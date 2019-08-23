Предложение отозвано: США больше не будут навязывать Турции свои системы Patriot

Как отмечает CNN, отзыв предложения была сделан "в отместку за покупку Анкарой российского комплекса С-400".

"Мы неоднократно говорили Турции о том, что наше предложение будет отозвано, если российские ракетные комплексы будут куплены Анкарой. Срок действия нашего предложения по Patriot истек", - заявил в беседе с CNN представитель Госдепартамента США.

Отзыв предложения по покупке американских ракетных комплексов – это пока последний "ответ" на приобретение Турцией С-400. Ранее США выкинули Анкару из программы самолетов F-35, а турецкие компании исключили из производственной цепочки по этому истребителю.

Отказ США, судя по всему, не сильно расстроил Турцию: теперь она обратила внимание на российские самолеты Су-35. В Анкаре уже идёт обсуждение сотрудничества по Су-35 и возможной сделки по приобретению этих истребителей.