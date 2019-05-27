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Предложение Коломойского Зеленскому провести дефолт в Сети списали на генетические особенности

27 мая 2019, 11:54  •  50 • В мире
"Ген халявщика сидит в каждом потомке древних шумеров", - так списали на генетику предложение Коломойского устроить дефолт на Украине.
Бизнесмен Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду, сообщает Financial Times.
В Сети не сильно удивились такому хитрому предложению олигарха. И указали на то, что "ген халявщика сидит в каждом потомке древних шумеров". Пользователь Swiss Vatnik отметил, что это уже стало правилом на Украине, набрать долгов и кредитов и верить в то, что "платить за это будет волшебник, который прилетит на голубом вертолете и бесплатно покажет кино".
Ген халявщика сидит в каждом потомке древних шумеров: набрать долгов и кредитов, а платить за это будет волшебник, который прилетит на голубом вертолете и бесплатно покажет кино pic.twitter.com/qNSGkYL4yq
— Swiss ©️ Vatnik (@KissZuriSwiss) 26 мая 2019 г.

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