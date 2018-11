Предложение прозвучало: Главу пресс-службы Госдепа хотят сделать постпредом США в ООН

Главе пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт предложили стать новым постпредом США в ООН. Об этом в Twitter написал журналист телеканала Fox News Джон Робертс, сославшись на источники в администрации Белого дома.

Таким образом Хизер Науэрт может стать заменой отправленной в отставку Никки Хейли, которая должна будет покинуть свой пост в январе 2019 года. Для назначения нового постпреда необходимо, чтобы кандидат был одобрен и администрацией Белого дома, и сенаторами США.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что Хизер Науэрт рассматривается президентской администрацией в качестве основного кандидата на должность постпреда США в ООН.

