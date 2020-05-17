Предки современных евреев вышли из Галичины – украинский учебник географии

Предки современных евреев вышли из украинской Галичины – историческое название части запада современной Украины – Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области.Об этом говорится в школьном учебнике географии для 8-го класса.«Древний язык санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины», – говорится в учебнике.Автор учебника профессор Киевского национального университета, доктор наук, заслуженный работник образования Украины Пётр Масляк.«Судя по всему, цель «школьной реформы» – деградация украинского образования. Реформы образования в Украине привели к тому, что даже учителя в стране стали безграмотными. Вот и представьте уровень учебных пособий для современных украинских детей. А ведь все они финансируются из карманов украинских налогоплательщиков. То есть за Ваши же деньги, дорогие украинцы, из Ваших детей делают неучей и невежд», - прокомментировал на своей странице в Facebook экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.Экс-глава Украины подчеркнул, что после госпереворота на большинство руководящих должностей в государстве пришли откровенные непрофессионалы, главная цель которых – полная деградация украинского государства.«Ну, а с кого в таком случае стоит начинать? Правильно, с подрастающего поколения, с неокрепших умов», - отметил Азаров.Согласно исследованиям, общий уровень образования украинской молодежи по сравнению с их сверстниками 30-летней давности катастрофически снизился. В массе своей молодежь уже ничего не знает о физике, химии, истории, биологии, географии, математике и т.д. Многие путаются даже в таблице умножения и, как показывает ЗНО, половина выпускников не в состоянии выполнить даже самые элементарные упражнения на сокращение дробей.«Вне всякого сомнения, эта тенденция носит объективный характер и отражает изменение характера труда в нынешней Украине по сравнению с Украиной Советской. Это проявление общественной саморегуляции – если в советское время большинство трудоустраивалось или стремилось трудоустроиться на производстве или в многочисленные КБ и НИИ, почтовые ящики (кто знает, тот поймет), то сейчас основная часть населения трудоустраивается в сфере услуг и торговли, где напряжение интеллекта не требуется, а требуются примитивные навыки, стандартные и вежливые, как на кассе в «Метро»», – указывает политик.По словам Азарова, с развалом промышленности Украина превратилась в «торгово-сервисную», где не нужен высокий образовательный уровень всего населения. Спрос рождает предложение.В западных странах, в Китае, Японии и России есть спрос на сотрудников с высоким IQ, потому что эти страны реально занимаются наукой. В Украине такого спроса нет.Поэтому люди и не вкладываются в собственное интеллектуальное развитие, а стараются сделать карьеру на «патриотизме» и общественной активности», – резюмировал экс-премьер-министр Украины.