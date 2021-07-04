Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины

Сдача самостийного государства под внешнее управление нашла отчётливое воплощение в недавнем заявлении «героя борьбы с российской агрессией», бывшего главкома Десантно-штурмовыми войсками Украины, а ныне депутата Рады генерала Михаила Забродского.

Генерал признал: «При такой отрицательной динамике украинская тактическая авиация прекратит свое существование через 5-7 лет. И произойти это может даже без какого-либо влияния противника». Трезво оценивая, что противник (Россия) имеет абсолютное стратегическое преимущество, Забродский назвал варианты решения «актуальной проблемы обеспечения национальной безопасности».

Вариант первый – «разработка новейших отечественных образцов самолетов, в первую очередь, истребителей». Однако на Украине нет своей школы проектирования и производства самолетов такого типа, отчего «даже при условии отечественного технологического чуда… такой процесс… может длиться от нескольких лет до десятилетий»

Второй вариант – закупка истребителей за рубежом, но денег на это нет и не будет. Поэтому Забродский согласен покупать у американцев партии б/ушных устаревших моделей. Однако за сотни F-15A/C и F-16 тоже надо платить, а средств у Киева нет. Поэтому в счёт оплаты американцев Забродский предлагает украинскую «наземную авиационную инфраструктуру». То есть передать американцам аэродромы и «предоставить возможность базирования на них авиационных воинских частей и подразделений Воздушных Сил США или партнеров».

Отдавать свои аэродромы (построенные в СССР) Забродский собирается «по-хохляцки», хозяйственно предупреждая нового «старшего брата»: «Сегодня мы можем предлагать только использование наших (только отдельных!) взлетно-посадочных полос и укрытий для самолетов». Остальное– радиотехническое и навигационное оборудование, базы ремонта и обслуживания, инфраструктуру для размещения личного состава и т.п.– придется разворачивать «гостям». Забродский уверяет, что созданная американцами инфраструктура «может стать импульсом для развития региона и создания рабочих мест». Подметать аэродромы и убирать помои за американцами ведь кто-то должен.

Огласив свою цену, нищий на авиацию «бонапарт» увеличивает требования и просит за предоставление аэродромов не только самолеты, но и решения вопроса «статусности Украины». Раз Киев решил быть «шестеркой» у Вашингтона, это должно быть оформлено юридически – членством Украины в НАТО или хотя бы«определением Украины как основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) или двусторонним соглашением о взаимной помощи». Это должно стать «ясным сигналом для России, что обратного пути для нашей державы нет, и мы четко выбрали своей геополитический выбор».

Забродский понимает, что аэродромы сразу превратятся в цели потенциальных ударов, но он успокаивает: Украина воюет с Россией не первый год и привыкла к угрозам, которые должны дать Киеву шанс усовершенствовать и модернизировать систему ПВО.

Забродский представляет в Раде партию Порошенко, которая тем самым обозначает своё вступление в конкурентную борьбу со «слугами народа» за цену продажи Украины.

Забродский не первый предлагает такую торговлю. Отрицать, что продажность может быть результативной, нельзя. Если, конечно, до этого Украина не распадётся на тех, кто согласен с забродскими, и тех, кто категорически против.