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″Предлагает душу отдать самозванцам″: Патриарх Кирилл вступился за украинских верующих

19 декабря 2018, 17:09  •  64 • Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре вступился за украинских верующих, которых раскольники и политики ″посулами″ и ″угрозами″ заставляют идти по ″ложному пути″, который ″предлагает душу отдать самозванцам″.
За украинских верующих, которых насильно принуждают сменить Украинскую Православную Церковь (Московского Патриархата) на раскольническую лже-Церковь, вступился лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре Предстоятель Русской Православной Церкви заявил, что сегодня весь православный мир особенно переживает за всё происходящее на Украине.
″Вот явный, наглядный пример того, как ложь сбивает людей с пути... Вот так происходит с народом, переживающим сейчас очень нелёгкие жизненные обстоятельства, - подчеркнул Патриарх Кирилл. - Когда ложно указывается тот путь, который отрывает людей от истинной Церкви, который предлагает свою душу отдать самозванцам и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную Церковь, - вот этот путь в духовное никуда, этот путь к погибели".
Предстоятель особо выделил роль политиков Незалежной, которые активно участвуют в деле насильственного перехода православных украинцев в так называемую ″новую Церковь″. Патриарх Кирилл указал на то, что людей пытаются обратить в ряды раскольников не только ″посулами″, но и ″угрозами″.
"Когда на этот путь толкают людей политики, когда либо посулами, либо угрозами заставляют идти по этому пути, то сколько же нужно духовной силы людям, чтобы удержаться от того, чтобы не стать жертвой этой лжи", - цитирует Предстоятеля Русской Православной Церкви РИА Новости.

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