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Предательство разорит всю Россию: Заплатить придётся даже Грефу - Делягин

03 ноября 2020, 17:05  •  126 • Политика
Предательство Игоря Шувалова может разорить всю Россию в случае победы бывших акционеров ЮКОСа в нидерландском суде, заявил экономист Михаил Делягин. В итоге заплатить придётся даже главе Сбера Герману Грефу, поскольку при таком сценарии высок риск ареста счетов государственных компаний РФ.
Экономист Михаил Делягин в беседе с журналистом Андреем Углановым в эфире передачи "За углом" высказался о судебном процессе по заявлениям бывших акционеров ЮКОСа, которые намерены получить от РФ сумму в 57 млрд долларов.
Ранее нидерландский Верховный суд перенёс слушание на 13 ноября. Эксперт, однако, уверен, что его итог предрешён и что Москва в итоге будет несправедливо признана виновной.
По его мнению, тому, что это дело вообще оказалось в суде, РФ обязана председателю государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорю Шувалову.
Существуют материалы, которые подробно описывают, как господин Шувалов передавал юридическое обслуживание интересов РФ за рубежом в руки юристов, аффилированных или связанных с врагами России, - заметил Делягин.
Это предательство в случае победы бывших акционеров ЮКОСа в нидерландском суде в итоге может обернуться арестом счетов государственных компаний РФ, подчеркнул эксперт.
И Роснефти, и Газпрома, и Сбербанка, и ВТБ, и многих-многих других госкорпораций. Кроме того, наше государство имеет больше 15 млрд долларов в американских госбумагах. И это может быть заморожено, - добавил экономист.

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