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Предательство Праги: Памятник пособникам Гитлера начали устанавливать в Ржепорыйе

30 апреля 2020, 22:10  •  123 • Политика
В Праге началось сооружение памятника власовцам. Памятную доску пособникам Гитлера устанавливал местный староста, автор инициативы с таким предательством Праги.
На окраине Праги - в районе Ржепорыйе начали возводить памятник пособникам Адольфа Гитлера - так называемым власовцам. Ранее подобную идею о строительстве памятника озвучил скандально известный журналист, а сегодня староста Ржепорыйе Павел Новотный. Он заявил, что в 1945 году власовцы освободили деревню на том месте, где сегодня находится микрорайон.
Интересно, что даже местные обсуждения шли громко и бурно, при всей известной политике Праги последнего времени. Были и несогласные с инициативой. Однако в декабре прошлого года большинством представителей местного органа власти решили ставить памятник. А староста лично помогал устанавливать памятную доску пособникам Гитлера.
"Ни на один миллиметр я не изменил свою позицию. Всё, что должно быть сделано, будет сделано", - добавил староста.
Особенно цинично решение пражского старосты выглядит в 2020 году, когда все мы празднуем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Кстати, Новотный как может использует русофобскую тему в политических целях, например, заверяет всех, что для него есть угроза со стороны России, и ходит везде с охраной.

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