Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с поз...
Порошенко защищает активы, Вакарчуку устроили смотрины: Аналитик о подковёрной б...
"Теперь это очевидно": Установки МК-41 в Румынии легко можно переделат...
Советско-германский Договор о ненападении 80 лет спустя
Главная / В мире

Предложение отозвано: США больше не будут навязывать Турции свои системы Patriot

23 августа 2019, 09:09  •  80 • В мире
Администрация президента Трампа официально отозвала свое предложение по продаже Patriot. Таким образом, США больше не будут навязывать Турции эту сделку.
Как отмечает CNN, отзыв предложения была сделан "в отместку за покупку Анкарой российского комплекса С-400".
"Мы неоднократно говорили Турции о том, что наше предложение будет отозвано, если российские ракетные комплексы будут куплены Анкарой. Срок действия нашего предложения по Patriot истек", - заявил в беседе с CNN представитель Госдепартамента США.
Отзыв предложения по покупке американских ракетных комплексов – это пока последний "ответ" на приобретение Турцией С-400. Ранее США выкинули Анкару из программы самолетов F-35, а турецкие компании исключили из производственной цепочки по этому истребителю.
Отказ США, судя по всему, не сильно расстроил Турцию: теперь она обратила внимание на российские самолеты Су-35. В Анкаре уже идёт обсуждение сотрудничества по Су-35 и возможной сделки по приобретению этих истребителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
23 августа 2019, 08:54
«Показатель разобщённости»: в ЕС призывают объединить усилия с НАТО для «борьбы» с Россией
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
22 августа 2019, 23:24
"Им до G8 скакать – не перескакать": Эксперт – о Зеленском, диктующим условия России
22 августа 2019, 16:39
«Не соответствует нормам Конституции»: сможет ли Трамп ограничить получение гражданства США по праву рождения
23 августа 2019, 05:54
Экономклассом: Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не повторять ошибок "младшеньких"
22 августа 2019, 23:24
США придумали средство борьбы с новейшим вооружением России
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в...
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором ...
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление...
23 августа 2019, 02:39
"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боитс...
23 августа 2019, 02:39
Хельсинки пострадали от "тирании" Путина: Финские СМИ устроили "плач Я...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2019, 16:09
"Это было больно": Таблоиды о встрече Путина с Макроном во Франции
17 августа 2019, 14:54
На Порошенко ополчились иностранные инвесторы в Украину
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
19 августа 2019, 04:24
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящими глазами"
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявления о "превентивном ударе" по России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.