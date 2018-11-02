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Предложение прозвучало: Главу пресс-службы Госдепа хотят сделать постпредом США в ООН

02 ноября 2018, 04:09  •  38 • Политика
Журналист Fox News заявил, что Науэрт предложили стать новым постпредом США при ООН.
Главе пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт предложили стать новым постпредом США в ООН. Об этом в Twitter написал журналист телеканала Fox News Джон Робертс, сославшись на источники в администрации Белого дома.
Таким образом Хизер Науэрт может стать заменой отправленной в отставку Никки Хейли, которая должна будет покинуть свой пост в январе 2019 года. Для назначения нового постпреда необходимо, чтобы кандидат был одобрен и администрацией Белого дома, и сенаторами США.
«Высокопоставленный чиновник из администрации США сообщил Fox News, что главе пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт предложен пост посла ООН», - написал журналист в Twitter.
Ранее телеканал CNN сообщил о том, что Хизер Науэрт рассматривается президентской администрацией в качестве основного кандидата на должность постпреда США в ООН.
Senior Administration Official tells Fox News that @statedeptspox Heather Nauert has been offered the job of UN Ambassador
— John Roberts (@johnrobertsFox) 1 ноября 2018 г.

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