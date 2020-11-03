Предательство разорит всю Россию: Заплатить придётся даже Грефу - Делягин

Экономист Михаил Делягин в беседе с журналистом Андреем Углановым в эфире передачи "За углом" высказался о судебном процессе по заявлениям бывших акционеров ЮКОСа, которые намерены получить от РФ сумму в 57 млрд долларов.

Ранее нидерландский Верховный суд перенёс слушание на 13 ноября. Эксперт, однако, уверен, что его итог предрешён и что Москва в итоге будет несправедливо признана виновной.

По его мнению, тому, что это дело вообще оказалось в суде, РФ обязана председателю государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорю Шувалову.

Существуют материалы, которые подробно описывают, как господин Шувалов передавал юридическое обслуживание интересов РФ за рубежом в руки юристов, аффилированных или связанных с врагами России, - заметил Делягин.

Это предательство в случае победы бывших акционеров ЮКОСа в нидерландском суде в итоге может обернуться арестом счетов государственных компаний РФ, подчеркнул эксперт.