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«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ

27 ноября 2018, 11:54  •  304 • Политика
Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала хронологию событий в Керченском проливе, которые были однозначно восприняты в Москве как провокация украинских военных. Один из самых драматичных моментов произошел в 10.35, когда нарушители решили уйти от преследования. «Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти», - говорится в отчете со ссылкой на перехваченные переговоры.
В отчете ФСБ отмечается, что суда ВМС Украины - судно обеспечения «Горловка» и морской буксир «Яны Капу» - были засечены в исключительной экономической зоне России еще в субботу, 24 ноября. Это было в 16.40. Спустя четыре часа, когда они приблизились к госгранице, с украинскими военными связались российские пограничники. Они напомнили о правилах пересечения госграницы и плавания по Керчь-Еникальскому каналу.
По правилам, украинские военные должны были не менее чем за 24 часа подать заявку в администрацию порта Керчь и дать подтверждение за четыре часа. Всего этого сделано не было. Более того, украинские капитаны заверили, что не собираются пересекать границу и проходить Керченским проливом.
В 22.23 пограничники предупредили, что проход к Керченскому проливу со стороны Черного моря закрыт. В это время буксир и судно находились на траверзе, в 6-7 милях от границы. В 02.05 воскресенья к ним прибыло подкрепление - бронекатера «Никополь» и «Бердянск». В половине шестого утра катера заправились от «Горловки», а затем с «Бердянска» сообщили о проходе всей группировки в порт Бердянск через Керченский пролив, говорится в отчете, опубликованном на сайте ФСБ.
Ведомство дословно приводит сообщение, которое было передано командиру катера «Бердянск»: «В целях реализации права России как прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» мирный проход через территориальное море РФ в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать госграницы РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь».
В свою очередь украинские военные сослались на договор между Россией и Украиной по Азовскому морю и заявили: «Мы имеем право на свободу судоходства».

Прорыв и уговоры

В 06.20 российские пограничники вновь связались с командиром «Бердянска» и напомнили, что в Керчь-Еникальском канале ради безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода, и для получения разрешения следует связываться с портом Керчь. В сообщении также говорилось, что украинским судам, не сделавшим соответствующую заявку, запрещается проход по каналу.
Эта информация была проигнорирована, и два катера, буксир и судно обеспечения направились в сторону территориального моря России. Границу России они нарушили в 07.10 в координатах Ш=44° 52' СШ, Д=36° 31' ВД.
Сразу после этого российские пограничные суда еще раз связались с украинскими военными и потребовали покинуть территориальное море России, ссылаясь на ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Требования были проигнорированы.

«Стволы подняты и направлены в сторону кораблей России»

В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность. В отчете ФСБ говорится: «Расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации (в нарушение ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года «О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ»). Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в ТМ РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства Российской Федерации».
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В 10.35 украинские военные, находясь в координатах Ш=46° 09' СШ, Д=36° 33' ВД, связались с украинским штабом военно-морской базы «Очаково» и доложили: «Они зажаты кораблями береговой охраны ПС ФСБ России, буксиру идти сложно, предлагают катерам типа «Гюрза» на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера».
Вот как в ФСБ описывают дальнейшие события:
С 10.35 до 18.30 в результате маневрирования российских пограничных кораблей группа судов ВМС Украины была блокирована в районе якорной стоянки № 471 (к югу от Керченского пролива).
В 18.30 группа судов ВМС Украины в целях прорыва блокирования снялась с дрейфа, начала движение курсом 200 градусов на выход из территориального моря РФ, скорость БАК «Бердянск», «Никополь» - 20 узлов, МБ «Яны Капу» - 8 узлов. Пскр «Дон», пскр «Изумруд» начали преследование группы судов ВМС Украины, довели до них требование об остановке (в соответствии со ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155 - ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).

В период с 19.00 до 20.40 пскр «Дон», пскр «Изумруд» продолжили преследование группы судов ВМС Украины, вызов на связь на 16 канале УКВ-диапазона, подачу звуковых, световых и пиротехнических сигналов об остановке. Группа судов ВМС Украины требования об остановке не выполняли, на связь не выходили (в нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», ст. 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации»).
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В 20.42 пскр «Изумруд» предупредил группу судов ВМС Украины о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке (в соответствии с ст. 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», п. 9, 11 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»).

В связи с тем, что кораблями пограничных органов были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для предотвращения нарушений законодательства РФ катерами ВМС Украины, а также в соответствии с Правилами применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80, командир пскр «Изумруд» принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины.

В 20.45 пскр «Изумруд» в координатах РФ Ш=44° 53'47 СШ, Д=36° 25'76 ВД в территориальном море выполнил предупредительную стрельбу в сторону групповой цели (БАК «Бердянск», «Никополь», МБ «Яны Капу») по левому борту на кормовых курсовых углах от пскр «Изумруд» с дистанции 2 кбт, которая позволяла увидеть факт выполнения предупредительной стрельбы (в соответствии п. 10,12,13 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»). Группа судов ВМС Украины на требования об остановке не реагировали, на связь не выходили, продолжали движение в сторону линии государственной границы РФ.
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В 20.50 пскр «Изумруд» предупредил БАК «Бердянск», что в случае невыполнения требований об остановки по нему будет применено оружие на поражение (в соответствии с п. 24, 25 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»). БАК «Бердянск» требования об остановке проигнорировал.

В 20.55 пскр «Изумруд» в координатах Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск». В 20.58 БАК «Бердянск» лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи.

В 21.06 пскр «Изумруд» задержал БАК «Бердянск», снял с него 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана первая медицинская помощь, для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть.

В 21.15 пскр «Дон» остановил и задержал МБ «Яны Капу».

В 21.27 вертолет МО РФ Ка-52 в территориальном море РФ остановил БАК «Никополь», к месту остановки катера ВМС Украины подошел мпк «Суздалец» ЧФ РФ для контроля за его действиями.
В 23.21 пскр «Дон» осуществил задержание БАК «Никополь».

В 00.40 26 ноября т.г. пска-605 доставил раненых военнослужащих ВМС Украины в порт Керчь, раненые направлены на лечение в 1 Керченскую городскую больницу.

В 01.10 начато конвоирование задержанных судов ВМС Украины в порт Керчь. В 06.40 задержанные суда ВМС Украины доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

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