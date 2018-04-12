Предлог ракетного удара США: Как миру врут о 500 «отравленных» в Сирии

Как только запахло ракетным ударом США по Сирии, сразу же понадобились и его оправдания. Одно из таких «обоснований» услужливо подложил Дональду Трампу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама. Он заявил, что в пригороде Дамаска Думе от химической атаки пострадали 500 человек, из которых 47 погибло. Откуда взялись эти данные, Салама раскрывать не стал.

Но ему тут же ответил Генштаб России устами первого заместителя начальника Главного оперуправления генерал-лейтенанта Виктора Познихира. Генерал начал с того, что не всем нравятся успехи России по борьбе с террористами в Сирии. А потому боевики там в постоянно пытаются организовать провокации с применением химического оружия, чтобы свалить вину на армию Башара Асада. И дать повод Западу нанести «удар возмездия» по асадовским силам. До сих пор вскрыть и упредить эти попытки удавалось.

- 7 апреля была предпринята вероятно последняя попытка фабрикации применения сирийскими властями отравляющих веществ, - сказал генерал Познихир. - Действующие исключительно в рядах террористов одиозные «Белые каски» имитировали перед видеокамерами постановочную «химическую атаку» на мирных жителей города Думы в Восточной Гуте (пригороде Дамаска, - ред).

Действующие исключительно в рядах террористов одиозные «Белые каски» имитировали перед видеокамерами постановочную «химическую атаку»Фото: REUTERS

Однако, спустя сутки после якобы химатаки, как рассказал Познихир, российские военные специалисты и медики прибыли на место инцидента. Взяли пробы грунта, осколки с места «применения химоружия». И экспертиза показала отсутствие отравляющих веществ.

- Врачи, местное население, а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших от химоружия, - свидетельствует генерал Генштаба России. - В этой связи вызывают крайнюю озабоченность прозвучавшие в Женеве заявления представителя Всемирной организации здравоохранения, австралийца Питера Саламы о якобы 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе.

Познихир рассказал, что российские представители связались с сирийским Красным полумесяцем и местным офисом ООН в Сирии. Никакими данными, озвученными ВОЗ, никто из них, как оказалось, не обладает.

Российский генерал пригласил представителей ВОЗ в Восточную Гуту, гарантировав безопасность и все условия для работы там.

- Хотим напомнить, что и в 2015 году представителями ВОЗ делались заявления о якобы катастрофической ситуации и отсутствии лекарств в подконтрольных боевикам районах Алеппо, - напомнил Познихир. - Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ. Руководство этой организации так и не дало объяснений по этому вопросу.

Получается, представитель столь уважаемой организации - ВОЗ откровенно врет про химатаку в Восточной Гуте точно так же, как когда-то это делалось, чтобы защитить боевиков в Алеппо. И жертвы, которые наверняка будут в случае ракетной атаки США по Сирии, будут на совести в том числе и Всемирной организации здравоохранения? Ничего себе охрана здоровья.