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Пределов колониального унижения Украины не существует

03 февраля 2022, 00:25  •  90 • Украина

Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном. Результатом этой встречи стало создание из этих государств военного союза, практически «Малой Антанты».

Моравецкий искренне радуется положению, в котором сейчас очутилась Украина. Он надеется, что вскоре начнется российско-украинская война, которая приведет к потоку беженцев в Польшу, испытывающей сейчас нехватку рабочих рук. По оценкам польских экспертов стоит ожидать наплыв от одного до полутора миллиона украинцев. В результате Варшава получит дешевую рабочую силу.

«Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище, а польские предприниматели ценят украинских работников. Ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины — это конечно хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает», — сказал Моравецкий.

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Любая уважающая себя страна — даже банановая латиноамериканская диктатура, устроила бы после таких слов демарш. Однако, украинское гражданское общество, напротив, будет вылизывать циничному работорговцу причинное место, благодарить его за «помощь в борьбе за свободу».

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