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Предложение отозвано: США больше не будут навязывать Турции свои системы Patriot
23 августа 2019, 09:09 • 80 • В мире
Администрация президента Трампа официально отозвала свое предложение по продаже Patriot. Таким образом, США больше не будут навязывать Турции эту сделку.
Как отмечает CNN, отзыв предложения была сделан "в отместку за покупку Анкарой российского комплекса С-400".
"Мы неоднократно говорили Турции о том, что наше предложение будет отозвано, если российские ракетные комплексы будут куплены Анкарой. Срок действия нашего предложения по Patriot истек", - заявил в беседе с CNN представитель Госдепартамента США.
Отзыв предложения по покупке американских ракетных комплексов – это пока последний "ответ" на приобретение Турцией С-400. Ранее США выкинули Анкару из программы самолетов F-35, а турецкие компании исключили из производственной цепочки по этому истребителю.
Отказ США, судя по всему, не сильно расстроил Турцию: теперь она обратила внимание на российские самолеты Су-35. В Анкаре уже идёт обсуждение сотрудничества по Су-35 и возможной сделки по приобретению этих истребителей.
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