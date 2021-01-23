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«Предлоги для конфронтации»: в США не исключили «принятия мер» в отношении RT и Sputnik

23 января 2021, 12:50  •  105 • В мире
Администрация президента США Джо Байдена может «принять меры» в отношении российского телеканала RT и агентства Sputnik из-за «давления» на финансируемое Вашингтоном «Радио Свобода»* (РС) в России. Такое предположение в разговоре с газетой The New York Times высказал бывший глава РС Джейми Флай. Радиостанции грозят штрафы за невыполнение предусмотренных российским законодательством требований о маркировке материалов СМИ-иноагентов. Эксперты подчеркнули, что такие призывы в американской прессе — лишь элемент недобросовестной конкуренции, и напомнили, что именно США первыми заставили российские медиа зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Администрация президента США Джо Байдена может «принять меры» в отношении российского телеканала RT и агентства Sputnik, если финансируемая США радиостанция «Радио Свобода» (РС) прекратит свою работу в России из-за закона о СМИ — иностранных агентах. Такое мнение в беседе с The New York Times высказал бывший глава «Радио Свобода» Джейми Флай.

«Если российское руководство намерено продолжать в том же духе, им стоит задуматься о последствиях для работы RT и Sputnik на территории США», — отметил Флай.

По мнению Флая, трудности у «Радио Свобода» возникли якобы из-за «давления» со стороны российских властей.

Главный редактор РС Дэйзи Синделар также заявила, что в возможном прекращении работы радиостанции в стране якобы заинтересовано руководство РФ. 

«Российские власти посылают нам ясный сигнал: они хотят, чтобы мы ушли из страны», — высказалась она.

Напомним, радиостанции, получающей финансирование от американского правительства, грозят штрафы в связи с нарушением предусмотренных российским законодательством требований маркировки материалов СМИ-иноагентов.

Нормативный акт о статусе иностранного агента для средств массовой информации был принят в РФ в ноябре 2017 года, после того как Вашингтон заставил RT зарегистрироваться в качестве иноагента. 

Заявлениями об «ответных мерах» ряд американских СМИ пытается подтолкнуть администрацию Джо Байдена к более жёстким действиям в отношении России, отметил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Только этим можно объяснить данное заявление», — заключил эксперт.

Схожее мнение в беседе с RT высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Это история для того, чтобы настроить новую администрацию на конкретные антироссийские действия. Сейчас противники нормализации отношений между РФ и США ищут предлоги, чтобы сразу задать такой тон конфронтации между новой американской администрацией и Россией», — подчеркнул он.

В публикации NYT также высказывается мнение, что «давление» на «Радио Свобода» якобы говорит о том, что президент России Владимир Путин «решил повысить ставки в противостоянии с Вашингтоном» сразу после прихода к власти нового американского президента Джо Байдена. Кроме того, Джейми Флай утверждает, что «Кремль пользуется хаосом, который творится в США в сфере международного вещания». Пояснять, что он имеет в виду под «хаосом», Флай не стал. Не упоминается в материале и тот факт, что в Соединённых Штатах, провозглашающих свободу слова одной из основных ценностей, после прошедших беспорядков без решения суда были заблокированы аккаунты Дональда Трампа. 

  • Джо Байден
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

При этом американские журналисты игнорируют тот факт, что закон о маркировке СМИ-иноагентов появился в России задолго не только до инаугурации Байдена, но и до президентских выборов в США и был ответной мерой на действия американской стороны.

Кроме того, Владимир Шаповалов отметил необъективность позиции Флая.

«Американский статус иностранного агента существенно более широкий и более жёсткий по сравнению с российским аналогом», — отметил он. 

Эксперт напомнил, что именно США и Великобритания, а также другие страны Запада активно подавляют свободу слова и проводят репрессивную политику в отношении российских журналистов, нарушая тем самым принцип свободы слова.

В Госдуме и Совете Федерации также ранее отмечали, что закон принимался как ответная мера на решение властей США зарегистрировать в качестве иностранных агентов RT и Sputnik.

«Любые посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не остаются и не будут оставаться без решительного осуждения, без зеркальной реакции со стороны Москвы», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, в Соединённых Штатах первыми решили распространить на российские СМИ действие закона об иностранных агентах более трёх лет назад. В итоге, чтобы выполнить требование американского Минюста, телеканал RT America был вынужден в ноябре 2017-го зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит», — отметила тогда главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Попытки применения цензуры в отношении российских средств массовой информации регулярно предпринимаются и в других западных странах. Так, в июле 2020 года британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс призвала фактически лишить RT лицензии на вещание в Великобритании, заявив о якобы предвзятости репортажей телеканала. На её заявление отреагировал журналист Андре Влчек, отметивший, что реальная причина такой инициативы, вероятно, в том, что работа RT идёт вразрез с мейнстримной пропагандой Запада. При этом Влчек напомнил, что компания BBC — новостная организация, финансируемая Лондоном, — сама транслирует идеи, исходящие от правительства Соединённого Королевства.

«Радио Свобода», в отличие от российских СМИ, целенаправленно не стало выполнять требование Роскомнадзора о маркировке своего контента как созданного иноагентом, после чего события вокруг радиостанции «развивались стремительно», отмечается в публикации NYT.

«Здесь есть искажение. У читателя может сложиться мнение, будто «Радио Свобода» занимает сбалансированную позицию. Радиостанция занимает в некоторых вопросах откровенно антироссийскую позицию, считать, что она не давала повода, нельзя», — подчеркнул в разговоре с RT Владимир Оленченко.

Что касается озвученной Джейми Флаем «угрозы» в адрес RT, в данном случае может иметь место «элемент недобросовестной конкуренции» из-за популярности российского канала, подчеркнул Владимир Шаповалов.

«При этом необходимо обратить внимание, что, несмотря на очевидное целенаправленное и систематичное давление на RT и Sputnik со стороны западных стран, в том числе США, и в самих Соединённых Штатах, и в других странах аудитория RT и Sputnik постоянно увеличивается, поскольку именно они являются альтернативой западным средствам массовой информации. Российские медиа воспринимаются значительной частью и американских граждан, и граждан других стран как предоставляющие более объективное изложение тех или иных фактов, непредвзятое, всестороннее, без замалчивания, что не является характерным для традиционных американских СМИ», — подчеркнул Шаповалов.

  • Толпа протестующих возле Капитолия США
  • Reuters
  • © Leah Millis

В свою очередь, Владимир Оленченко напомнил, что американские СМИ не смогли придерживаться объективной позиции в ходе предвыборной президентской кампании, в ходе периода передачи власти, а также при освещении ключевых событий внутри страны, таких как митинги сторонников BLM.

«На этом фоне выгодно смотрелись RT и Sputnik, которые занимали сбалансированную позицию. Этот тезис про хаос также связан с антироссийской увлечённостью», — подчеркнул эксперт.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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