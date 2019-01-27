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Предательство в Сети: военный атташе посольства Венесуэлы в США отказался от Мадуро

27 января 2019, 04:54  •  106 • Политика
Военный атташе посольства Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва отказался от Мадуро, заявив, что не считает его президентом страны. Подобное предательство в Сети он совершил через Twitter главы пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретта Марки, что ничуть не украшает венесуэльца, по всей видимости, ставшего американцем.
Белый дом высказался от имени военного атташе посольства Венесуэлы в США. Ранее СМИ сообщали, что Хосе Луис Сильва - тот самый военный атташе, считает президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, самозванца, который сам назвал себя лидером страны, фактически, под гарантии США. Источники сообщали, что Гуайдо получил звонок от вице-президента Майка Пенса с предложением провозгласить себя главой Венесуэлы. Мол, в этом случае США поддержат государственный переворот.
О том, что военный атташе назвал самозванца президентом на личной странице в социальной сети Twitter пишет руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки. Предательства совершается в Сети, причем не напрямую, а через посредника.
"Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гуайдо, - говорит американец, а затем добавляет пропагандистский призыв. - Поощряйте других делать тоже самое".
Напомним, легитимный лидер Венесуэлы Николас Мадуро ранее открыто заявил, что американские дипломаты должны покинуть страну. В то же время, торговые связи с США он согласился не рвать. Решение было принято по следам давления Вашингтона и вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. К слову, Москва поддерживает легитимного президента и настаивает, что конфликт внутри государства должен решаться только дипломатическим путем.
Ранее Париж и Мадрид заявили о готовности признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы в случае, если действующий лидер страны Николас Мадуро не объявит новые выборы в течение восьми дней. Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес. По словам Макрона, народу Венесуэлы следует дать возможность свободно определиться со своим будущим. Поэтому если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов, Франция готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы "для запуска политического процесса". Об этом Макрон написал в своем Twitter. Педро Санчес выступил с таким же заявлением.
С середины недели в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо назвал себя "временным главой государства", получив признание США, Бразилии, Канады, Аргентины, Парагвая, Грузии, Албании и некоторых других стран. В то же время Россия, Турция и ряд других стран осудили происходящее, назвав его грубым вмешательством в дела государства извне и государственным переворотом. На этом фоне Британия отказалась возвращать Мадуро золотой запас Венесуэлы в размере $1,2 млрд, а американские СМИ распространили информацию о том, что переворот в стране планировался администрацией США совместно с оппозицией Венесуэлы за несколько недель до этого.

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