастают, так как сборы в школу обходятся недешево.
В регионах, которые уже могут реализовать данную инициативу, программа начнет действовать с сентября 2020 года. Средства будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.
Кроме того, на встрече с представителями общественности в Липецкой области 22 января Путин выступил за ужесточение требований к поставкам питания в школы, а также ответственности при допуске нарушений. Также глава государства предложил закупать для школ местные продукты.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, бесплатное горячее питание получат около 5,2 млн школьников. При этом она подчеркнула, что данное число будет расти с повышением рождаемости в стране. Предварительно ежегодно будет выделяться около 53 млрд рублей.
По оценке премьер-министра Михаила Мишустина, на реализацию озвученных президентом в послании инициатив суммарно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.

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