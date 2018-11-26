«Предлог для наращивания санкций»: Москва выразила протест Киеву в связи с инцидентом в Керченском проливе

Москва заявила решительный протест в связи с провокационными действиями ВМС Украины в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. В понедельник в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное российской стороной. Как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, украинские военные корабли нарушили ключевые положения международного права. Российский министр также отметил, что при организации провокации в Киеве рассчитывали извлечь выгоду от поддержки со стороны Запада. Кроме того, в МИД убеждены, что Украина пытается создать предлог, чтобы западные страны могли ввести новые санкции в отношении РФ.

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи РИА Новости © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

В понедельник, 26 ноября, в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН. На нём будет обсуждаться «грубое нарушение правил мирного прохода в Чёрном море, допущенное кораблями ВМС Украины». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Кроме того, Москва выразила протест Киеву в связи с провокацией в акватории Керченского пролива. Для обсуждения инцидента в здание российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади прибыл временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский.

25 ноября погрануправление ФСБ России по Республике Крым задержало два малых бронированных артиллерийских катера проекта «Гюрза» — «Бердянск» (бортовой номер U-175) и «Никополь» (U-179), а также рейдовый буксир «Яны Капу».

Принудительная остановка украинских военных кораблей с применением оружия была предпринята после попыток совершения незаконных действий «в пределах территориального моря РФ».

При этом изначально три корабля Военно-морских сил Украины нарушили статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Российская сторона зафиксировала незаконное пересечение госграницы и «неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря РФ».

При задержании ранения получили трое военнослужащих ВС Украины. В понедельник, 26 ноября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оповестила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову о том, что угрозы для жизни пострадавших нет.

«Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание ещё одного очага напряжённости в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России», — говорится в заявлении МИД.

Российские дипломаты также предупредили Киев о серьёзных последствиях проводимого ими «в координации с США и ЕС» курса на провоцирование конфликта с РФ в акватории Азовского и Чёрного морей. Отмечается, что любые посягательства на суверенитет и безопасность Российской Федерации будут жёстко пресекаться.

В МИД полагают, что Киев осуществил эту провокацию для того, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических проблем.

«Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — подчёркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин был своевременно проинформирован об этой «очень опасной провокации».

«Президенту было доложено с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах у Крыма. Потом уже ситуация докладывалась ему в постоянном режиме», — сообщил Песков.

В Кремле пояснили, что ответная реакция на вторжение иностранных военных кораблей строго соответствовала как международному праву, так и внутреннему законодательству.

«Житейские законы распространяются и на море»

Корабли иностранных государств до захода в территориальные воды любой страны должны предварительно запрашивать разрешение. Об этом сообщил RT председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

«Это как в квартире: ты хочешь зайти, звонишь в звонок и спрашиваешь, можно ли зайти. То же самое и на море. А катерки, которые вместе с буксиром вышли из Одессы, нарушили именно правила территориального моря, поскольку они зашли в наши воды без разрешения», — подчеркнул он.

Собеседник также указал на мелководность Керченского пролива, в котором при неправильной навигации легко может произойти авария или другое ЧП, из-за которого будет нарушено движение судов. По его словам, разрешительный порядок движения действует по всему миру, поскольку закреплён в Конвенции по морскому праву.

«Как правило, запрос делается за 48 часов. В Турции, в проливах Босфор и Дарданеллы, например, он производится гораздо раньше. После того как тебе дают разрешение, ты включаешься в график, становишься в очередь (или иной способ прохождения пролива), после этого ты следуешь в соответствии с выбранным режимом: или лоцман тебе садится на борт, или ты следуешь за лоцманским катером», — подчеркнул капитан первого ранга.

Президент российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин указал, что ссылки ФСБ России на нарушение украинской стороной 19 и 21 статей Конвенции по морскому праву совершенно обоснованны, поскольку корабли ВМС Украины не входили в контакт и совершали опасные манёвры, что противоречит международным нормам.

«Если военный корабль не соблюдает законы и правила прибрежного государства, игнорирует обращения по поводу их соблюдения, то прибрежное государство может потребовать немедленно покинуть территориальное море», — заметил эксперт в беседе с RT.

«Провокация с позволения высшего руководства Киева»

Инцидент, произошедший накануне в районе Керченского пролива, является очевидной провокацией с украинской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Доминиканской Республики Мигелем Варгасом Мальдонадо.

Российский министр выразил уверенность, что прямой приказ осуществить провокационные действия был дан со стороны «высшего руководства» Киева.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве

РИА Новости

© Михаил Маркив

«Когда украинская сторона планировала эту провокацию, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые они хотят извлечь из этой ситуации в расчёте на то, что США и Европа, как всегда, безоглядно будут вставать на сторону провокаторов», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ напомнил о предстоящем в конце недели (30 ноября — 1 декабря) саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе и вынесении на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции «о милитаризации Азовского моря».

«Наверное, им было немаловажно под эту пустышку, которую они распространили в ООН, подобрать какие-то факты», — пояснил он.

Глава российского ведомства также рассказал об ожиданиях Евросоюза по вопросу прекращения инспекций судов со стороны РФ. Однако, как добавил дипломат, эти действия проводятся в полном соответствии с имеющимися договорённостями.

«Когда официальные лица Украины впрямую, открыто, гласно, публично призывали взорвать Крымский мост, я что-то не слышал из Брюсселя каких-то призывов к украинским властям урезонить этих своих представителей и прекратить призывать совершать террористические акты», — указал Лавров.

Нарушение международного права

В результате действий украинских военных кораблей были нарушены ключевые положения не только морского, но и общего международного права, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

«Нарушение произошло достаточно опасными методами — маневрирование в узком проливе. Конечно, это могло создавать и создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории», — подчеркнул Лавров.

Как добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, политика Порошенко и его режима основывается на безответственных и трусливых провокациях, ведущих к ухудшению ситуации на Украине.

«Зачем? Для чего? Да как раз чтобы вновь отвлечь внимание от раздирающих Украину внутренних проблем и указать на виновного во всех украинских бедах соседа», — написала Захарова в Facebook.

Она заметила, что в Киеве вместо того, чтобы сосредоточить своё внимание на «коллапсе внутренней политики, деградации экономики, проблемах отопительного сезона, невыполнении минских договорённостей», решили отправить военные корабли в Керченский пролив, нарушив применявшиеся ранее практики прохода.

«Более месяца назад украинские корабли проходили тем же маршрутом, заблаговременно уведомив российскую сторону и получив сопровождение», — заметила Захарова.

Напомним, 22 сентября украинский корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации, а спустя сутки в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны проследовали по Керчь-Еникальскому каналу, пройдя под Крымским мостом.

Военное положение на Украине

Лавров также обратил внимание на то, что секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым был запущен процесс введения военного положения в стране.

«Уже, вы знаете, запущен процесс объявления военного положения, уже господин Турчинов сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заметил, что на территории Украины — в Донбассе — и так происходят грубейшие нарушения международного гуманитарного права: обстрелы населённых пунктов и гибель мирных жителей.

«С объявлением военного положения, наверное, радикалы-националисты будут ощущать, что у них вообще руки развязаны», — указал Лавров.

Как добавил министр, в соседнем государстве «происходят достаточно интересные вещи». Он полагает, что наблюдать за тем, как власти Киева пытаются «вырулить из ситуации», которая всё более негативно воспринимается населением Украины, «будет не скучно».

«Надо себя вести поадекватнее немножко, потому что уже и западным спонсорам Киева порой бывает неудобно за то, в какие идеи, в какие раздумья облекают свои интересы украинские руководители», — заметил глава МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко поддержал инициативу главы СНБО Александра Турчинова о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Утверждение соответствующего указа должно состояться на внеочередном заседании Верховной рады.

Согласно законодательству Украины, установление такого «особого правового режима» приведёт к изменению общественно-политической жизни государства.

Так, во время действия «военного положения» органы власти и военного командования наделяются полномочиями, необходимыми для предотвращения угрозы и обеспечения нацбезопасности. В этой связи возможны запрещение деятельности политических партий, введение трудовой повинности, установление комендантского часа и особого режима передвижения граждан.

Кроме того, документом запрещается проведение выборов и других видов голосований.