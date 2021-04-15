Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Главная / В мире

Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью

15 апреля 2021, 00:00  •  127 • В мире
Мир узнал про предательство в Суэцком канале. Один из американских новостных порталов рассказал, кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью. За свой подвиг парень не получил ни копейки.
Уроженец Египта Абдулла Абдул-Гавад думал, что 23 марта у него совсем не будет работы. Он уже знал, что контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, из-за чего движение оказалось полностью заблокированным. Но вышло иначе. Абдул-Гавад работал оператором экскаватора, и его направили к месту аварии.
Сначала рабочий соорудил себе насыпь из щебня, чтобы подобраться как можно ближе к стоящему судну. Затем он начал откапывать нос контейнеровоза. Только через два дня прибыла подмога. Операторы ещё двух экскаваторов действовали крайне осторожно. Близко к Ever Given они не подходили, так как опасались, что судно слишком накренится и придавит машины.
Пять дней и пять ночей 28-летний Адбул-Гавад рисковал жизнью. Он работал почти без перерывов на обед и сон, отдыхал не более трёх часов в сутки. Мужчине удалось углубить канал на 5-6 метров, после чего Ever Given сдвинулся с места.
Предательство в Суэцком канале даже не в том, что коллеги оказывали недостаточную помощь Абдул-Гаваду. Отважный мужчина за сверхурочные до сих пор не получил ни копейки, хотя именно им были спасены мир и торговля, пишет портал Business Insider.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
14 апреля 2021, 12:05
«Мой дед убивал врагов народа, а среди них было много белорусов»
14 апреля 2021, 06:35
В США началась "битва вакцин": Лоббируемый Трампом препарат постигла судьба "Северного потока - 2"
14 апреля 2021, 13:55
"Когда русские убивают русских": Сценарий для Приднестровья реализуют вслед за Донбассом
14 апреля 2021, 02:55
Китайская разведка и русский язык угрожают Эстонии
14 апреля 2021, 08:20
«Известно об образовании тромбов»: Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины от COVID-19 в Европе
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 22:10
Расследователи обнаружили новые факты вины Украины в катастрофе MH17
14 апреля 2021, 22:10
"Не знаем точно, где, когда и как, но…": Разведка США сократила версии о по...
14 апреля 2021, 22:10
"Мы не знаем, каковы их цели": Глава Разведуправления США расписался в проф...
14 апреля 2021, 22:10
Нельзя недооценивать русских. Глава ЦРУ оценил возможность "вторжения" Росс...
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.