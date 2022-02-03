Пределов колониального унижения Украины не существует

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Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном. Результатом этой встречи стало создание из этих государств военного союза, практически «Малой Антанты».Моравецкий искренне радуется положению, в котором сейчас очутилась Украина. Он надеется, что вскоре начнется российско-украинская война, которая приведет к потоку беженцев в Польшу, испытывающей сейчас нехватку рабочих рук. По оценкам польских экспертов стоит ожидать наплыв от одного до полутора миллиона украинцев. В результате Варшава получит дешевую рабочую силу.«Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище, а польские предприниматели ценят украинских работников. Ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины — это конечно хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает», — сказал Моравецкий.Любая уважающая себя страна — даже банановая латиноамериканская диктатура, устроила бы после таких слов демарш. Однако, украинское гражданское общество, напротив, будет вылизывать циничному работорговцу причинное место, благодарить его за «помощь в борьбе за свободу».