Предложение Путина по горячему питанию в школах поступило в Госдуму

Законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием поступили в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента 1 февраля.

Документ направлен в профильный комитет по образованию и науке. Уточняется, что речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта, который уже был принят в первом чтении в октябре 2019 года.

С соответствующей инициативой глава государства выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 1–4-х классов.

Путин подчеркнул, что такая поддержка важна. С одной стороны, когда ребенок идет в школу, у мамы появляется возможность выйти на работу и увеличить доходы семьи. Однако расходы тоже возрастают, так как сборы в школу обходятся недешево.

В регионах, которые уже могут реализовать данную инициативу, программа начнет действовать с сентября 2020 года. Средства будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.

Кроме того, на встрече с представителями общественности в Липецкой области 22 января Путин выступил за ужесточение требований к поставкам питания в школы, а также ответственности при допуске нарушений. Также глава государства предложил закупать для школ местные продукты.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, бесплатное горячее питание получат около 5,2 млн школьников. При этом она подчеркнула, что данное число будет расти с повышением рождаемости в стране. Предварительно ежегодно будет выделяться около 53 млрд рублей.

По оценке премьер-министра Михаила Мишустина, на реализацию озвученных президентом в послании инициатив суммарно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.