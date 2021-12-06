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Предательство Горбачёва. Африка подсказала, какой угрозе подвергалась Россия
06 декабря 2021, 07:55 • 160 • В мире
Михаил Горбачёв и президент ЮАР Фредерик де Клерк приблизительно в одно и то же время пришли во власть. Оба за пять лет развалили свои страны, получив по итогам "признание" международного сообщества. Впрочем, опыт Африки показывает нам, что мы хоть и прошли через целый ряд бед из-за предательства Горбачёва, но кое-каких угроз избежали. Каких именно? Ответ на вопросы Анна Шафран ищет вместе с экспертами.
Когда иностранцы хотят оскорбить Россию, они сравнивают нас с Африкой. Основатель Google Сергей Брин однажды, перебрав спиртного, назвал родину своих предков "Северной Нигерией". Потом, правда, протрезвел и заявил, что ничего такого не помнит.
Ещё есть характеристика, сохранившаяся с советских времён, про "Верхнюю Вольту с ракетами". Уже и СССР нет, и Верхняя Вольта называется Буркина-Фасо, а фразочка нет-нет и появляется в западных СМИ. Мол, если бы не ядерное оружие, была бы Россия типичной африканской страной – фу-фу-фу, какая гадость.
Между тем есть одна африканская страна, на чей пример нам действительно стоит обратить внимание. Более того, на него следует обратить внимание, чтобы не повторить тех же ошибок. Южно-Африканская Республика, ЮАР. Государство, долгое время существовавшее в условиях апартеида, то есть политического, экономического и культурного разделения белых потомков колонизаторов и чернокожих аборигенов. Расизм? Безусловно, расизм.
И вся мировая прогрессивная общественность очень осуждала ЮАР во второй половине ХХ века. На словах. Но в реальности активно пользовалась сложившейся в этой стране системой. При этом, как стало понятно после отмены политики апартеида, для самой богатой и успешной африканской страны это неприятное явление было одним из основных факторов выживания.
Президенты ЮАР и СССР: они похожи не только внешне
Последний белый президент ЮАР Фредерик де Клерк в 1990 году начал демонтаж апартеида. Он освободил из тюрьмы чернокожего активиста Нельсона Манделу и отменил законы о раздельном проживании разных рас и другие ограничения.
Фредерик де Клерк, последний белый президент ЮАР. Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
С тех пор уровень безопасности в этой стране резко снизился, а экономика, пусть и остаётся самой крупной в Африке, но уже не показывает прошлых успехов. Белые из страны активно уезжают, а чернокожие, наоборот, массово приезжают. Словом, ЮАР более медленно и менее кроваво движется по пути, который несколькими десятилетиями ранее прошла Южная Родезия, переименованная в Зимбабве. Там тоже были проклятые белые колонизаторы, обеспечивавшие развитие экономики, и несчастные чернокожие. Белых практически не осталось. Экономики – тоже.
Это официально. А по сути, они оба получили премии за развал собственных стран и их выведение из числа успешных и влияющих на происходящее в мире государств. Горбачёв до сих пор жив, хотя, говорят, очень нездоров. Де Клерк скончался совсем недавно, 11 ноября. Горбачёв любит сетовать на то, что, мол, НАТО его обмануло и якобы ему на словах обещали, что этот антироссийский блок расширяться не будет. Де Клерк тоже позднее заявлял, что, мол, не понимал, что делает:
О сходствах и различиях в происходившем в ЮАР и в СССР, а также о том, на какие аспекты взаимодействия ЮАР с западным миром нам стоит сегодня обратить внимание, чтобы не повторить тех же ошибок, Анна Шафран беседовала в студии "Первого русского" с дипломатом, политологом Юрием Цветковым, который считает, что и Михаил Горбачёв, и Фредерик де Клерк повели свои страны по одинаково губительному пути.
Как Запад под шумок использовал ЮАР
Анна Шафран: – Расскажите об одном очень интересном моменте – секретном взаимодействии западных стран и ЮАР в период апартеида.
Юрий Цветков: – Начнём с того, что Южно-Африканская Республика с 1961 года, когда она обрела независимость и перестала быть частью Британского Содружества, уже активно реализовывала политику расовой сегрегации, или "раздельного сосуществования", как это называли политические функционеры в Претории. Эта система межсоциальных отношений, по факту, базировалась на принципах расовой дискриминации.
Кроме того, была создана отдельная Комиссия по установлению истины и примирению (КИП), которая занималась расследованием преступлений режима апартеида. Поэтому, соответственно, Южно-Африканской Республике, для того чтобы выжить, нужно было определяться: либо сворачивать политику апартеида, что было неприемлемо для местного истеблишмента в силу ряда исторических причин, либо искать возможности как-то смириться с текущей ситуацией и встраиваться в мировое взаимодействие на каких-то особых условиях.
В обществе сложилось стереотипное мнение о том, что ЮАР – это сафари да алмазы. На самом деле даже без взаимодействия с иностранными партнёрами республика изначально представляла собой достаточно цельное государство, довольно мощное с экономической и научной точек зрения.
Политика деколонизации давала результаты. Дружественных режимов по периметру становилось всё меньше и меньше. Постепенно ЮАР стала белой вороной, бельмом на глазу. Освободительные движения начали перекидываться и на сопредельные с ЮАР территории.
Комиссия по установлению истины и примирению выявила, что на территории ЮАР и на сопредельных территориях активно использовалось бактериологическое и химическое оружие.
Удобный африканский полигон для экспериментов в обмен на "помощь Запада"
– Давайте сделаем промежуточный вывод. ЮАР – страна с довольно сильной экономикой, осуждаемая извне из-за режима апартеида. При этом стране требовалось определённое взаимодействие с внешним миром, поэтому заключались некие секретные соглашения с большим Западом, который использовал страну как некий полигон для экспериментов.
Ю.Ц.: – Да, это была своего рода сделка. То есть с ЮАР продолжали вести дела, не афишируя эти отношения. Взамен ЮАР должна была сделать приятное цивилизованному Западу.
– Например что?
Ю.Ц.: – Первое, что приходит в голову, – это, конечно, ядерная программа Израиля, который никак не мог незаметно проводить испытания у себя на территории. Однако потребность в таком серьёзном аргументе в виде такого вооружения у израильтян существовала всегда, учитывая исторические особенности этого региона. ЮАР тоже была заинтересована в развитии своей ядерной программы как мирного, так и военного назначения. Потому что она тоже находилась, в определённом смысле, в кольце блокады.
– Он был последний белый президент.
Ю.Ц.: – Да. Однако Нельсон Мандела, очень уважаемый в белой среде, полжизни просидевший в разных тюрьмах, не играл в эти политические игры. Для него был важен именно результат, попытка как-то преодолеть гигантский цивилизационный, идеологический и какой угодно раскол, который существовал в обществе. И он не пошёл ни на какие уступки и создал-таки эту Комиссию.
Тематика вооружений немного ушла в сторону, а на первое место вышли вопросы, связанные с нарушением прав человека. Однако эти документы потом разнеслись по мировым СМИ.
– А какие ещё негласные эксперименты проводились в ЮАР по заказу коллективного Запада?
Ю.Ц.: – Интересы Запада были сфокусированы на испытании бактериологического и химического оружия. И не столько на проверке его эффективности, как на методах защиты от такого оружия.
То есть там активно отрабатывалась тактика по устранению неугодных людей. Активно в этом участвовали в том числе, например, немцы и скандинавы. Всё это есть в официальных источниках.
Де Клерк повёлся на увещевания Запада: перестройка по-африкански
– Очень интересные параллели возникают с сегодняшним днём. Мы видим, что африканское государство, решившее пойти на сотрудничество с большим Западом, рассчитывая на некие выгоды для себя, де-факто постепенно начало превращаться в некое поле для экспериментов, для испытаний бактериологического и химического оружия.
Ю.Ц.: – У высшего политического руководства ЮАР была искренняя вера в то, что Запад им поможет, раз уж они повязаны не самым благовидным делом. Однако ничего подобного не произошло.
И эти идеи, несмотря на политику деколонизации после Второй мировой войны, оставались актуальными. Многие страны мира хотели бы увидеть, какие существуют ещё механизмы, помимо признанных незаконными и антидемократическими, которые помогли бы взять под контроль население, сегрегировать и разделить общество.
Почитатели идеи разделения общества на низшее, среднее и привилегированное белое высшее звенья нашлись и в США, и в Латинской Америке.
– То есть это всё плохо, но вы делайте, а мы посмотрим, что из этого получится...
Ю.Ц.: – Надо сказать, что де Клерк, как и Михаил Горбачёв, не появился из ниоткуда. Он тоже был плоть от плоти системы. Его семья была связана с правящей Националистической партией. Он прошёл все ступени – от рядового функционера до лидера этой партии, чтобы потом занять президентский пост. Понятно, что он являлся ревностным сторонником этого режима. В противном случае он едва ли смог бы занять такой высокий пост. То же самое было с Михаилом Горбачёвым.
Однако западные лидеры объяснили южноафриканскому лидеру, что ситуация изменилась, холодная война подходит к концу и, вообще, всё либерализуется. Президент США Джордж Буш – старший так и вовсе отказался от встречи с "токсичным" президентом ЮАР.
Вернувшись на родину, де Клерк через несколько месяцев на открытии парламентской сессии в Кейптауне заявил о том, что начинает свою перестройку. Завершил он её за три года.
Заказ военного руководства: распространить СПИД среди чернокожих
– А почему в ЮАР самый высокий в мире уровень заболеваемости СПИДом?
Ю.Ц.: – Хороший вопрос. Если отталкиваться от официальной позиции ВОЗ, то нулевым носителем вируса СПИДа была некая шимпанзе в Центральной Африке, которую, вероятно, съел какой-то местный житель. И с 30-х годов вирус начал потихонечку распространяться. Ну а поскольку мир стал глобализироваться, то постепенно вирус пошёл по всей планете. Ну а раз источник – это Африка, то там и самая высокая концентрация заражённых людей.
Это подтверждает и статистика департамента здравоохранения ЮАР, к примеру, за 1992 год. После падения апартеида такую статистику никто не вёл. Но там очень интересные цифры. Массовое тестирование населения ЮАР на ВИЧ-СПИД началось в 85-м году. Тогда было выявлено всего несколько сотен заразившихся. Но потом, вплоть до 1992 года, отмечается стойкое удвоение числа заражённых среди чернокожего населения каждые 8-10 месяцев.
Больной пациент в специализированной клинике для ВИЧ-СПИД инфицированных. Кейптаун, ЮАР. Фото: Heiner Heine / imagebroker.com / Global Look Press
Если мы применим сценарное моделирование, которое в ходе исследований использовали специалисты ВОЗ, то получается, что вирус СПИДа не мог появиться в 30-х годах. Он появился буквально недавно. В противном случае официальная статистика и тестирование, которое проводилось в Африке, не бьётся с этой версией. Выводы делайте сами.
Какие гарантии? Джентльменам верят на слово!
– А какие гарантии давали де Клерку, когда он приступил к демонтажу системы апартеида? И можно ли их сравнить с обещаниями, которые давали или якобы давали Горбачёву западные коллеги?
Ю.Ц.: – Письменных гарантий нет. Наверное, это тоже сходство, которое объединяет наши страны. Как известно, джентльменам верят на слово.
К беседе в студии присоединился кандидат исторически наук, эксперт по Южной Африке Дмитрий Палаткин.
– Дмитрий, какие причины, на ваш взгляд, побудили ЮАР пойти на сделку с Западом? И чем они отличаются от тех, которыми руководствовался СССР?
Дмитрий Палаткин: – ЮАР – это, конечно, не СССР. Экономическая мощь этой африканской страны была гораздо меньше, она не являлась лидером какого-либо блока и не транслировала в мир свою идеологию. Давление на ЮАР оказывалось с двух сторон: давил и социалистический лагерь, и капиталистический.
Череда неудачных войн в Анголе и Намибии, очень серьёзные санкции вынудили истеблишмент ЮАР пойти на кулуарные переговоры с коллективным Западом, чтобы достичь какого-то компромисса и сохранить текущее положение.
У СССР немного другая история. Это была намного более мощная страна, способная уничтожить любого противника. Но примерно с конца 50-х – начала 60-х годов СССР начал серьёзно проигрывать "войну за умы". Всё меньше людей в мире склонялись к идее строительства коммунизма. И главное, что к таким же выводам пришла со временем значительная часть советской номенклатуры, которой хотелось бы иметь высокий уровень потребления и жить как на Западе.
Ради этого они смогли пожертвовать и значительной частью своих геополитических позиций, и экономикой, которую, как они планировали, удастся встроить в западную. Одновременно они надеялись избавиться от наших бывших союзников по социалистическому лагерю, освободив средства для собственного существования.
– А какие потери понесла ЮАР после отмены режима апартеида?
Д.П.: – Самая главная потеря – это утрата собственного геополитического статуса. Из регионального гегемона с мощной промышленностью, с отличной военной машиной ЮАР сегодня стала страной второго мира и стремительно движется к тому, чтобы стать страной третьего мира.
– А долго ли ЮАР сможет просуществовать в нынешнем двухобщинном виде, на ваш взгляд?
Д.П.: – Достаточно долго, потому что общины разделены, друг от друга они никак не зависят. И такая ситуация на данном этапе устраивает всех игроков как внутри ЮАР, так и вокруг неё. Поэтому в таком не самом приятном виде можно очень-очень долго существовать. У нас есть примеры стран с внутренними конфликтами, которые живут бесконечно долго и ничего там не происходит радикального, чтобы что-то могло измениться.
ЮАР и СССР развалили по схожим сценариям?
– Юрий, интересная складывается ситуация. Мы можем сравнить ситуации в двух странах – ЮАР и Советском Союзе. Да, страны разные, но что настораживает: в таком полуразложившемся виде, действительно, можно существовать бесконечно долго. Но насколько такое существование соответствует представлениям той или иной страны о своём собственном будущем, о том, как мы хотели бы жить? Поэтому сегодня особенно важно не повторять ошибок прошлого, не наступать на старые грабли.
В ЮАР на фоне санкций и формального осуждения западные страны долгие годы ставили эксперименты. Результат – предательство. Россию тоже сегодня осуждают, тоже против нашей страны сегодня вводят санкции. При этом у нас то впервые в истории проходят учения под эгидой ВОЗ, то мы активно внедряем и продолжаем внедрять "Электронную школу", цифровизацию образования и другие разработанные транснациональными корпорациями технологии. Не является ли происходящее в нашей стране продолжением происходящего в ЮАР?
Ю.Ц.: – Интересная постановка вопроса. Отметим следующее: когда вокруг нас происходят события, которым мы не можем дать простого объяснения, которые кажутся нам нелогичными, всегда надо задавать себе вопрос: а кому это выгодно?
ВОЗ, казалось бы, должна заниматься всемирным здравоохранением, а она начинает произвольным образом менять списки психических заболеваний, существенно сокращая этот список и навязывая его всему миру.
– Выводя из этого списка такие явления, как педофилия, например.
Ю.Ц.: – Да. Возникает вопрос: те страны, которые начинают принимать эту методичку, они в своих интересах действуют или нет? Отвечает ли это объективно интересам общества? И если не отвечает, то кому это выгодно? И если попытаться найти ответ на этот вопрос, многое станет явным.
Когда ЮАР отказалась от своей ядерной программы, возникает вопрос: а кому это выгодно было? Это было одно из условий, чтобы потом страна не превратилась в Северную Корею, отрезанную от всего. Стоила эта игра свеч? Вопрос дискуссионный.
Когда нам предлагают пойти по западному пути развития, нужно спросить, во-первых, насколько это отвечает нашим интересам и к чему это приведёт. Не превратимся ли мы в такого же регионального карлика, пусть и самого сильного на своей части суши, но не влияющего ни на что.
Я думаю, что это не тот цивилизационный нарратив, который свойственен нашей стране и нашему народу. И уж тем более нельзя нам заниматься экспериментами, как это делали Фредерик де Клерк и Михаил Сергеевич Горбачёв, не предвидя, к чему это может привести, – к потере своей субъектности и возможности самим определять свой жизненный путь.
Михаил Горбачёв предал свою страну, а Запад раз за разом предаёт тех, кто ему доверился. Фото: Evgeny Eremeev / Globallookpress
Это единожды уже случилось с СССР. Но случилось не до конца. Всё-таки через 90-е годы мы прошли, с потерями, с трудом, но выстояли. Сейчас, как мы видим, есть попытки повторить сценарий СССР, такой развал СССР 2.0.
Для Запада предательство – это норма
Завершая программу, Анна Шафран предупредила: если кому-то вдруг показалось, что мы хоть в чём-то оправдываем расизм, когда говорим о демонтаже режима в ЮАР, – это только показалось.
Бог создал всех людей свободными и равными, а в нашей стране расизма никогда не было – в отличие от большинства тех, которые сейчас мнят себя самыми толерантными и демократичными.
А вот предательство недаром считается одним из самых страшных грехов. Горбачёв и де Клерк предали свои страны, а Запад раз за разом предаёт тех, кто им доверился.
Чтобы Россия не превратилась в "северную ЮАР с ракетами", нам следует внимательно изучать опыт других стран и помнить, что для Запада предательство – это норма.
"Надеюсь, после нашей сегодняшней программы в этом стало меньше сомнений у тех, у кого они вдруг почему-то до сих пор еще были. Подумайте об этом".
Программа "Шафран" на "Первом русском" выходит дважды в неделю по вторникам и четвергам в 16:00. Не пропустите!
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