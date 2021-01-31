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Предательство Навального в эфире CNN: "Всё как в анекдоте"

31 января 2021, 15:15  •  259 • Политика
Телеканал CNN в прямом эфире сообщил о предательстве Навального: он обратился к Байдену с просьбой ввести санкции против России. "Всё как в анекдоте", - комментируют новость в Сети.
"Фонд борьбы с коррупцией"* (включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против целого ряда граждан России. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
По информации канала, в список вошли 35 человек, среди них есть люди, "близкие к президенту России, в том числе глава Минздрава Михаил Мурашко, бизнесмен Роман Абрамович, журналисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв и даже гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.
Как заявил в беседе с CNN исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков, обращение направлено в адрес президента "самой могущественной страны". Ашурков отметил, что все отмеченные в списке люди причастны к коррупции, а Штаты уже давно применяют санкции по отношению к таким лицам.
Ашурков добавил, что точно такой же список будет направлен Европейскому союзу и правительству Великобритании.
Новость о предательстве Навального своей страны уже оценили "по достоинству" в России. Так, журналист Роман Голованов написал в своём авторском Телеграм-канале:
"А как это называется, когда ты хочешь обрушить экономику своей страны? И Навальный продолжит говорить, что борется за благополучие народа? Всё как в анекдоте. Доктор выписывает от головной боли гильотину".

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