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Предательство разорит всю Россию: Заплатить придётся даже Грефу - Делягин
03 ноября 2020, 17:05 • 126 • Политика
Предательство Игоря Шувалова может разорить всю Россию в случае победы бывших акционеров ЮКОСа в нидерландском суде, заявил экономист Михаил Делягин. В итоге заплатить придётся даже главе Сбера Герману Грефу, поскольку при таком сценарии высок риск ареста счетов государственных компаний РФ.
Экономист Михаил Делягин в беседе с журналистом Андреем Углановым в эфире передачи "За углом" высказался о судебном процессе по заявлениям бывших акционеров ЮКОСа, которые намерены получить от РФ сумму в 57 млрд долларов.
Ранее нидерландский Верховный суд перенёс слушание на 13 ноября. Эксперт, однако, уверен, что его итог предрешён и что Москва в итоге будет несправедливо признана виновной.
По его мнению, тому, что это дело вообще оказалось в суде, РФ обязана председателю государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорю Шувалову.
Это предательство в случае победы бывших акционеров ЮКОСа в нидерландском суде в итоге может обернуться арестом счетов государственных компаний РФ, подчеркнул эксперт.
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