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«Предлоги для изменения договора»: в чём причины разногласий России и Норвегии по вопросу Шпицбергена

10 февраля 2020, 02:54  •  78 • В мире
Норвегия пытается создать предлог для пересмотра договора о правовом статусе Шпицбергена. Такое мнение выразили опрошенные RT эксперты, комментируя заявление посольства РФ в Осло. В дипмиссии указали, что норвежские власти нарушают договор 1920 года, который обеспечивает равные права на ведение хозяйственной деятельности на архипелаге всем странам, подписавшим документ, в том числе России. По словам аналитиков, Норвегия считает, что действие договора не распространяется на прилегающие воды и шельф, однако РФ, а также ряд других стран не согласны с такой трактовкой.
 
Русское поселение Баренцбург на Шпицбергене Reuters © James Kilner
 

Норвегия намеренно препятствует хозяйственной деятельности России на архипелаге Шпицберген. Так опрошенные RT эксперты прокомментировали заявление посольства России в Осло, в котором российские дипломаты сообщили о наличии проблем в сфере хозяйственного освоения этого региона.

«Из-за позиции Осло российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки (нефтегазовых месторождений. — RT). Аналогичная ситуация складывается с минеральными ресурсами», — говорится в заявлении посольства.

На протяжении 100 лет экономическая деятельность на Шпицбергене регулируется парижским трактатом от 9 февраля 1920 года, участниками которого впоследствии стали 39 государств, включая СССР (РФ), Норвегию, Швецию, США, Нидерланды, Великобританию, Данию, Францию, Италию и Японию.

Документ вступил в силу в 1924 году. Москва присоединилась к договору 7 мая 1935 года. 15 февраля 1947 года норвежский парламент принял резолюцию, в которой признал особые экономические интересы СССР на Шпицбергене.

Согласно договору от 1920 года, суверенитет Норвегии распространяется на весь архипелаг Шпицберген, включая Медвежий остров. В то же время страны — участницы соглашения имеют право вести хозяйственную деятельность на островах, могут свободно входить в воды Шпицбергена, пользоваться фьордами и портами.

Осло вправе регулировать иностранную коммерческую активность и облагать небольшими пошлинами вывозимые из региона природные ресурсы. Кроме того, договор от 1920 года провозглашает Шпицберген демилитаризованной территорией. Статья 9 запрещает размещать на архипелаге морские базы и строить какие-либо другие военные сооружения.

4 февраля, к столетнему юбилею подписания договора, глава МИД РФ Сергей Лавров направил своей норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Сёрейде послание, в котором подчёркивалась необходимость соблюдения Норвегией духа и буквы договора в части обеспечения «одинакового свободного доступа на архипелаг и возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности на условиях полного равенства».

По словам главы МИД РФ, традиции мирного сосуществования и добрососедства Москвы и Осло не прерывались даже в годы холодной войны, сохраняются они и сегодня. При этом Лавров обратил внимание на серьёзные проблемы.

«Озабоченность у нас, в частности, вызывают введённые ограничения на использование российского вертолёта, направленный исключительно против наших граждан порядок депортации со Шпицбергена, неправомерность установления Норвегией так называемой рыбоохранной зоны, искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге, ряд других проблем», — говорится на сайте МИД РФ.

Данные вопросы также обсуждались во время переговоров Лаврова и его коллеги Эриксен Сёрейде в октябре 2019 года, однако тогда сторонам не удалось разрешить имеющиеся разногласия.

Традиционно российские компании добывают на Шпицбергене уголь. С 1931 года на архипелаге работает трест «Арктикуголь». Сейчас компания эксплуатирует рудник, который находится в Баренцбурге. Ранее уголь добывался ещё в двух локациях — Грумант-Сити и Гора Пирамида.

  • Шпицберген
  • РИА Новости

В планах Москвы — начать разработку нефтегазовых месторождений континентального шельфа Шпицбергена. В частности, отечественные компании собираются проводить добычу углеводородов в морской зоне, которая прописана в договоре от 1920 года. Однако, как следует из информации посольства РФ, отечественные предприятия не могут даже подать заявки норвежским властям.

В комментарии RT заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарёв заявил, что солидарен с позицией МИД РФ. По его словам, Осло действительно препятствует хозяйственному освоению Шпицбергена отечественными предприятиями.

«В договоре 1920 года заложена адекватная основа для сотрудничества по Шпицбергену. Он не предполагает каких-либо монополий и ограничений на экономическую деятельность иностранных государств. Однако по отношению к России именно это как раз и происходит», — подчеркнул Пушкарёв.

«Сугубо норвежское владение»

Как отмечают эксперты, противоречия возникают из-за различной трактовки текста договора 1920 года. Как уже говорилось выше, Россия, а также ряд других стран, например Исландия, указывают, что действие Шпицбергенского трактата распространяется на прилегающие к архипелагу воды и шельф.

В заявлении посольства РФ в Норвегии говорится, что континентальный шельф архипелага «является естественным продолжением суши и составляет с ней единое и неразрывное целое».

«Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага в пределах так называемого шпицбергенского квадрата, географические границы которого определены в статье 1 договора», — говорится в сообщении посольства.

Однако Норвегия, по словам аналитиков, выступает с иных позиций, заявляя, что шельф и исключительная экономическая зону вокруг архипелага под действие договора якобы не подпадают, а значит, там применяются те же правила, что и в случае материковой части королевства.

«Осло исходит из того, что шельф и эксклюзивная экономическая зона, которая определяется конвенцией от 1982 года (200 миль), не подпадают под условия парижского трактата. Иными словам, в королевстве считают, что 200-мильная зона должна быть сугубо норвежским владением», — пояснил RT профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, эксперт по геополитическим проблемам современной Арктики Лев Воронков.

По мнению эксперта, одним из проявлений дискриминационной политики Осло стало введение «рыбоохранной зоны», которая выходит за пределы территориальных вод Шпицбергена. Об этой проблеме как раз говорилось в послании Лаврова Сёрейде. Как подчеркнул Воронков, объявленная властями королевства «рыбоохранная зона» противоречит договору 1920 года.

«Норвегия пытается максимально широко трактовать условия договора 1920 года, преследуя цель минимизировать присутствие на архипелаге иностранных государств, в том числе России», — сказал Воронков.

Политолог прогнозирует, что Норвегия будет вводить новые ограничительные меры и такая политика приведёт к росту напряжения по вопросу Шпицбергена. По мнению Воронкова, Осло хочет изменить договор в свою пользу, но для этого необходимо получить согласие всех участников парижского трактата.

  • Рыбный промысел на Шпицбергене
  • © arcticugol.ru
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«Норвегия сознательно поднимает планку своих требований, создавая тем самым предлоги для изменения договора. Однако путём конфронтации здесь ничего не решить. Действия Осло будут лишь провоцировать дальнейший рост недовольства стран-подписантов, включая Россию», — рассуждает Воронков.

При этом споры по Шпицбергену, как полагает эксперт, невозможно уладить в рамках Арктического совета (куда входят восемь приарктических государств) из-за принципа консенсуса, который действует в этой организации. Воронков уверен, что попытки Норвегии «утвердить свой безусловный суверенитет над архипелагом обречены на провал».

В беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль заявил, что рост напряжённости вокруг Шпицбергена укладывается в антироссийской тренд, который преобладает в риторике Осло с 2014 года. По его словам, Норвегия планомерно отказывается от принципов добрососедства и нейтралитета, которые отличали политику королевства даже в период холодной войны.

«У двух стран и раньше были некоторые трения по совместному использованию Шпицбергена, но в последние годы противоречия заметно обострились. В целом в Арктике разворачивается серьёзное геополитическое противостояние между НАТО и Россией, и Норвегия, являясь членом альянса, видимо, решила наращивать своё присутствие в регионе», — заключил Штоль.

 

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