Предложение прозвучало: Главу пресс-службы Госдепа хотят сделать постпредом США в ООН

Журналист Fox News заявил, что Науэрт предложили стать новым постпредом США при ООН.

Главе пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт предложили стать новым постпредом США в ООН. Об этом в Twitter написал журналист телеканала Fox News Джон Робертс, сославшись на источники в администрации Белого дома.

Таким образом Хизер Науэрт может стать заменой отправленной в отставку Никки Хейли, которая должна будет покинуть свой пост в январе 2019 года. Для назначения нового постпреда необходимо, чтобы кандидат был одобрен и администрацией Белого дома, и сенаторами США.

«Высокопоставленный чиновник из администрации США сообщил Fox News, что главе пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт предложен пост посла ООН», - написал журналист в Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что Хизер Науэрт рассматривается президентской администрацией в качестве основного кандидата на должность постпреда США в ООН.