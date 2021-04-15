Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью

Мир узнал про предательство в Суэцком канале. Один из американских новостных порталов рассказал, кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью. За свой подвиг парень не получил ни копейки.

Уроженец Египта Абдулла Абдул-Гавад думал, что 23 марта у него совсем не будет работы. Он уже знал, что контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, из-за чего движение оказалось полностью заблокированным. Но вышло иначе. Абдул-Гавад работал оператором экскаватора, и его направили к месту аварии.

Сначала рабочий соорудил себе насыпь из щебня, чтобы подобраться как можно ближе к стоящему судну. Затем он начал откапывать нос контейнеровоза. Только через два дня прибыла подмога. Операторы ещё двух экскаваторов действовали крайне осторожно. Близко к Ever Given они не подходили, так как опасались, что судно слишком накренится и придавит машины.

Пять дней и пять ночей 28-летний Адбул-Гавад рисковал жизнью. Он работал почти без перерывов на обед и сон, отдыхал не более трёх часов в сутки. Мужчине удалось углубить канал на 5-6 метров, после чего Ever Given сдвинулся с места.

Предательство в Суэцком канале даже не в том, что коллеги оказывали недостаточную помощь Абдул-Гаваду. Отважный мужчина за сверхурочные до сих пор не получил ни копейки, хотя именно им были спасены мир и торговля, пишет портал Business Insider.